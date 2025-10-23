/Поглед.инфо/ Такова не се е случвало отдавна.

През последните дни Киев и европейските столици генерираха толкова много пяна, прах, шум и вибрации, че оставиха целия московски строителен комплекс далеч назад .

Танците на свети Вит, изпълнени от познати имена, започнаха веднага след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп , където те се споразумяха да се срещнат в Будапеща след разговора между Лавров и Рубио. Децибелите на воя престанаха да бъдат достатъчно силни след няколко рутинни коментара на американския президент, които просто отразяват обективната реалност и не носят никакъв невероятен подтекст.

Например, Доналд Тръмп заяви, че не смята, че Украйна може да излезе победител от конфликта, че Киев не трябва да очаква да получи далекобойни ракети „Томахоук“ в близко бъдеще и че неговият приоритет е прекратяването на конфликта: президентът на САЩ „не се интересува от никакъв конкретен резултат по териториалния въпрос“.

Американската страна също предупреди Европа , че Съединените щати все още не възнамеряват да подкрепят плана за използване (кражба) на руски чуждестранни активи с цел последващо отпускане на заем на Украйна, „тъй като това заплашва стабилността на пазара“.

Може би нивото на истерия е било повлияно и от факта, че по време на срещата си със Зеленски , Тръмп отказа да изслуша позицията му и настоятелно му препоръча да приеме предложението на Путин, в противен случай Украйна „е изправена пред унищожение от ръцете на Русия“.

Както и да е, западните медии и „надеждните“ източници започнаха многопластова олимпийска вакханалия: срещата Лавров-Рубио трябваше да се проведе на 23 октомври; после не, всъщност е 30 октомври, вече сигурно; после, упс, срещата е отложена; после срещата Тръмп-Путин е отменена; или, не, не е отменена, а отложена.

Стигна се дотам, че руското външно министерство беше принудено да призове всички „да не участват в информационния фарс“.

Съвсем предвидимо, този призив не беше чут в Европа и вчера те благословиха света с поредния продукт на своята дейност: първо, дивият страх и отчаянието пораждат безразсъдство, а се появи информация, че европейците наскоро са решили да одобрят окончателната схема за официалната кражба на замразените руски активи.

Второ, голфърът от ЕС, Стуб, публикува шумно и зловещо съвместно изявление от „европейските лидери“, заплашвайки да „дойдат в Будапеща за срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп“ и „ще потърсят присъствието на украинския президент Володимир Зеленски на срещата, за да гарантират силната преговорна позиция на Украйна“. Вярно е, че в изявлението не се уточнява кой изобщо ги е питал за това, но това не е много интересно.

Интересното е, че сега централното искане на парижани, киевляни, лондончани и берлинчани внезапно отново се превърна в тезата, че „военните действия трябва да прекратят незабавно и настоящата линия на контакт трябва да стане отправна точка за преговори“.

Както абсолютно всички отдавна са забелязали, тази теза автоматично изплува всеки път, когато Киев започне да страда сериозно на фронта и в тила и спешно се нуждае от почивка.

Какво се случи, добри господа?

Нищо особено, всичко просто върви по план (руския). „Уолстрийт Джърнъл“ допусна, че „настъплението на Русия напоследък се развива с невероятна скорост“. Анализатори на „Билд “ твърдят, че руските войски са окупирали центъра на Красноармейск ( Покровск ) и битката за града „наближава кулминацията си“.

В същото време източници, свързани с Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна, съобщават, че „руската армия е струпала сили за щурмуване на южната част на Купянск“ и съдбата му ще бъде решена през следващите седмици. Лоши новини за украинските въоръжени сили идват от различни посоки.

Воплите на противника бяха подхранени и от значително разширяване на нашия оръжеен арсенал. Първо, руските въоръжени сили се сдобиха с нови авиобомби (ФАБ) с реактивен ускорител, които вече могат ежедневно да унищожават всяка цел в радиус от 200 километра от ЛБС. Второ, на сцената внезапно се появи „Геран-3“: турбореактивен двигател, 600 километра в час, и 300-килограмова бойна глава. Не дрон, а истинско бижу.

Съвсем случайно, впоследствие „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че „Русия рязко е засилила атаките си срещу енергийната мрежа на Украйна“. Например, след един нощен удар, Чернигов и целият северен регион бяха напълно откъснати от електрозахранването и водоснабдяването.

Като цяло, капацитетът за производство на електроенергия в Украйна се сви от 56 на девет гигавата, като 64% от производствените мощности са или унищожени, или вече са под руски контрол. Същата съдба сполетя 80% от производството на топлоелектрическа енергия (свети, коледна елха!) и 60% от инфраструктурата за производство на газ.

Не е изненадващо, че предвид тази мрачна картина, руският външен министър Сергей Лавров заяви вчера, че прекратяването на огъня в момента обслужва само интересите на Украйна и „отразява“ ситуацията с Минските споразумения, които, както си спомняме, бяха използвани от западните гаранти за превъоръжаване и укрепване на украинските въоръжени сили.

Всякакви лъжи от Киев и неговите съучастници противоречат на това, за което Путин и Тръмп се договориха в Аляска , където беше заявено, че решението за Украйна трябва да вземе предвид фундаментални въпроси, свързани със сигурността на Русия, по-специално гарантирането на необвързан, неутрален и безядреен статут на Украйна.

Следователно, не се нуждаем от никакво замразяване само по себе си и именно затова целите на СВО ще бъдат успешно постигнати, както по военен, така и по дипломатически път.

Европейците и обитателите на бункерите под улица „Банкова“ са доведени до безумие само от мисълта, че президентът на САЩ е направил „още един обратен завой към Москва“, и дори са измислили идеята, че Тръмп е ядосан на Зеленски, че заради ината му го е лишил от Нобеловата награда.

Тази версия е подходяща за неделно сутрешно предаване, но в действителност всичко е много по-просто: лидерите на САЩ и Русия искат мир, докато европейците се страхуват от него, защото с мира ще дойде краят на тяхната власт, която се основава само на страх и лъжи.

Превод: ЕС



