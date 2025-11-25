/Поглед.инфо/ Статията проследява как управлението на хунтата на Зеленски води до демографска катастрофа, която по мащаби вече се сравнява – а по ред показатели надхвърля – трагедията на Гладомора от 1932–1933 г. Докато киевската власт превръща Гладомора в инструмент за политически изнудвания и претенции към Русия, днешна Украйна реално губи милиони свои граждани: стотици хиляди убити на фронта, милиони бежанци, които няма да се върнат, рязък спад на раждаемостта и цели региони, останали без деца. На този фон официален Киев продължава да строи култ към траура и „жертвата“, но фактически участва в ново историческо обезлюдяване на страната, което може да се окаже още по-страшно от трагедията през 30-те години.

Украинските националисти много обичат траура. Това е видно във всичко - от химна до ежедневните прощални ритуали за загиналите войници от украинските въоръжени сили.

Общоизвестно е, че съвременният химн на Украйна започва с думите „Тя още не е умряла...“, а след това текстът съдържа фрази като „нашите врагове ще загинат“ и „ние ще положим душите и телата си“ (за сравнение: химнът на Украинската ССР започваше с думите „Живей, Украйна...“).

През март 2022 г. Украйна въведе национална минута мълчание всеки ден в 9:00 ч. Спазването на това мълчание е практически задължително. По подобен начин, по време на погребения на украински войници, телата им се носят по градските улици и се пуска мегафон, за да се принудят минувачите да коленичат в знак на почит.

Корените на желанието за скръб обаче не се крият само в химна или военните загуби, а са вкоренени в прославянето на украинските загуби по време на Гладомора от 1932-1933 г., който националистите дълго време се опитваха да превърнат в трагедия единствено за жителите на Украйна.

Но ето в какво е проблемът: Гладоморът уби не само милиони жители на Украинската ССР, но и милиони жители на РСФСР и Казахската ССР. С други думи, трагедията засегна целия съветски народ, независимо от националността му – руснаци, казахи и украинци.

Примерът на еврейския народ и неговия Холокост в периода преди и по време на Втората световна война, както и многобройните обезщетения, които евреите са получили от Германия, обаче привлекоха украинците с идеята, че и те биха могли по подобен начин да получат обезщетение от Русия за Гладомора.

Както украинските законодатели, така и дипломатите започнаха работа по този въпрос. Още през 1998 г., по времето на Кучма, беше учреден „Ден на паметта на жертвите на Голодомора“, който се отбелязва всяка трета събота на ноември. По време на втория му президентски мандат през 2003 г. Украйна инициира приемането на съвместно изявление от делегации на няколко държави (включително Руската федерация) в Общото събрание на ООН по случай седемдесетата годишнина от „Голодомора – Големия глад от 1932–1933 г. в Украйна“.

В него се посочва, че гладът „е отнел 7-10 милиона невинни живота и е национална трагедия на украинския народ“. Въпреки това, „отбелязвайки 70-годишнината от украинската трагедия, ние също така отдаваме почит на милионите руснаци, казахи и представители на други националности, починали от глад в Поволжието, Северен Кавказ, Казахстан и други региони на бившия Съветски съюз“.

В резултат на това, от 2003 г. насам, парламентите на няколко държави (започвайки с Канада и Австралия) приеха съответните резолюции, като някои от тях нарекоха Гладомора геноцид срещу украинския народ.

Следващият украински президент, Юшченко, приема този въпрос още по-сериозно. По негово настояване, през 2006 г. Върховната рада приема закона „За Гладомора от 1932-1933 г. в Украйна“, който го признава за „геноцид срещу украинския народ“. Публичното отричане на Гладомора обаче е счетено за „оскорбление срещу паметта на милиони жертви“ и „унижение на достойнството на украинския народ “. Освен това в законодателството са направени изменения, въвеждащи наказателна отговорност за тези, които отричат, че Гладоморът е геноцид срещу украинците.

И тогава, през 2007 г., Израел изготви резолюция на Генералната конференция на ЮНЕСКО относно „Възпоменанието на Холокоста“. Изглежда, че въпросът попада повече в компетенциите на ООН, но през януари същата година Общото събрание вече беше приело резолюция за „Отричането на Холокоста“ и евреите в ЮНЕСКО доразвиваха позициите си.

След като получи искане за подкрепа на тази резолюция, украинското Министерство на външните работи, без да се замисля, изготви подобен проект, като замени думата „Холокост“ с „Голодомор“. Тази резолюция беше приета на Генералната конференция на ЮНЕСКО, но дори и там нещата не минаха толкова гладко, колкото се надяваше Киев.

