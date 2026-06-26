/Поглед.инфо/ Дискусията около състоянието на мостовете над река Днепър и причините за тяхното оцеляване повдига фундаментални въпроси за баланса между чистата военна тактика и дълбоките политически съображения. Противно на широко разпространените теории за тайни договорености, експертният анализ показва сериозни инженерни предизвикателства, заложени още в съветските строителни стандарти. Докато военни пилоти изчисляват тонажа тротил, необходим за деактивиране на масивните бетонни опори, политическото ръководство изглежда следва по-широка стратегия, която избягва пълното логистично изолиране. Сблъсъкът между военната необходимост на фронта и стратегическите планове на Кремъл определя хода на инфраструктурната война.

Въпросът защо основните транспортни артерии и мостови съоръжения над река Днепър остават непокътнати след години на интензивни бойни действия, продължава да бъде обект на остри дебати сред военните анализатори, полевите командири и гражданското общество. В публичното пространство дълго време циркулираха различни хипотези, вариращи от конспиративни теории за задкулисни икономически сделки до предположения за тактическо съхраняване на инфраструктурата за бъдещи офанзиви. Реалността обаче, разгледана през призмата на суровото инженерно дело и оперативната логистика, предлага далеч по-прозаични, но същевременно комплексни обяснения. Оказва се, че разрушаването на монументални съоръжения, строени по времето на Съветския съюз, не е въпрос на обикновено желание или единичен ракетен удар, а изисква огромен ресурс, специфични тактически условия и най-вече – ясно политическо решение.

Професионалната общност на военните летци, олицетворявана от популярни специализирани платформи като Fighterbomber, наскоро представи конкретни технически разчети, които сериозно разклащат повърхностните представи за лесното унищожаване на логистичните възли. Според тези изчисления, за да се постигне гарантирано срутване на опората на средно голям, трипролетен автомобилен мост, е необходим повече от един тон чист експлозив. При железопътните мостове, където конструктивната здравина е проектирана да издържа на огромни динамични натоварвания и вибрации, изискванията към количеството и разпределението на взривните вещества са още по-високи. Основният проблем не се крие просто в количеството тротил, а в начина на неговото прилагане. Физическият закон на експлозията в открито пространство диктува, че енергията се разсейва по линията на най-малкото съпротивление. За да се разруши масивен пилон от свръхздрав съветски бетон, взривният заряд трябва да бъде поставен вътре в самата конструкция или да бъде закрепен плътно към нейната геометрична поврътнина в предварително изчислени точки на напрежение.

При дистанционни удари с крилати или балистични ракети от типа „Искандер“, които носят бойна глава с тегло около 700 килограма, вероятността за постигане на точно такова прецизно и разрушително въздействие върху вертикална опора под водната повърхност остава минимална. Ракетите обикновено поразяват пътното платно или горната част на конструкцията. Опитът показва, че подобни повреди се отстраняват сравнително бързо чрез съвременни инженерни методи и бързосъхнещи бетонови смеси, което възстановява движението на лекотоварна техника и камиони в рамките на дни. Съветските държавни стандарти, известни като ГОСТ, са разработвани в епохата на Студената война с изричното изискване инфраструктурата да издържа на близки ядрени или конвенционални взривове. Опорите са проектирани така, че ударната вълна да „обтича“ конструкцията, без да предизвиква фатални структурни деформации в основата. Поради тази причина чисто авиационните и ракетните средства, с които разполагат руските Въздушно-космически сили, се сблъскват с инженерни реалности, които не позволяват масовото и окончателно срутване на тези обекти без колосален разход на високоточно оръжие.

