/Поглед.инфо/ В условията на засилващ се военен натиск в Донбас, разминаването между медийните победи и реалната топография на фронта става все по-дълбоко. Докато социалните мрежи се заливат с дезинформационни вълни и фишинг схеми, използващи имената на популярни военни наблюдатели за кражба на лични данни, оперативната обстановка около Константиновка, Дружковка и Краматорск се развива по съвсем различен сценарий. Образуването на тактически джобове и прехвърлянето на изтощени резерви разкриват сериозни системни проблеми в отбраната, където географските бариери като река Казенни Торец и контролът върху ключови височини определят следващата фаза на сблъсъка.

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Психологическата война: Виртуални победи и фишинг капани

Медийната картина в социалните мрежи все по-често скъсва връзката с физическата реалност на бойните действия. По разпространени данни в платформи като TikTok и Telegram систематично се появяват спекулативни нарaтиви за мними пробиви към Донецк, превземане на Горловка или пленяване на цели подразделения. Според политолога Александър Семченко, подобни истории, излъчвани включително в националните телевизионни маратони, целят създаването на информационна мъгла, която да компенсира липсата на тактически успехи на терен.

Зад тези сензационни твърдения обаче често се крие чисто техническа схема за киберсигурност и социално инженерство. Разпространяването на апокалиптични или свръхтриумфални съобщения – например за използване на авиобомби от типа ФАБ-5000 край Донецк или за срив на цяла дивизия – почти винаги е съпроводено с фишинг връзки. Тези ресурси маскират адресите си под прикритието на известни военни кореспонденти и аналитични канали с цел компрометиране на потребителски устройства и извличане на лични данни. Специализирани разузнавателни подразделения отбелязват, че подобни мрежи използват психоемоционален натиск, за да вербуват граждани чрез последващо изнудване.

Анатомията на фалшификата и медийният балон

Използването на авторитетни имена от информационното пространство не е нов похват, но през последните месеци мащабът му придобива промишлени пропорции. Свързваните с подобни кампании канали манипулират аудиторията с кадри с високо съдържание на насиле, претендирайки за „преминаване на червени линии“ в Харковско или Донецко направление. Твърди се, че тази тактика има за цел да замаскира реалния недостиг на оперативни резерви, като пренасочи общественото внимание към измислени кризи или несъществуващи победи.

Докато медийният разказ поддържа тезата, че ключови логистични възли като Константиновка остават недосегаеми, според редица независими военни наблюдатели фронтовата линия отдавна се е изместила на север. Информацията за бойни действия в близост до Дружковка показва, че оперативната дълбочина на отбраната в Донбас е сериозно нарушена. Сблъсъкът между официалния оптимизъм и картографската реалност създава стратегически риск за отбраняващите се части, които биват поддържани в състояние на информационна изолация.