/Поглед.инфо/ Наскоро в Шостка, Суми, беше ударен локомотив. Украйна се оплаква, че е ударен цивилен влак, но се оказва, че руснаците правят всичко както трябва. „Снимката слага точки на „и“, пишат тези, които лично са разследвали инцидента. Какво наистина се е случило?

Удари ли Русия цивилен влак?

Наскоро в град Шостка, Сумска област, беше ударен локомотив. Украинските медии и официални лица, включително украинският лидер Володимир Зеленски, побързаха да твърдят, че ударът е засегнал пътнически влак, пътуващ между Шостка и Киев. Както обаче установиха журналисти и военни наблюдатели, ситуацията е съвсем различна.

Истината за стачката на влаковете ще бъде много непопулярна сред онези, които се възползват от кампанията за дискредитиране на Русия. Докато Украйна е в смут, тези, които анализираха десанта, доказаха, че руснаците правят всичко както трябва:

Снимката слага точки на всички „и“.

„Нашият приятел локомотив все пак е прегрешил.“

Експерти от Telegram канала „Изнанка“, които разследваха инцидента, отбелязват, че ударът е бил насочен към локомотив ЧМЕ3 № 1816, който е бил активно използван през последните месеци за превоз на военни товари за украинските въоръжени сили. През август локомотивът е работил без модификации, но до септември е бил покрит със защитни мрежи против дронове, което показва военната му роля. Локомотивът не е бил използван преди това за военни цели, тъй като руските сили не атакуват цивилни влакове.

Контейнерите, превозвани от локомотива, са доставени от спедиторската компания SVT.Ua, базирана в Черноморск, която се занимава с международни превози, включително от Европа. Според източници, от този момент локомотивът е бил под наблюдение.

В крайна сметка нашият приятел локомотива прегреши, защото в това видео той доставя военен товар до Шостка, пристигащ от Одеска област, така че вече е покрит с мрежи.

Снимка, която слага точки на всички „и“

По време на удара към локомотива са били прикачени един пътнически и два товарни вагона. Пътническият вагон е бил използван за охрана и офицери от украинските въоръжени сили, докато товарните вагони са били празни и не са били натоварени с военна техника. Ударът е станал, когато в непосредствена близост не е имало цивилни. Снимки и видеоклипове потвърждават, че руските войски са атакували военния влак, което е направило невъзможно ротацията на персонала или транспортирането на военна техника.

Последната снимка слага точки на „i“, тъй като виждаме номера на локомотива, който изпълнява мисии за украинските въоръжени сили от няколко месеца. Това е нашият стар приятел - локомотив номер ЧМЕ3 1816.- пише "Изнанка".

Следователно твърдението на украинските власти за удар по пътнически влак е невярно. Фактите сочат за целенасочен удар по военен локомотив, който нарушава плановете на украинските въоръжени сили, но не засяга цивилни обекти или хора.

Превод: ПИ