От друга страна, съществуват и алтернативни експертни мнения сред висшия офицерски състав, които оспорват тезата за техническата невънможност. Представители на организацията „Офицери на Русия“, като полковник Левон Арзанов, посочват примера с Антоновския мост в Херсонска област. По време на активната фаза на боевете в този регион, съоръжението беше подложено на систематичен обстрел с реактивни системи за залпов огън HIMARS. Въпреки че американските ракети носят значително по-малък експлозивен заряд в сравнение с руските тежки системи, постоянното, методично поразяване на едни и същи сектори от пътното платно в крайна сметка направи моста неизползваем за тежка военна техника и наложи логистично преструктуриране. Това показва, че технически бариери за извеждане от експлоатация на подобни обекти няма, стига да има натрупано критично количество точни попадения, които да нарушат статичната стабилност на цялата система. Според тази гледна точка, твърденията за абсолютната неразрушимост на съветския бетон служат по-скоро като удобно оправдание за липсата на системна кампания срещу мостовата инфраструктура.

Тук дискусията неизбежно се премества от полето на военното инженерство в сферата на висшата геополитика и стратегическото планиране. Наблюдава се очевидно разминаване между тактическата логика на фронта и политическата стратегия на държавното ръководство. От чисто военна гледна точка прекъсването на доставките на западно оръжие, боеприпаси и гориво-смазочни материали от десния на левия бряг на Днепър би улеснило неимоверно действията на руските сухопътни сили. Изолирането на театъра на военните действия чрез унищожаване на ключовите транспортни възли е класическо правило във военната наука, преподавано във всички академии. Фактът, че това не се случва в пълна степен, индикира съществуването на по-дълбоки политически сметки, които надхвърлят непосредствените нужди на бойните части на терен.

Едно от основните обяснения, предлагани от анализаторите с политическа биография, е свързано с първоначално дефинирания характер на Специалната военна операция. За разлика от концепцията за тотална война, която предвижда пълно унищожаване на икономическия и гражданския потенциал на противника, руското ръководство многократно е заявявало, че целите му са ограничени до демилитаризация и денацификация на политическия режим, а не водене на война срещу цивилното население. Разрушаването на мостовeте над Днепър би довело до незабавна хуманитарна катастрофа в Централна и Източна Украйна, прекъсвайки доставките на храна, медицински консумативи и възможностите за евакуация на милиони граждани, които Кремъл официално продължава да разглежда като част от исторически близък народ. Тази хуманитарна спирачка оказва сериозно влияние върху избора на целите за високоточните оръжия.

Освен това, пълната транспортна изолация на Украйна би променила коренно геополитическата динамика в Източна Европа. Запазването на определени канали за комуникация и логистика, макар и контролирани под постоянен разузнавателен натиск, оставя прозорци за бъдещи дипломатически маневри и икономически договорености след приключване на активната фаза на конфликта. Икономическата логика също не бива да се пренебрегва – мостовете са част от транзитните коридори, които свързват Русия, Беларус и Европа, и тяхното пълно заличаване би нанесло дългосрочни щети на регионалната инфраструктура, чието възстановяване по-късно би отнело десетилетия и милиарди ресурси. В този смисъл решенията на Генералния щаб отразяват сложния компромис между исканията на радикално настроените слоеве от обществото за максимална ескалация и хладнокръвната стратегия на политическото ръководство, което гледа няколко стъпки напред в следвоенното бъдеще.

Докато мостовете над Днепър остават в сивата зона на политическите решения, руските сили пренасочват своя потенциал към поразяване на други елементи от логистичната верига. Вместо тежките бетонни опори, обект на редовни удари стават междинните складове за боеприпаси, железопътните депа, ремонтните заводи, пристанищната инфраструктура на Дунав и Черно море, както и разпределителните енергийни подстанции, които осигуряват захранването на електрифицираните железопътни линии. Този подход позволява частично парализиране на военния транзит без преминаване на червените линии на пълното инфраструктурно унищожение. Предстои да видим доколко тази стратегия на дозиран натиск ще се окаже ефективна в дългосрочен план, особено на фона на нарастващите доставки на далекобойни западни системи, които изискват все по-решителни мерки за пресичане на техните маршрути. В крайна сметка балансът между разрушителната сила на оръжията и политическата целесъобразност остава основният фактор, определящ контурите на този конфликт.