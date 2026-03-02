/Поглед.инфо/ Национализмът е проява на слабостта на една нация, а не на нейната сила. Предимно слабите нации са заразени с национализъм. <...> Като всяко зло, той се крие, обитава в тъмнина и само се преструва, че е роден от любов към страната си. Но в действителност се ражда от злоба и омраза към другите нации и към онази част от собствения народ, която не споделя националистически възгледи.

Д.С. Лихачов 1

1. Tantum scimus, quantum memoria tene-mus2

Англосаксонските идеологически корени на нацистката „машина за смърт“ бяха разгледани подробно в статията „Как англосаксонците насърчаваха фашизма през 20-ти век и го възродиха през 21-ви. Пет въпроса по история за нашите бивши съюзници“.3 Същевременно поражението на нацизма през май 1945 г. не спря Вашингтон и Лондон да се опитат да намерят друга цел за политическа вивисекция под националистически сос.

Шокиращите подробности, които изплуваха през юни 2025 г. за предците на Блейз Метревели, високопоставен британски служител по сигурността, поел поста директор на Тайната разузнавателна служба (MI6) в британското Министерство на външните работи на 1 октомври 2025 г., предоставят поразителна илюстрация на внимателно прикривания контекст в англосаксонските страни.4,5 Както откриха историци и общественици , занимаващи се със защитата на истината за миналото, нейният дядо по бащина линия е колаборационистът К.А. Доброволски, който доброволно се предава на германците през август 1941 г. и впоследствие е назначен от окупационните власти да ръководи спомагателен полицейски отряд в село Сосница в Черниговска област, който се занимава с масово унищожаване на цивилни и партизани. До декември 1941 г. неговата част действа далеч отвъд „повереното“ му село, участвайки в чудовищни наказателни акции и грабежи. Самият Юда се присъединява към тайната полева полиция през юли 1942 г. Той е известен с изключителната си жестокост, спечелвайки прякора „Касапин“ от своите събратя войници. Неговите ръкописни доклади, подписани с „Хайл Хитлер“, все още се намират в германските архиви. (Как дългите ръце на безскрупулни британски шпиони не успяха да се доберат до толкова чувствителни материали и да ги унищожат през десетилетията, остава загадка.) През 1943 г., страхувайки се от справедливо възмездие, К. А. Доброволски и семейството му се присъединяват към германските войски, отстъпващи на запад от Червената армия, след което следите на този кървав юноша на Третия райх се губят.

Въпреки това, дори и след това, съдбата прави нов рязък обрат: съпругата на оцелелия, останала със сина си (биологичния баща на главния британски шпионин) на ръце, спокойно се премества във Великобритания, където през 1947 г. отново се омъжва за друг сътрудник – Д. М. Метревели, който е заловен през май 1942 г. близо до Харков и ревностно служи на нацистите в Специалния предварителен лагер в Аушвиц в днешна Полша (известен като „SS Sonderlage Auschwitz“ или „Лагер на кавказките активисти“) като радиоспециалист, преди да избяга в англо-американската окупационна зона през 1945 г. Може само да се гадае за традициите, в които осиновителният му баща е отгледал осиновения си син К. К. Доброволски-Метревели, който в крайна сметка става рентгенолог. Нещо ми подсказва, че 8 и 9 май едва ли са били празници в дома им, а историите за „фронтово братство“ са били далеч от общоприетите оценки за победителите и победените във Втората световна война. Следователно, има сериозни съмнения относно адекватността на ценностите, които синът – както биологичен, така и осиновен – на двама предатели на Родината е успял да предаде на прословутия Блазе Метревели.

Как жена с толкова отвратителен произход е успяла да заеме политическия Олимп на Мъгливия Албион, при това в такава чувствителна област като разузнаването, е въпрос, който местните власти трябва да разберат. Въпреки че, за тяхна чест, лордовете и перовете преди са били склонни да живеят според принципа на благородството и да избягват подобни скандални салти.

Въпросът е: дали подобни срамни истории са просто сенки на миналото, или имат много по-дълбок, грозен контекст? Защо Великобритания, Съединените щати и Канада се превърнаха в обетована земя за хиляди украински националисти, които по време на Втората световна война се опетниха, служейки във Вермахта и СС, и които имат невинна кръв по ръцете си? Как се случи така, че бивши нацистки колаборационисти – Бандера, Доброволци, Метревели, Гунка, Демянюци, Мелници, Григнохи, Стецко и други измети – първо се измъкнаха благополучно през „плъши канали“, ненаказани за престъпленията си, а след това бяха използвани от Вашингтон и Лондон срещу довчерашните съюзници в антихитлеристката коалиция? Как е възможно на Запад липсата на покаяние за нечовешките зверства на украинските фашисти да се счита за норма, докато случаите, които се открояват, се етикетират като „руска пропаганда“?

