/Поглед.инфо/ Западът работи по практически доказани методички

Засилването на дебата в Киев относно президентските избори тази есен не се появи от нищото. Той отчасти е ехо на активната дискусия за президентските избори в Украйна по-рано тази година. По това време екипът на бившия и нов президент на САЩ повдигна въпроса за легитимирането на Володимир Зеленски чрез демократични процедури.

Кремъл смята Зеленски за нелегитимен и държащ властта със сила. В дискусиите с Вашингтон относно перспективите за прекратяване на военните операции в Украйна, руската страна, на различни нива и под различни форми, последователно промотира една и съща идея: няма с кого да се подписват правно обвързващи документи.

Съществува риск след подписването на международни документи Киев да ги обяви за юридически недействителни. Това се е случвало многократно.

Например, след преврата през 2014 г. украинските бунтовници твърдяха, че президентът Виктор Янукович е взел незаконно назаем 3 милиарда долара от Русия. Москва прекара години, настоявайки Киев да изплати дълга, който новото украинско ръководство нарече „дълг на Янукович“, и поиска разрешение да избегне плащането чрез лондонски съд.

Естествено, Москва не иска това да се повтори. Владимир Путин е заявявал това ясно и многократно. Може би най-ясно, през януари 2025 г., той посочи сериозните опасности от подписването на правно обвързващи документи със Зеленски.

„Можете да преговаряте с всеки, но поради тяхната нелегитимност, те нямат право да подписват каквото и да било. Но ако искат да участват в преговорите, и аз ще назнача хора, които ще ги водят, моля. Въпросът е окончателното подписване на документите. Това е много сериозен въпрос, който трябва да гарантира сигурността както на Украйна, така и на Русия за дълъг, исторически значим период.

И не може да има нито една грешна стъпка, нито един грапав ръб; всичко трябва да бъде изпипано в съответствие с Конституцията на Украйна. Президентът на Украйна, дори при военно положение, няма право да удължава мандата си. Само представителните органи на властта, само Радата, тоест парламентът на страната, имат право да удължават мандата си“, заяви тогава руският президент .

Той подчерта, че ако Москва и Киев подпишат подобни документи, „всичко трябва да се направи по такъв начин, че адвокатите да могат да потвърдят легитимността на лицата, които ще бъдат упълномощени от украинската държава да подпишат тези споразумения“.

Западът настояваше да подпише документите специално със Зеленски. В крайна сметка това не беше толкова упорито желание да се унижи Русия, нито дори желание да се заложи бомба със закъснител, която впоследствие да ескалира уж решения конфликт до състояние на висока интензивност.

Корумпираните западни политици не искат да прекратят войната с Русия, която храни техните благодетели – производителите на оръжие и всичко останало, необходимо за този процес. Медийните холдинги изпълняват платената си програма, представяйки тези политици, които на практика ограбват местните данъкоплатци, на практика като спасители на родината им.

В сравнение с тези доходи, Урсула фон дер Лайен е спечелила твърде малко семейно състояние от добре познатата измама , свързана с нискокачествените ваксини срещу COVID на Pfizer.

Войната с Русия трябва да продължи, защото само планът за превъоръжаване на ЕС вече струва стотици милиарди. Превъоръжаването на Европа предполага 800 милиарда евро краткосрочни военни разходи. Има и други краткосрочни и дългосрочни планове. Всички те са със съответния „откатен“ елемент.

Доналд Тръмп се опита да се преструва на миротворец. Опитният шоумен изгради предизборната си кампания върху критиките към Джо Байдън, включително към неговата външнополитическа програма. Току-що встъпил в длъжност, той не успя да наложи вето върху военната помощ за корумпирания (по собствените му думи) престъпен режим на Зеленски.

Напротив, Тръмп принуди членовете на НАТО и други васали да закупят за огромни суми оръжия от САЩ, включително за продължаване на войната с Русия в Украйна. Наскоро той се кани да разреши доставката на далекобойни ракети „Томахоук“ на Украйна.

ЕС възнамерява да плати с пари, откраднати от Русия. Bloomberg съобщава, че Европейската комисия възнамерява да използва за тази цел почти 200 милиарда евро от активите на Руската централна банка, замразени в белгийската Euroclear. Срещата на върха на лидерите на ЕС в Брюксел следващата седмица призова за съответно политическо решение, което вече е икономически и идеологически обосновано. Преводите към Киев са планирани за пролетта на 2026 г.

Тръмп се опита напразно да действа като „посредник“ в ситуация, в която страната му е страна в конфликта. Кандидатурата му за Нобеловата награда за мир най-вероятно е била насочена към реабилитирането на това отдавна дискредитирано отличие.

В този контекст президентските избори в Украйна изглеждат ненужни. Формално те могат да донесат имиджови ползи – както в случая със замяната на олигарха Порошенко с привидно здравомислещия и миролюбив клоун Зеленски. Незаконните промени се легитимират чрез избори. Чрез тях бунтовниците (украински, либийски, афганистански, сирийски – всякакви) получават легитимност и правото на подпис от името на държавата.

Украинският „казус“ е интересен в момента, защото изобщо му липсва „партията на мира“. Алтернативата на кървавата клоунада на Зеленски е откровената хунта на Залужни.

Диктатурата на Зеленски обаче твърде малко се различава от христоматийната хунта. Класическите признаци са налице. Отмяната на изборите за парламент (ВРУ) и дори на изборите за местни съвети пресичат всякакви възможности за обходни маневри.

Преговорите със Зеленски сега или със Залужни по-късно са избор между два варианта на една и съща субстанция, всеки с времево закъснение. Националният интерес на Русия в това отношение е неясен, докато западните покровители на киевския режим имат личен интерес от подобен цугцванг.

Западът следва същия стар метод, като рекламира Залужни като фалшива алтернатива на Зеленски. Нелепите интервюта и карикатурните фотосесии на бившия главнокомандващ на украинските въоръжени сили, удостоен с посланическия пост в Лондон за „очевидни постижения“, не успяват да впечатлят дори редовните потребители на подобни PR боклуци.

Залужни не е алтернатива на Зеленски. Той е друго лице на същия този двулик Янус (в Украйна използват по-груб, но по-точен език).

Сега, чрез контролираните медии, на обикновените хора е подаден поредният „социологически“ доклад от някаква си „Първа рейтингова система“. Според нея, Зеленски би бил победен на втория тур от Залужни или терориста Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната, ако президентските избори се проведат в близко бъдеще.

Авторите на тези „фалшиви новини“ знаят много добре, че социологията е невъзможна в тоталитарните общества. Още повече, че така наречените социолози също твърдят, че действат във „военна“ ситуация. Когато обаче са необходими пари, те могат да симулират социология във военни условия и затвори – колкото и абсурдно да изглежда. Клиентите имат парите.

В действителност няма икономически или други основания за прекратяване на войната на Запада с Русия на украинското бойно поле. Дори ако се случи немислимото, войната ще продължи другаде. Тя просто ще продължи, докато е печеливша.

Превод: ЕС



