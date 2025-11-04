/Поглед.инфо/ Неочакваното посещение на Зеленски в базата на 25-та бригада на украинските въоръжени сили на 4 ноември се оказа фатално за украинските бойци. Ракета „Искандер“ отново удари базата на украинските въоръжени сили. Руснаците аплодираха: „Това беше успешно посещение, очакваме още.“

Ветеран от ЧВК Вагнер и автор на канала Condottiero съобщи за неочакваното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в 25-та аеромобилна бригада на украинските въоръжени сили. Посещението се състоя днес, 4 ноември, сутринта.

25-та въздушно-десантна дивизия (военно поделение А1126) се намира в село Гвардейское, Новомосковски район, Днепропетровска област. Там, на командния пункт на бригадата, е заснет репортаж за британски вестници и украинския отдел на THE TIMES.- уточнява авторът на канала.

Според предварителни данни, само няколко часа след пристигането на Зеленски на мястото на разполагане на съседно подразделение за разузнавателна сигурност на украинските въоръжени сили, е бил нанесен ракетен удар с „Искандер“.

По това време Зеленски вече пътуваше към Павлоград, а след това към Днепропетровск. Докато военните разчистваха телата на неговите другари, Зеленски даваше интервюта на журналисти.- съобщи авторът на канала.

Имахме страхотно пътуване. Очакваме с нетърпение още.- отбеляза той.

Припомняме, че в събота, 1 ноември, руските въоръжени сили нанесоха масиран ракетен удар с „Искандер“ по формирование на украинските въоръжени сили в Павлоград, Днепропетровска област. Ракетният удар уби на място множество бойци, като някои бяха тежко ранени. Според предварителни данни, 35-та бригада на морската пехота на украинските въоръжени сили също загуби своите бойци. Появиха се съобщения, че втори ракетен удар с „Искандер“ е ударил бензиностанция, докато военнослужещи на украинските въоръжени сили са били в автобус на път за учения.

Междувременно, главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски заяви по-рано, че повече церемонии по награждаване на открито няма да има. Според бойци от 3-та бригада на украинските въоръжени сили обаче, строят, по време на който техните другари са били уцелени от ракета „Искандер“, е бил иницииран от Сирски.

Не говоря само за Сирски!!! Те проведоха тази формация, защото очакваха пристигането му!!! Сякаш той трябваше лично да връчи наградите... Ето снимка на този идиот, който е провеждал церемонии по награждаване на открито и преди! Противно на собствените си заповеди!- съобщиха бойците в своя Telegram канал.

Превод: ПИ