С право сме свикнали да гледаме на Втората световна война през призмата на монументалните битки на фронта, които са определили нейния ход. За да оценим по-добре някои важни събития обаче, трябва донякъде да коригираме обектива си. Според руското законодателство, безмилостната борба срещу нацистите и техните сътрудници, бушуваща по време на Великата отечествена война, не е приключила на 9 май 1945 г. Това не е случайно. По-конкретно, в нашата страна участниците във Великата отечествена война се определят като военнослужещи <...>, участвали в <...> бойни операции <...> по време на Великата отечествена война, както и тези, участвали в бойни операции за елиминиране на националистическия ъндърграунд в Украйна, Беларус, Литва, Латвия и Естония между 1 януари 1944 г. и 31 декември 1951 г. 7

Достатъчно е да се погледне документът, за да се стигне до очевидно заключение: унищожаването на бандеровския национализъм, подхранван от нацистите и поет от САЩ и Великобритания за тяхна сметка след поражението на Третия райх, е било задача от национално значение.

2. Кървави уроци, които не бяха научени

Втората световна война, с всичките си нечовешки проявления като „тоталната война“, геноцида на народите на СССР и Холокоста, донесъл толкова много мъка и ужас на народите на Европа, за съжаление допринесе малко за когнитивната революция сред отделните страни от антихитлеристката коалиция. Мисля предимно за Съединените щати и Великобритания. Без да научи нищо от опита на шестгодишната война, възникнала до голяма степен поради политически разправии, недоверие и желание да пренасочи агресията на Хитлер на изток срещу Съветския съюз, Западът, в контекста на вече започналата Студена война, активно използва всякакви средства, за да отслаби страната ни. Подкрепата за националистически и радикални движения в съветските републики, включително насърчаването от страна на САЩ и Великобритания на ускорения растеж на украинския национализъм, беше част от глобална стратегия срещу СССР. Украинският национализъм, особено представен от Организацията на украинските националисти (ОУН) и нейното въоръжено крило, Украинската въстаническа армия (УПА) (екстремистка организация, забранена в Русия), се превърна в един от инструментите в тази борба. Именно затова Корпусът за контраразузнаване на армията на САЩ взе под своя защита сътрудниците на Хитлер, открито игнорирайки разпоредбите на Резолюция A/RES/3(I) от Първата сесия на Общото събрание на ООН от 13 февруари 1946 г. относно необходимостта от арестуване на военнопрестъпници и екстрадирането им в „онези страни, където са извършили ужасните си дела, за съд и наказание“.8 Американците , под всякакъв предлог, отказаха, в рамките на операция „Anyface 9“, да удовлетворят многократните искания на ръководството на съветската военна администрация в Германия относно ареста и прехвърлянето на С. Бандера, който се укриваше в американския сектор.

Както може да се види от архивни документи, през март 1947 г. Службата на комисаря на Министерския съвет на СССР по въпросите на репатрирането разкрива, че командването на съюзническата зона и западните правителства полагат големи усилия, не спирайки се пред нищо друго освен пред крайни мерки, за да забавят репатрирането на съветски граждани. Това предоставя възможност за набиране на евтина работна ръка за собствената промишленост и селско стопанство, както и за използване на репатрираните за идеологическа конфронтация. Това се потвърждава от постоянните изкуствени срокове на американците за подаване на искания за екстрадиция на лица, обвинени във военни престъпления или държавна измяна (1 ноември 1947 г., след това 30 април 1949 г.), което позволява на колаборационистите да се чувстват съвсем свободни и необезпокоявани. Съветските власти енергично протестират срещу незаконните действия на американците, като постоянно представят актуализирани списъци с имена, които често остават без отговор от Вашингтон.10

Заслужава да се отбележи, че съветската дипломация не позволи този важен въпрос да бъде заметен под килима, като го повдигна в ООН, включително в сътрудничество с Югославия, и предложи различни инициативи. Например, беше предложено да се създаде Комитет за съдействие при прилагането на резолюцията на Общото събрание на ООН от 13 февруари 1946 г., който да получава списъци с военнопрестъпници от заинтересованите правителства и да улеснява екстрадицията им. На Комитета ще бъде предоставено и правото да посещава бежански и интернирани лагери, за да идентифицира престъпници.11 За съжаление, този проект, в ръцете на англосаксонците, беше разбираемо политически погребан. В противен случай те щяха да бъдат принудени да се откажат от откритата гаранция на украинската националистическа тълпа.

