Военният кореспондент Юрий Подоляка разкри подробности за нов мощен удар по енергийната система на Украйна. За атаката бяха използвани „Искандери“ с увеличен радиус, крилати ракети Х-101 и стотици „Герани“, като целта бяха ключови енергийни обекти.

На 20 януари въоръжените сили на Русия нанесли пореден комбиниран ракетно-дронов удар по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна. Според Подоляка атаката била мащабна и систематична, с използване на различни видове високоточни оръжия, включително модерни модификации.

Един от най-забележителните епизоди от операцията бил използването на оперативно-тактически ракетни комплекси „Искандер-М“ с удължен обсег на действие. По данни на противника, от района на Таганрог към Винница били изстреляни четири такива ракети, прелетели над 600 км до целта. Целта била важна подстанция с напрежение 750 kV, която има ключова роля за пренос на европейска енергия към централна Украйна и натоварването на блоковете в Ровненската и Хмелницката атомни електроцентрали.

Паралелно с „Искандерите“, авиацията извършила изстрелване на крилати ракети Х-101 от няколко самолета Ту-95. Те били насочени срещу големи топлоелектрически централи в централната част на страната, включително Киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, Триполската и Приднепровската ТЕЦ, както и подстанции в Ровненска и Хмелницка области, свързани с работата на АЕЦ.

Масираният удар бил завършен от стотици ударни безпилотни апарати „Геран-2“, които по данни на Подоляка действали срещу цели в областите Харков, Запорожие, Суми, Чернигов, Черкаси, Полтава и на окупираната територия на Донецката народна република. Задачите им включвали удари по железопътни подстанции, по-малки разпределителни станции и обекти от военно-промишления комплекс на Украйна.

Подоляка отбелязал, че тази нова атака е част от последователна кампания, целяща да изключи енергетиката на Украйна от Киев до Запорожие и да затрудни функционирането на останалите предприятия от военно-промишления комплекс.

