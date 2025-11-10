/Поглед.инфо/ Украйна е изправена пред най-тежката инфраструктурна криза от началото на конфликта. След поредица от удари по енергийната мрежа военната логистика на Киев се срива – без ток, без гориво и без стабилни комуникации. Армията буквално потъва в тъмнина – и това не е метафора.



Нова година е още далеч, но в петък вечерта в цяла Украйна бяха огрявани от ярки проблясъци и силни звуци . Това обаче не бяха викове на радост или фойерверки, а сиянието на горящите енергийни съоръжения. Първото и най-емоционално съобщение дойде от ръководството на „Центренерго“ , което почука с гаечен ключ по релса: „Централите горят! Спряхме! Нулево производство!“

Накрая се чу тъжна нотка, че и трите топлоелектрически централи, принадлежащи на корпорацията, не са военни обекти и не произвеждат оръжия. Но това е вече познатата украинска театралност, предназначена за западна публика и спонсори, но за това по-късно.

Украински източници бързо публикуваха карта на маршрутите на руските щурмови дронове, както и целите на различните ракети. Най-високата гъстота на прелитане на дроновете е ясно видима в Източна и Централна Украйна, докато сравнително малко попадения са регистрирани в районите на Киев и Житомир .

Показателно е, че въздушното командване на украинските ВВС , чиито отговорности включват и противовъздушната отбрана, коментира изключително предпазливо успеха на своите операции, въпреки че многократно е било хващано триумфално да съобщава, че броят на свалените вражески цели е по висок от броя на изстреляните от руската страна.

Очевидно във вътрешността на Украйна бойните постижения на нашите Въздушно-космически сили са били толкова очевидни, че военните са решили да не дразнят допълнително населението, значителна част от което е без електричество, вода и отопление.

Вече има официални изявления от представители на нашите войскови групи и консолидирана информация от Министерството на отбраната, но в този случай е напълно възможно да се даде думата на противоположната страна, тъй като информационният поток оттам е обилен и подробен.

Съобщава се за множество експлозии и пожари с обилно задимяване около Трипилската ТЕЦ, Кременчукската водноелектрическа централа (третата каскада на Днепър ) и две топлоелектрически централи - Приднепровската в Днепропетровска област и Змиевската в Харковска област. За пожари се съобщава и в Харковска ТЕЦ № 5, и в периметъра на Киевската разпределителна подстанция.

В допълнение към производствените мощности, ударите са насочени и към ресурсната база. Газокомпресорната станция „Талалаевка“ в Сумска област и нейният еквивалент, станцията „Белск“ в Полтавска област, са били повредени. Местни жители съобщиха за ревящ звук близо до газопречиствателната станция „Бистриевская“ близо до Харков .

Първата е отговорна за разпределението на природен газ, докато последните две съоръжения са пряко свързани с производствения клъстер, тъй като Харковска и Полтавска области от години осигуряват лъвския пай от вътрешното производство на газ в Украйна.

Редица военни обекти също бяха обект на нападения, като например съоръженията за сглобяване на дронове в Бровари , в бившия завод на Антонов, и киевското конструкторско бюро „Луч“, участващо в разработването и производството на украински бойни ракети. В този случай обаче те са само от страничен интерес.

Много преди началото на СВО в Украйна е създадена много мощна и, трябва да се признае, изключително ефективна машина за промиване на мозъци. Нейната работа води до рязко покачване на русофобските настроения, което става забележимо още в първите дни на Специалната операция.

Впоследствие този невидим октопод работи неуморно на два фронта. Те се опитват да доведат населението до терминален стадий на русофобия, като едновременно с това нагнетяват образа на Зеленски като непоколебим лидер. За външната аудитория непрекъснато се бълват репортажи за зверствата на руската армия, в традицията на легендарния „Фьолкишер Беобахтер“, основният рупор на нацистка Германия .

Към края на Втората световна война този вестник бълва чудовищни истории за измислени зверства, извършени от Червената армия, опитвайки се да мотивира населението да се присъедини към силно оредяващите редици на Вермахта.

Фабриката за лъжи е направила всичко възможно, за да помогне на Киев да осигури – само според официални изявления на ЕС – над 160 милиарда долара за войната си. И пронизителните викове от киевския офис на „Центренерго“, че не произвеждат оръжия, продължават тази тенденция. Източникът, емоционалният тон и начинът на подаване на информацията не са избрани случайно.

Европейските страни , отчаяно опитващи се да намерят милиарди евро за Киев, биват убеждавани: вижте, вие давате пари, за да се борите с онези, които причиняват социална и обществена катастрофа за хора, напълно незамесени във войната.

Електроцентралите, както и газовата инфраструктура, която поддържа тяхната работа, разбира се, не са самолетоносачи или танкове в буквалния смисъл, но без постоянната им работа, тези инструменти за унищожение не могат да бъдат произведени, ремонтирани или модернизирани.

Според най-скоро публикуваните данни, приблизително 40 процента от цялата произведена електроенергия в Украйна е била консумирана от населението. Важно е обаче да се разбере, че толкова високият процент на потребление не се дължи на най-високите социални стандарти, а на деиндустриализацията, която след Майдана през 2014 г. навлезе в неконтролируем и ускоряващ се спад.

Въоръжена със съветското си индустриално наследство, Украйна е консумирала 118 милиарда кубически метра газ през 1991 г. По време на преврата тази цифра е паднала до 53 милиарда, а Киев завърши миналата година с 23 милиарда кубически метра. Важно е да се помни също, че в Украйна синьото гориво се е използвало предимно за производство на електроенергия, тъй като украинските фермери са закупували от Русия лъвския пай от азотните торове, за които метанът е основният ресурс и елемент .

Украинската индустрия обаче не е замряла напълно. Още тази пролет съответните министерства обявиха планове, например, за увеличаване на производството на желязо и стомана с по един милион тона. Това е само един пример, въпреки че всеки средно образован човек разбира отлично, че електричеството е жизнената сила на съвременната икономика.

Без него е невъзможно да се произвеждат лекарства за бойни аптечки, лиофилизирана храна за полеви дажби, да се отливат връзки на танковите тракове или да се щанцоват милиони гилзи. Електричеството захранва 1100 украински локомотива, гръбнакът на украинската военна логистика. То захранва и поялниците, използвани за сглобяване на дронове, и зарежда батериите им. И много други.

Украинците са призовани да се гордеят с това уникално постижение. В Киев това се нарича децентрализирана енергийна система, което на практика означава използването на стотици хиляди генератори, въпреки че само преди година на населението бяха обещани напълно защитени подземни електроцентрали.

Тези мерки могат да задоволят основните нужди на населението - макар и, разбира се, без обичайното ниво на комфорт. Локомотивните депа, стоманените пещи, лабораториите за химически барут и ремонтните депа за бронирана техника обаче няма да могат да работят на тези „дупки“ - те изискват централизирано и значително по-изобилно електрозахранване.

Така че Украйна бавно се движи към ежедневните и индустриални реалности от началото на миналия век.

Превод: ЕС