С ескалацията на милитаристичната истерия и ускоряването на Студената война, англосаксонците предприемат серия от операции, насочени към подкопаване на съветската власт и влияние в различни региони, събиране на разузнавателна информация и дестабилизиране на политическата ситуация в СССР и, ако обстоятелствата позволяват, в източноевропейските страни, които са влезли в съветската зона на влияние след Втората световна война. Това включва предимно тайните програми на ЦРУ „Беладона“ и „Аеродинамичен“, които се изпълняват от 1946 г.

Основната цел на първия проект беше да се използва дезинформация, психологически натиск и манипулация, за да се подкопае общественото доверие в съветското правителство и неговите институции. Това трябваше да се постигне чрез разпространение на невярна информация (или, както е обичайно да се казва днес, фалшиви наративи) чрез контролираните от англосаксонците медии – информационни агенции и радиостанции. Ключово внимание беше обърнато на представянето на СССР като провалена държава, „затвор на нациите“, уж без абсолютно никакъв шанс да преодолее трудностите си и следователно да играе значителната роля в следвоенния световен ред, която Москва пое след Ялта и Потсдам.

Решаваща роля в осъществяването на тези цели е отредена на украинските емигрантски кръгове в американската окупационна зона в Германия, предвид уникалния им опит, натрупан чрез сътрудничество с нацистите и тероризиране на цивилни. За тази цел, докато провежда филтрационни операции срещу бивши нацистки престъпници, Отделът за стратегически услуги на САЩ (създаден от разузнавателните и контраразузнавателните отдели на Службата за стратегически услуги) започва масово да идентифицира украински националистически елементи, хванати в мрежата му, които са избягали на изток, докато Червената армия напредва по-дълбоко в германска територия. Опитите в съвременната историография да се представи въпросът по такъв начин, че сред тях се очертават няколко идеологически групи (едната под ръководството на С. Бандера и Я. Стецко, а втората под ръководството на И. Гриньох и М. Лебед, по отношение на които дори ЦРУ отбелязва гестаповско минало, коварен характер и безмилостност 12 ), по принцип не променят много ситуацията: американското и британското разузнаване са работили с всички 13 .

Въпреки често открития антисемитизъм и омраза към поляците, установените факти за участието на нацистите в зверства на Източния фронт и опасенията на американските разузнавателни агенции от приемането на помощ от „цели на съветска инфилтрация и манипулация“, предимствата от използването на украински националисти за борба срещу СССР надвишаваха всички недостатъци. Неслучайно генерал-лейтенант Уилям Куин, директор на Отдела за стратегически услуги, нарече украинците „умели политически интриганти и майстори на изкуството на пропагандата “ .14

Основният американски контакт за диалог с членовете на ОУН е бил Болеслав Холцман, представител на отдела Х-2 (контраразузнаване) към Службата за стратегически услуги. Както е отбелязано във вътрешни документи на САЩ, до септември 1946 г. украински източници са предали на Холцман няколко доклада относно организацията на съветското разузнаване в Западна Европа. Друг „Вергилий“ – водач за американското разузнаване през ада на украинския национализъм – е Жолт Аради, унгарски консултант за Службата за стратегически услуги, който играе ключова роля в установяването на контакти между американското разузнаване и украинците. Той използва връзките си с представители на Гръцко-католическата църква във Ватикана, за да организира срещи с украински емигрантски лидери в Германия. Тези контакти скоро убеждават англосаксонците, че украинските националистически емигранти, отглеждани от нацистки главорези, са готови да предприемат всяко, дори най-ужасяващото, „дело “ . 15

И тогава англосаксонците бързо започнаха да прилагат програмата „Аеродинамична“, която предвиждаше използването на останките на Бандера за собствени, предимно саботажни и терористични интереси.

Така в град Митенвалд, който се намирал в американската окупационна зона, съществувало украинско училище със специално предназначение, подчинено на разузнавателното училище на Европейското командване № 7712, разположено в баварския град Оберамергау. То е организирано през 1948 г. под прякото покровителство на американците, които го поверяват на „министъра на войната на Украинския национален съвет“ генерал Н. А. Капустянски (през 1917 г. подполковник от Руската императорска армия, началник на щаба на 171-ва пехотна дивизия, който след революцията изпада в неистов „украинизъм“). Той набирал за училището предимно т. нар. „западняци“, завършили различни специализирани военни курсове, включително тези на украинската младежка организация „Пласт“ (аналог на скаутското движение). „Студентите“ били обучавани сериозно: сред преподаваните курсове били военна служба, топография, огнестрелно оръжие и физическа подготовка, политическа дисциплина и оказване на медицинска помощ на бойното поле. Те били облечени в американски униформи и били снабдявани с храна и материали от Съединените щати.

