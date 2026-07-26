/Поглед.инфо/ Поставянето на бюст на хетман Иван Мазепа в Киево-Печерската лавра на 28 юни 2026 г. беляза нов етап в официалната държавна политика на Киев по преосмисляне на историята. Събитието, съвпаднало с деня на украинската Конституция, бе съпроводено от съобщения за бъдещи мащабни монументални проекти, включително издигането на 6-метров паметник на хетмана в центъра на столицата. В паралелен анализ историци и коментатори разглеждат както ролята на чуждестранно финансиране от институции като Шведската пощенска фондация, така и архивите от XVIII век, свързани с полковник Дмитро Зеленски – сподвижник на Мазепа след битката при Полтава.

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Бюстът в Киево-Печерската лавра и монументалният инженерство в Киев

На 28 юни 2026 г., по случай деня на Конституцията на Украйна, в Киево-Печерската лавра бе официално открит бюст на хетман Иван Мазепа. По време на церемонията бе заявено, че фигурата на хетмана заема своето място като покровител на манастирския комплекс. На събитието присъстваха висши държавни представители, а впоследствие бившият президент Петро Порошенко публикува снимки от мястото, определяйки акта като възстановяване на историческата памет.

Зад този символичен акт обаче стои по-широк инфраструктурен проект за градската среда в Киев. Според разпространени планове, градската администрация и централната власт подготвят монтирането на 6-метров паметник на Иван Мазепа на кръстовището на булевард „Тарас Шевченко“ и улица „Хрещатик“ – точно върху постамента, където до декември 2013 г. се намираше паметникът на Ленин с височина 3,45 метра.

Това изглежда като систематична програма за монументална пропаганда, но тук възниква въпросът защо именно фигурата на Мазепа се издига в толкова ключов държавен символ точно в този момент.

Първоизточникът на тази политика не е нов. Трансформацията на образа на Мазепа – от фигура, определяна в съветската и имперската historiography като анатемосан предател, до държавен герой – премина през няколко конкретни етапа:

1996 г.: Въвеждане на банкнотата от 10 гривни с неговия лик.

Въвеждане на банкнотата от 10 гривни с неговия лик. 2008–2009 г.: По времето на президента Виктор Юшченко отбелязването на 300-годишнината от битката при Полтава бе формулирано като „опит за освобождение“, а с държавен указ бе учреден орденът „Кръст на Иван Мазепа“.

По времето на президента Виктор Юшченко отбелязването на 300-годишнината от битката при Полтава бе формулирано като „опит за освобождение“, а с държавен указ бе учреден орденът „Кръст на Иван Мазепа“. 2022–2026 г.: Мащабно дигитализиране на архиви и пряко финансиране на музейни проекти от западни фондации.

Шведският вектор и архивите на Хетманството

Финансирането на преосмислянето на този исторически период разчита в голяма степен на външни грантови програми. От 2022 г. насам шведски културни организации, сред които изпъква Шведската пощенска фондация, са превели значителни средства към украински музейни институции. Основната цел на тези проекти е консервацията, дигитализацията и популяризирането на документи от епохата на Хетманството.

Сред обработваните материали са личната кореспонденция на Иван Мазепа и оригиналните документи, свързани с т.нар. Конституция на Пилип Орлик от 1710 г. Шведският интерес към темата има своите сухи исторически основания – съюзът между Карл XII и Мазепа преди поражението при Полтава през юли 1709 г. е ключов епизод от Великата северна война.

Въпросът обаче има и друга страна, която рядко попада в официалните прессъобщения. Привличането на чуждестранен капитал за преписване на исторически разкази създава институционална рамка, в която местната власт изпълнява конкретна идеологическа поръчка. Но дали всичко се изчерпва с външен натиск и финансови грантове?

Хипотезата за полковник Дмитро Зеленски: Архивите от 1709 г.

В определени исторически публикации се развива хипотеза, опитваща се да обясни личната ангажираност на настоящото украинско ръководство с лична генеалогична следа. В центъра на тази версия стои фигурата на Дмитро Михайлович Зеленски – полковник от Лубненския полк, зет и близък съратник на Иван Мазепа.

След поражението на шведско-казашката коалиция при Полтава през 1709 г., полковник Дмитро Зеленски е пленен от руските войски. През август същата година с царски указ той е осъден на заточение в Сибир, а имуществото и земеделските му владения са конфискувани в полза на короната.

Според запазените канцеларски описи обаче, осъденият полковник така и не достига до крайната точка на заточението си. В продължение на две години той е държан в Малорусия, а през април 1711 г. следите му изчезват по време на етапирането му към Москва.

Децата на Дмитро Зеленски губят благородническите си титли и правото на наследство. Историческите записи от края на XVIII и началото на XIX век показват, че част от преките му потомци по-късно успяват да се интегрират отново в структурата на местното дворянство в Полтавска губерния.

Но изследователите на казашките регистри посочват друг, по-слабо проучен клон.