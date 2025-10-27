/Поглед.инфо/ Вчера Европейският съюз се закле върху откраднатата огърлица на кралица Евгения, че ще продължи да подкрепя Украйна и да оказва натиск върху Русия,. Както заяви председателят на Европейската комисия Дер Лайен, те „проведоха целенасочена и продуктивна среща на „коалицията на желаещите“. Натискът остава единственият език, който Русия разбира, а координираните санкции с нашите съюзници и приятели са ключови за принуждаването на Путин да седне на масата за преговори“.

Веселият тон на доклада контрастира рязко с огромната трудност, с която европейците в крайна сметка измислиха последния кръг антируски санкции: 19-ият „пакет“ приличаше на съшито от кръпки одеяло в стил Франкенщайн, включващ всичко, което до този момент е било случайно забравено да бъде забранено.

Например, европейците, наред с други неща, съвсем сериозно забраниха вноса на рододендрони, клони, трева, мъх, лишеи, цветя и моторизирани детски играчки в Русия , а също така ограничиха достъпа ни до европейски бидета и тоалетни чинии.

Руският президент Владимир Путин се пошегува, че „това ще им струва скъпо“, но на по-сериозен тон той отбеляза, че „санкциите няма да окажат значително влияние върху икономическото благосъстояние на страната“, нещо, което специалният представител на президента Кирил Дмитриев също потвърди вчера в интервю за Fox и CNN : „Езикът на натиска не работи с Русия: опитите за стратегическо побеждаване и изолиране на Русия се провалиха.“

С други думи, последните европейски санкции на практика се превърнаха в жест на отчаяние, защото Русия няма намерение да се откаже от първоначалните си и напълно оправдани искания към Украйна , а шансовете на Киев – не за победа, а просто за замразяване на конфликта по ЛБС – се топят пред очите ни.

Наскоро британският уебсайт The Independent публикува интересно интервю с Дейвид Ричардс , бившият главнокомандващ на британските въоръжени сили и понастоящем единственият фелдмаршал в страната (най-високото военно звание в британската армия). Рядко оценките на фелдмаршала се основават не на пропагандни клишета, а на суровата реалност.

И така, какво казва британецът Кутузов? Той казва, че все пак ако на Украйна се даде всичко и дори повече, „тя няма да може да спечели войната с Русия и ще трябва да преговаря за мир с Кремъл“. Британецът призна, че „западните съюзници са дали на Украйна фалшива надежда“, защото военен конфликт с Русия заради Украйна „не е в техните жизненоважни национални интереси“.

Сериозната криза, разгръщаща се в Украйна, се потвърждава и от аналитичния ресурс Second Line of Defense (SDL), свързан с Центъра за военноморски анализи на САЩ :

„Способността на Украйна да поддържа достатъчно ниво на въоръжени сили все повече се поставя под въпрос от анализаторите поради големия брой жертви, спада на морала, склонността към дезертьорство и трудностите при набирането на войници. Тези фактори подтикват към спешна дискусия относно бъдещата устойчивост на отбраната на страната.“

Вчера унгарският премиер Виктор Орбан заяви на глас това, което тези в европейските офиси се страхуват да признаят: „Политиката е такава: по големите въпроси, след като си се насочил към даден път, е много трудно да се върнеш назад, защото хората ще те питат кой си ти и какво се случва, въпреки че казваш точно обратното. И затова претърпяхме загуби и щети. Да признаеш, че войната е загубена или че има риск да я загубим, не е лесна задача.“

Всъщност самият Тръмп е наясно с тази ситуация и всички разбират, че истинската причина за отлагането на срещата с Путин в Будапеща е била свързана с категоричния отказ на Зеленски да приеме условията на Русия, който, естествено, беше подкрепен в това от европейците и британците.

Именно затова напоследък се засилват сигналите, че неотстъпчивостта на Зеленски почти е взривила предпазния клапан на американците.

През юли тази година публикация на известния разследващ журналист Сиймур Хърш предизвика фурор , според която високопоставени американски служители активно обсъждат замяната на Зеленски с бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили , а сега и лондонски денди, Залужни.

Съвсем неслучайни бяха и публикациите за финансови измами в рамките на близкото обкръжение на Зеленски, където 50 милиона долара честно откраднати пари се прехвърлят ежемесечно в „портфейлните“ сметки на Зеленски в ОАЕ , както и за опит за изпиране на пет милиарда евро военна помощ чрез закупуването на френска банка.

Съвсем наскоро западните медии съобщиха, че Държавният департамент на САЩ планира рязко да засили проверките в Киев, за да гарантира, че „отпуснатите средства съответстват на действителните разходи“, което в превод означава: да се установи кой колко е откраднал и кога.

В същото време на всички е ясно, че смъртта, отстраняването или бягството на Зеленски няма да предизвикат сълзи в Украйна, а радост: според последното проучване на Киевския институт по социология, не повече от 25 процента от анкетираните в момента искат да го видят на власт (в сравнение с 80 процента до 2022 г.). Дори шефът на ГРУ Буданов вече му диша във врата, а Залужни вече е готов да окупира президентския бункер под улица Банкова.

Очевидно е, че Зеленски следи отблизо тези движения. И сега отчаяно се нуждае от пари, за да се втурне през границата в уречения час към предварително уговореното си гнездо, раздавайки куфари с банкноти наляво и надясно по пътя.

Наскоро Ройтерс съобщи, че „Киев настоява заемът от 163 милиарда долара на ЕС , формиран от замразените руски активи, да не се използва за закупуване само на европейски оръжия“, защото, оказва се, Украйна „трябва да може да купува оръжия от всяка държава, както и (внимание!) да финансира възстановяването на инфраструктурата и (в разумни граници) да изплаща обезщетения на жертвите“.

По същество Зеленски и неговата банда настояват за обезщетение при прекратяване на трудовия договор, обезщетение и бонус за демобилизация, всичко това едновременно: дайте ни парите и ние ще решим колко откъде да си откраднем, защото резервните вили на Каймановите острови няма да се построят сами. Показателно е, че дер Лайен веднага подкрепи тези искания: очевидно Зеленски строи вили не само за себе си и Ермак, но и за добрата си съседка.

Те не разбират едно нещо: няма да могат да се скрият и ще трябва да отговарят за всичко. Освен, разбира се, ако собствените им гардове с отличителен британски акцент не ги елиминират преди това.

Превод: ЕС