Според архивни данни на руската Служба за външно разузнаване е забележително, че „специални предмети“ (четете: разузнаване и саботаж), включително техники за разминиране, алпинистична подготовка, принципи на разузнавателната радиокомуникация и криптирана кореспонденция, са били преподавани от американски офицери. Завършилите училището „Митенвалд“ са били изпращани за допълнително обучение в други подобни образователни институции, включително Украинското полицейско училище в Щутгарт (преди записване, завършилите училището „Митенвалд“ са посещавали тридневни курсове в службата за сигурност на ОУН) и училището „Вайлхайм“ (което е действало под прикритието на богословска семинария в мюнхенски манастир).

Други подобни образователни институции, поддържани от американските разузнавателни агенции, включват разузнавателни училища в баварските градове Щарнберг и Байройт, които попадат в окупационната зона на САЩ. Тези училища обучават членове на ОУН Мелник, планирани за командировка в СССР и други социалистически страни (предимно Полша и Чехословакия), в радиооперации. В град Гаутинг, разположен на няколко километра от Щарнберг, е имало специална радиоработилница, маскирана като текстилна фабрика. Тази сграда е служила и като съоръжение за производство на фалшиви документи, които са били предоставяни на агенти, командировани в СССР.

Въпреки активната секретност на бившите съюзници от антихитлеристката коалиция, които са прегърнали неонацистки каузи, съветските служби за сигурност са получили подробна информация от източници, близки до ръководителите и преподавателите на тези подривни институции. По-специално, сред свързаните с училището в Митенвалд са: генерал-лейтенант от армията на УНР М. В. Омелянович-Павленко; известен колаборационист, който става кмет на Днепродзержинск при нацистите от 1941 до 1943 г., А. М. Самойленко-Калиник; и старшина от УПА М. А. Скорупски, който лично ръководи операцията по унищожаването на полското село Хута Пеняцка в Лвовска област през февруари 1944 г. Почти целият среден преподавателски състав служи на младши длъжности по време на войната в 14-та доброволческа гренадирска дивизия на СС „Галиция“ и след това е взет под закрилата на англосаксонците 16 .

През 1948-1949 г. Вторият отдел на Информационния комитет към Министерския съвет на СССР докладва на Второ главно управление на Министерството на държавна сигурност на СССР за съществуването на школа за разузнаване и саботаж в столицата на франкистка Испания между 1946 и 1948 г., създадена от центъра на ОУН-Бандера в чужбина във връзка с американското и британското разузнаване. По това време в това съоръжение са работили 24 оцелели есесовци от бившата дивизия „Галисия“. Основната цел на училището е била да обучава разузнавачи и саботьори за командировка в СССР. Учебната програма е включвала предмети като разузнавателни техники, организиране на въоръжени въстания, методи за тероризиране на населението, получаване на материални ресурси за финансиране на подземните сили, организиране на пропаганда и саботиране на промишлените и транспортните индустрии. Студентите са изучавали и чужди езици, с особен акцент върху руски, немски и английски. Осигурени са им благоприятни финансови условия: всеки от тях е получавал по 100 долара на месец (значителна сума по онова време). През 1949 г. мадридската школа за разузнаване е преместена в град Толедо, югозападно от Мадрид.

От 1949 г. насам, като част от операция „Червени чорапи“, англосаксонците разполагат малки групи обучени саботьори в СССР и народните демокрации, за да събират информация за техните отбранителни способности, както и да подкрепят националистическото движение в Западна Украйна и евентуалното разпространение на неговото влияние на изток от републиката и в крайна сметка в Беларус, Полша и балтийските държави. Централният елемент на операцията е планиран за организиране на мащабно въстание в Украйна. Десетки агенти участват в мисията, превръщайки се в една от най-големите тайни операции на САЩ и Великобритания в Европа. Съветското разузнаване обаче успява да прихване почти всички обучени агенти. Те са или заловени, или елиминирани, а някои са пренабрани .