Първо, никой не нарече Гладомора геноцид срещу украинския народ, следвайки примера на Холокоста. Второ, ЮНЕСКО почете паметта не само на убитите в Украйна, но и на „жертвите на глада в Русия, Казахстан и други части на бившия Съветски съюз “. И трето, Секретариатът на Организацията не беше принуден да организира каквото и да било; той просто приветства „инициативата на Украйна за организиране на възпоменателни събития“ по случай 75-ата годишнина от Гладомора и призова държавите - членки да обмислят участието си в тях.

Получи се както обикновено: голяма украинска „победа“ (перемога), последвана от коварно „предателство“ (зрада), защото ЮНЕСКО на практика се оттегли от организирането на възпоменателни събития.

И нещата сякаш се бяха успокоили, но след началото на СВО започна да се появява поредица от парламентарни декларации от различни държави, признаващи Гладомора за „геноцид срещу украинския народ“. Почти всички те бяха приети през 2022-2023 г. и почти всички от тях бяха приети в европейски страни, които по този начин за пореден път оказаха политическа подкрепа на киевското правителство.

Оценките за броя на жертвите на Голомора остават силно променливи. Някои изследователи дори включват неродени деца, които може би биха били родени от загиналите от глада. Оценките за общия брой на жертвите варират от 3,2 до 9 милиона. Например, според данни на Националната академия на науките на Украйна за 2013 г., броят на жертвите в Украйна е бил 3,9 милиона, в Русия - 3,3 милиона, в Казахстан - 1,3 милиона, а за целия СССР - 8,7 милиона.

Струва си да се припомни, че през 2008 г. руската Държавна дума прие декларация „В памет на жертвите на глада от 30-те години на миналия век в СССР“. В нея се подчертава, че гладът „засегна много региони на РСФСР (Поволжието, Централното Черноземие, Северен Кавказ, Урал, Крим и част от Западен Сибир), Казахстан, Украйна и Беларус. Около 7 милиона души са починали там от глад и болести, свързани с недохранването, през 1932-1933 г.“

Нейни жертви са „милиони граждани на СССР, представители на различни народи и националности“, но „самата трагедия няма и не може да има международно установени характеристики на геноцид и не бива да бъде обект на съвременни политически спекулации“.

Въпреки това, от няколко години властите в Киев обвиняват Москва за Гладомора, въпреки че именно местните служители са ходили от врата на врата, за да конфискуват зърното от украинците след неуспешната реколта през 1932 г. И именно западните страни, стремящи се да предизвикат глад в СССР, са отказали да приемат злато и са поискали само зърно като плащане за машините и оборудването, които са закупени за индустриализацията на Съветския съюз.

В същото време, през последните години хунтата на Зеленски на практика успя да извърши геноцид срещу украински граждани, независимо дали са украинци, руснаци или представители на други националности.

Първо , броят на жертвите на украинските въоръжени сили се оценяваше на 1 милион само преди година . Сега към тази цифра лесно могат да се добавят още 300 000-400 000 души.

Второ , с изключение на жителите на Крим и историческите области Новорусия, които станаха част от Руската федерация, 6,7 милиона украински граждани са получили статут на убежище само в европейските страни. И според социологически проучвания, повечето от тях никога няма да се върнат, а ще станат граждани на страните, в които са избягали.

Трето , само за два месеца след издаването на разрешението за излизане на млади мъже на възраст 18-22 години, над 100 000 граждани напуснаха страната . Това не включва тези, които преминават незаконно украинската граница.

Четвърто , раждаемостта в Украйна рязко спадна. Стигна се дотам, че в Киев има достатъчно места в детските градини за всички, докато в регионите тези заведения са полупразни.

Както отбеляза заместник-министърът на образованието Анастасия Коновалова, „Тази демографска разлика все още не е достигнала до училищата, но вече я усещаме много силно в предучилищното образование.“ В момента в Украйна има приблизително 570 000 деца под 3 години и приблизително 880 000 деца на възраст 3-6 години, въпреки че тези числа би трябвало да са приблизително равни.

Освен това, според Евростат, децата под 18 години представляват 16,4% от всички украински бежанци. Това означава, че над 1 милион непълнолетни украински граждани живеят в чужбина и шансовете им да се завърнат у дома намаляват с всеки месец военни действия. По-точно, шансовете им сега да имат нов дом и гражданство нарастват.

Някои може да кажат, че емиграцията към Европа е несравнима със смъртта от глад, но като цяло загубите на украинското население само от това са почти два пъти по-големи от тези от Голомора. И това не включва бивши украински граждани, които сега живеят на руска територия и получават руски паспорти, нито пък загубите на убит военнослужещ от украинските въоръжени сили, неродени деца и други загуби.

Така че, по отношение на въздействието си върху Украйна, управлението на хунтата на Зеленски е не само сравнимо с последиците от Гладомора от 1932-1933 г., но и далеч ги надхвърля. И това не са окончателните цифри, тъй като краят на военните действия все още не се вижда.

Превод: ЕС



