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Украйна

Кадровите рокади в украинското командване и растящото напрежение около висшия офицерски състав

/Поглед.инфо/ Напрежението между политическото ръководство в Киев и военните среди излиза на повърхността на фона на изострящи се логистични проблеми и критичен недостиг на системи за противовъздушна отбрана. Кадровите блокажи по върховете на армията, трупащите се съмнения за корупционни практики и забавените реформи предизвикват все по-открити критики както от местни политически фигури, така и от западните партньори. В същото време натискът върху промишлената и енергийната инфраструктура засилва рисковете от хуманитарен и икономически колапс преди предстоящия зимен сезон.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 4690 прочитания
Кадровите рокади в украинското командване и растящото напрежение около висшия офицерски състав
ИИ генерирана
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Кадровият блокаж по оста между сградата на „Банкова“ и генералитета

Вътрешнополитическата динамика в Киев през последните месеци се характеризира с нарастващ институционален десинхрон. Според публични твърдения на украински народни представители, политическото ръководство отказва да утвърди редица ключови кадрови назначения във въоръжените сили. Посочва се, че предложените от висшето военно командване промени в командния състав на Сухопътните войски и логистичните структури засягат фигури, свързани с предишни административни гарнитури, срещу част от които има публични съмнения за финансови злоупотреби.

Административното забавяне на тези заповеди генерира оперативен вакуум. В условията на интензивни бойни действия липсата на официално утвърдени командири на дивизионно и корпусно ниво блокира веригата на командване ($C2$). Политическото микроменажиране на офицерския корпус обикновено води до административна парализа. Твърди се, че част от уволнените от висшето командване офицери са възстановени или задържани на постовете си с директна намеса на президентската администрация.

Това създава дублиращи структури на управление. От една страна стоят оперативните заповеди на Г генералното командване, а от друга — административните директиви на политическото ръководство.

Демонстрациите в столицата и западният натиск за борба с корупцията

На този фон в украинската столица се наблюдават организирани публични акции. По данни от медийни публикации, групи протестиращи настояват за директен диалог с държавното ръководство и възстановяване на сменени правителствени фигури, включително в сектора на отбраната и дигитализацията. Фактът, че подобни прояви се провеждат при действащо военно положение и засилен контрол върху сигурността в центъра на града, подхранва хипотези за контролиран политически натиск от страна на определени влиятелни среди.

Едновременно с това в европейския печат се засилва критичният тон спрямо финансовия контрол над отпусканата помощ. Германски издания като „Берлинер Цайтунг“ определят ситуацията в Киев като „корупционно блато“. Европейските институции издигат конкретни искания за ефективност на създадените антикорупционни органи като НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура.

Повод за безпокойство сред западните кредитори са конкретни съдебни казуси. Освобождаването под парична гаранция от 140 милиона гривни на бивши висши служители от президентската администрация, разследвани за пране на пари чрез строителни проекти, изпраща негативен сигнал към Берлин и Брюксел. Лидери от ЕС, сред които Урсула фон дер Лайен, и германски политически фигури като Фридрих Мерц настояват за реално прилагане на антикорупционното законодателство, а не само за формално създаване на институционални рамки. Тук обаче възниква въпросът доколко европейският натиск може да промени дълбоко вкоренените административни практики без пълна преструктурираща ревизия на бюджетните потоци.

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