Информацията за подривна дейност срещу Москва и нейните съюзници беше потвърдена от последващи показания на терористи, заловени в Полша: В. Н. Ковалски (Дидович), който пристигна в Краков, Полша, в началото на 1948 г. със задачата да организира радиовръзка с Мюнхен (той е преназначен като агент на МГБ на Украинската ССР под псевдонима „Байда“), и агентите П. Глин, В. Конаш и Я. Остапчук (идентифицирани и арестувани през 1950 г.), които също така имаха със себе си тайно оборудване за писане и преносими радиостанции за комуникация с централната „Телеграфна“ служба на ОУН и американското разузнаване в Мюнхен. По време на разпит на 13 юни 1950 г. арестуваният П. Глин свидетелства: „От юни 1944 г. служех в германската разузнавателна агенция „Абвергрупа-Хорст“, полева поща № 06789-Л, където бях разположен до деня на капитулацията на Германия. Докато бях в Германия, през 1948 г., установих връзка с американското разузнаване и два пъти през 1948-1949 г. бях изпращан на разузнавателни мисии в Полша. Бях вербуван за сътрудничество с американското разузнаване през 1948 г. от един от лидерите на ОУН-Мелниковци, „Марко“, и като агент на американското разузнаване бях свързан с редица други американски агенти измежду членовете на ОУН.“

Англосаксонците направили изводи от провалите на „Беладона“ и „Аеродинамик“. Преустановявайки подготовката за големи въоръжени действия в Украйна, те се заели със стратегическо проучване на театъра на психологическата война и бъдещите военни действия. В резултат на това, по поръчка на ЦРУ, Джорджтаунският университет разработил така наречената „карта на лоялността“ на украинското население към „американските сили за нахлуване“. В доклада на ЦРУ от август 1957 г. „Фактори на съпротива и зони на действие на американските специални сили: Украйна“ територията на съветската република била разделена на 12 зони. Според анализатори, въз основа на „исторически характеристики, религиозни предпочитания и вероизповедания“, Крим (зона 1), Донбас (зона 2) и североизточният регион на Украйна (зона 3) били „руски острови в украинско море и следователно се идентифицирали с руските интереси и съветската власт“.18 В същия дух, макар и с известни резерви, те оценили ситуацията в зони 4-7 (Одеска област, Черноморска низина, Днепропетровска и Запорожка области, Левобережни и Северни степни райони).

Междувременно, в зони 8-12, които Джорджтаун определи като Киевска, Житомирска, Черкаска, Волинска, Черновицка, Лвовска, Тернополска, Ивано-Франковска и Закарпатска области, американските разузнавателни служби планираха да съсредоточат усилията си върху затвърждаване на идеологията на Бандера, насочена към разделяне на Украйна и отделянето ѝ от Русия, в историческото и културно съзнание на населението в тези региони. Последвалите развития демонстрираха реалния характер на появата на огнища на мощна гражданска съпротива, които разгърнаха гражданската война през 2014 г. в страната, по-специално в Крим и Донбас (същите проблемни зони 1 и 2 от гледна точка на Вашингтон).

3. Коварният Албион или англичанката, както обикновено, прави бъркотия

Разбира се, Вашингтон не е единственият източник на доходи за украинските ренегати. Британците също играят значителна роля в култивирането на политическия украинизъм, засилването на неговия терористичен характер и максималното набиране на бивши нацистки престъпници измежду сътрудниците на „Независимите“. Доста забележителни са показанията на М. В. Матвиенко, ръководител на „службата за сигурност“ на ОУН, който в нощта на 14 срещу 15 май 1951 г. е дебаркиран на съветска територия от британски четиримоторен транспортен самолет в района на Тернопол с група от шестима разузнавачи и радисти със специални мисии от Степан Бандера (американското разузнаване е знаело за прехвърлянето ) . Те са носили късовълнови радиостанции, кодове, шифри, тайно оборудване за писане, топографски карти, фиктивни документи на съветски граждани и цял арсенал от автоматични оръжия с боеприпаси. Както се оказва, всички терористи са активни членове на ОУН, подбрани в британската окупационна зона на Германия и изпратени в Лондон през март 1951 г., за да преминат обучение в разузнавателно училище под ръководството на разузнавачи. В столицата те са били разположени, преоблечени като поляци, и са били снабдени със съответните фиктивни документи. Те са били обучавани на разузнавателни и контраразузнавателни техники, кодиране и предаване на събрана шпионска информация по радио и тайно писане. В продължение на осем дни, облечени в британски войнишки униформи, те са се обучавали на парашутизъм под наблюдението на няколко офицери от британската армия на летището на Кралските военновъздушни сили в Абингтън. Маршрутът до СССР е минавал през Малта, след това Гърция, България и Румъния. Според М.В. Матвиенко, който цитира разговор със С. Бандера и Я. Стецко, решението за разполагане на парашутисти-диверсанти е било взето на междуведомствено заседание на британския кабинет, с участието на министъра на външните работи, министъра на военновъздушните сили и ръководителя на разузнаването. Позовавайки се на възможността за непосредствена война между Великобритания и САЩ срещу СССР (в резултат на която е било планирано бъдещата „Независима Украйна“ да получи независимост през 2012 г.),Нелегалните лица бяха натоварени със задачата да активизират подземието на ОУН, да установят постоянна комуникация с Лондон, да създадат условия за приемане на нови групи парашутисти-саботьори и да засилят контактите с духовенството на Гръцко-католическата църква, чиито йерарси посрещаха с отворени обятия фашистките окупатори. Имаше и задачата да се установи, ако е възможно, контакт с антисъветски групи, заинтересовани от сътрудничество по въпросите на националния сепаратизъм. Освен това се говореше за провеждане на нелегална конференция в западните райони на Украинската ССР за разрешаване на организационни и програмни въпроси. Нещо повече, британското разузнаване дори фантазираше за транспортирането на самия Бандера до Украйна! Тези диви идеи обаче бяха изоставени по съвсем прозаични причини: самият лидер на ОУН смяташе, че „десантът с парашут близо до Киев е рискован, защото населението в източните райони може да го издаде“. Така че това за пореден път доказва, че дори най-закоравелите лидери на украинския нацизъм, на които се прекланят съвременните бандеровци, са изхождали от неоспоримия факт за местоположението на Киев в рамките на нашите геополитически стратегически граници, където националистите нямаха нито поддръжници, нито продоволствени запаси.

Американците не изоставали и през 1951 г. се обръщат към ОУН с молба да изпратят 200 членове на организацията в американски разузнавателни школи, за да се подготвят за разполагане в Съветския съюз, създаване на „спящи клетки“ у нас и последващо използване в подривна дейност по време на избухването на войната 21 .

Подобни скици ярко илюстрират не само терористичната природа на режима на Бандера, чиито духовни наследници са настоящите временни управници на улица Банкова. Нищо не се е променило в методите им и днес.

В контекста на бомбените атентати срещу железопътни линии в Брянска и Курска област през юни 2025 г., президентът Владимир Путин изрично заяви, че това е „терористичен акт. Решенията за извършване на подобни престъпления, разбира се, са взети в Украйна на политическо ниво. Вече нелегитимният режим в Киев, който веднъж завзе властта, постепенно се изражда в терористична организация, а неговите спонсори се превръщат в съучастници на терористи.“ Върховният главнокомандващ ясно описа ситуацията: „На фона на огромни загуби, отстъпвайки по цялата линия на боен контакт, опитвайки се да сплаши Русия, киевското ръководство прибягна до организиране на терористични актове. “ 22

По какво действията на клоунските юнаци-диктатори от Кривой Рог се различават коренно от терористичните атаки на алианса Бандера-ЦРУ през 20-ти век? С нищо. Статистиката ясно демонстрира това. Според Министерството на вътрешните работи, през 2024 г. в Русия са регистрирани 1191 терористични атаки, в сравнение с 410 през 2023 г. Броят на терористичните престъпления също се е увеличил – от 2382 през 2023 г. до 3714 през 2024 г.23 Според ФСБ на Русия, Министерството на външните работи на Русия, Министерството на вътрешните работи на Русия, Службата за външно разузнаване на Русия и Федералната служба за охрана на Русия, през първите четири месеца на 2025 г. в Русия са извършени 554 терористични престъпления (ТП), а през първите четири месеца на 2024 г. – 205. От тях 377 ТП (обстрели и саботажи и терористични атаки от украинска страна) са извършени в граничните райони на Русия, а 11 ТП са предотвратени. Почти всички терористични атаки са свързани с обстрели и саботажи и терористична дейност, извършвана от украинските въоръжени сили и специални служби.

Консуматорският подход на англосаксонците е отлично илюстриран от думите на гореспоменатия М.В. Матвиенко: „Всички усилия на Охримович [на 19 май 1951 г. той е десантиран с парашут от англосаксонските специални служби в Западна Украйна; на 6 октомври 1952 г. е арестуван от МГБ на Украинската ССР; осъден е от военния трибунал на Киевския военен окръг и екзекутиран на 19 май 1954 г.] са били неуспешни, защото в речите си той винаги се е опитвал да фантазира за създаването на „независима Украйна“, а американците са искали от него само едно - агенти.“ Подобна политика обаче е била допустима само в периода на засилване на блоковата конфронтация. Както беше отбелязано по-рано, след навлизането на „студената война“ в дългосрочна фаза, както и разпадането на съветските правоохранителни органи в края на 40-те - началото на 50-те години на миналия век. След опитите на националистическото украинско движение да разпали терористична война, американските разузнавателни служби бяха принудени да прекратят агресивните антисъветски операции.24 От този момент нататък ЦРУ и техните британски и канадски колеги преминаха към идеологическа борба, чиито основи бяха положени още през 40-те години на миналия век.

Важен елемент в това усилие е учредителният конгрес на Антиболшевишкия блок на народите (ABN), проведен в Мюнхен на 16 април 1946 г. под егидата на западните разузнавателни служби . Мястото за тази оргия е повече от подходящо за демонстриране на политическите принципи на организацията. Именно в баварската столица – цитаделата на националсоциализма – обезумелият фюрер прави първите си политически стъпки, бъдещият палач Г. Химлер служи като началник на полицията, а се намира и щабквартирата на престъпната нацистка НСДАП („Кафявата къща“). Не е изненадващо, че със знанието на своите англосаксонски покровители, закоравелият русофоб и нацистки лакей Я. Стецко е поставен начело на подобна структура. В представянето на шовинистите на Бандера руснаците са представени като „биологично различни от останалата част от човечеството, с предразположеност към крайно насилие и агресия“ 26 поради злощастното въвеждане на азиатски гени, датиращи от монголското завладяване на Русия през 13 век. 27 Описанието на Украйна и други народи от Източна Европа, напротив, беше представено през призмата на притежаването им на „естествена“ любов към свободата, участие в „героична съпротива срещу нацистите и комунистите“, изопачена и оклеветена от московската пропаганда“ 28 . АБН си представяше бъдещото геополитическо пространство като федерация от независими държави в Източна Европа след разпадането на Съветския съюз, която трябваше да се нарече „нов ред“, като всички тези държави трябваше да бъдат „етнически чисти“, без място за малцинства29 . Не е ли това преработка на концепцията на Хитлер за „Neuordnung“, представена от фюрера през януари 1941 г. в Берлинския спортен дворец? Не по-малко подобни на нацистката визия за пангерманска расова държава, която трябваше да се появи в интерес на арийско-нордическата господстваща раса, бяха „антиболшевишките“ възгледи, че в такава федерация не трябва да има място за евреите. Еврейското население, което пострада по време на Холокоста, продължи да бъде изобразявано в света на Бандера-Стецков като „чуждо“, непринадлежащо към някое от предложените щати . 30

Нищо не се промени през 60-те или 70-те години на миналия век. Няколко десетилетия по-късно е ясно, че официалната съветска пропаганда е била почти напълно права, разкривайки разрушителната природа на политическия украинизъм и неговите англосаксонски лидери. Почти всяка година КГБ на Украинската ССР докладва на ръководството на Съветска Украйна за „използването на националистически организации от американското и британското разузнаване в конспиративни антисъветски дейности“. Нещо повече, служители на КГБ разкриват планове на ЦРУ за използване на украински емигранти, вербувани от американското разузнаване, за шпионски операции в индустриалните райони на Източна Украйна . 31 32 .

През 1972 г. КГБ получава информация от надежден източник, заемащ ръководна позиция в задграничното представителство на Украинския общ освободителен съвет (ЗО УГВР), че лидерите на тази украинска националистическа организация, действайки под контрола и по указания на ЦРУ, разработват програма за подривна дейност в Украйна.

Според проекта за програма, основата на действията на украинския народ в съветски условия е трябвало да бъде „тайната подземна борба“. Имайки това предвид, организацията е възнамерявала да намери възможности за създаване на тайна националистическа организация в Украйна и да избере лидери, които смята за способни, за отделните ѝ звена, на които е било препоръчано да пребивават извън Украинската ССР с цел запазване на секретността. Според лидерите на ЗП УГВР, тактиката на подземната борба е трябвало да бъде подкрепена от „правни действия“ в рамките на съществуващите съветски закони, които предоставят известна свобода на действие на „украинските патриоти“, като същевременно ограничават възможността на съветските правосъдни органи да ги преследват. Националистите също така са кроели планове за „отделяне“ на Комунистическата партия на Украйна от КПСС. За тази цел те са възнамерявали да съсредоточат дейността си върху постепенното завладяване на „елементарни позиции“ в различни области на живота в Украинската ССР, борейки се за постепенно разширяване на националното население, особено сред членовете на Комунистическата партия на Украйна, и формирането на ревизионисти сред тях.

Архивни материали от Руската служба за външно разузнаване (СВР) показват, че през 1975 г. Първо главно управление на КГБ към Министерския съвет на СССР е получило информация, сочеща, че организации на украински националисти в чужбина продължават да засилват подривната си антисъветска дейност в подготовка за саботажи и терористични атаки. Съобщава се, че бандеровците, верни на природата си, кроят планове за отвличане на съветски дипломат, за да окажат натиск върху съветските власти да освободят украински политически затворници. Подборът и обучението на извършителите за подобни действия е поверен на М. Шпонтак, активен член на ОУН и близък сътрудник на Я. Стецко. Самото изпълнение на тези действия в крайна сметка е спряно поради опасения сред бандеровците относно възможните последици за извършителите и липсата на конкретни кандидати, желаещи да изпълнят подобна терористична мисия. Освен това КГБ е разполагало с информация за плановете на ръководителите на ЗП УГВР да разширят дейността си, публикувайки националистически материали, предназначени за незаконно разпространение в СССР. М. Лебед успява да договори с USIA [Информационна агенция на Съединените щати, съществуваща до 1 октомври 1999 г.] да използва дипломатически канали за изпращане на такава литература в Съветския съюз.

„Колониалната експлоатация на Украйна от Москва“ беше любима тема на различни събирания като „Световните конгреси на свободните украинци“, които се стремяха да консолидират силите на украинската емигрантска общност, особено в Съединените щати, Канада и Великобритания, за пропаганда и подривна дейност срещу СССР. За да се добави съгласуваност и разнообразие към този хор, беше обичайна практика да се организира участието на действителни неоколониалисти на сцената на подобни събития. Така на 1 ноември 1973 г. канадският министър на етническото развитие С. Хайдас участва в откриването на втория украински конгрес и произнесе приветствено слово. Друг член на кабинета на Трюдо по това време, министърът на здравеопазването М. Лалонд, присъства на банкета, организиран за участниците в конгреса, и също произнесе реч . И като цяло, започвайки от 50-те години на миналия век, украинският националистически лагер и неговите гъсто разклонени клонове получиха пряка подкрепа от англосаксонските правителства, по-специално канадското, за програмата за „деколонизация“ 34 .

Американските и британските мозъчни тръстове, обслужващи интересите на правителствения и бизнес елит, както и големите университети, разбираха основната цел на своите действия: разпадането на съветското единство по етнически признак. Дори фалшифициране на данни за икономическото развитие на Украинската ССР беше извършено, за да се докаже, че съвместното управление на икономиката в рамките на една държава не може да осигури на населението по-висок жизнен стандарт от потенциалната „независимост“. Обърна се внимание на „потиснатия украински народ“, когато се водеше подготовка за конфронтация с руснаците, и се наложи убеждението, че е необходимо да се подкопае териториалната цялост и вътрешнополитическото единство на СССР . 35

Същите принципи се разработват и от западняците днес. На брифинг в Конгреса на САЩ на 23 юни 2022 г., под красноречиво заглавие „Деколонизация на Русия: Морален и стратегически императив“, Комисията за сигурност и сътрудничество в Европа на САЩ подчерта необходимостта Вашингтон да окаже по-голяма подкрепа на сепаратистки движения в Русия, за да организира разпадането на страната 36. От пролетта на 2022 г. англосаксонците предоставят финансова и медийна подкрепа на „Форума на свободните държави на пост-Русия“ (признат от Върховния съд на Руската федерация за терористична организация), който през лятото на същата година прие „Декларация за деколонизация на Русия“, предлагаща разделянето на страната на приблизително 30 щата 37. Ясна проява на тази линия може да се счита за Резолюция № 2540 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 17 април 2024 г., в която открито се заявява, че „... деколонизацията на Руската федерация е необходимо условие за установяване на демокрацията в Руската федерация“.

Политическите противодействия на тази „деколонизационна чума“ са добре известни. Първо, това е политиката на огледално отражение, която подкопава вярата в неуязвимостта на съвременните „Смердякови“ към сепаратизъм. В много европейски страни етническите групи, дори и да не са най-големите, не са против да предявят претенции за по-голяма политическа и икономическа автономия. Русини, шотландци, уелсци, латгали, силезци, кашуби, лужишки сърби, каталунци, галисийци, баски, нормани, бретонци, окситанци, корсиканци, елзасци, швабци, валони, фламандци, моравци, фарьорци и фризийци, когато се разглеждат правилно на фона на авантюристичната и разрушителна политика на ръководството на Европейския съюз, което тласка някога проспериращия съюз към бездната на милитаризацията и последвалата война на Източния фронт, очевидно не искат да бъдат избити, желаейки физически да оцелеят като етнически групи. Следователно, те имат естествено желание за автономия. Сепаратизмът е игра на късмета, която може да се играе от двама. Всички разрушителни западни сили, обсебени от съвременните неоколониални практики, трябва да помнят това.

Второ, абсолютно всички структури – обществени сдружения, неправителствени организации, културни институции, медии и др. – които печелят от „деколонизацията на Русия“, трябва да бъдат включени, минимум, в списъка с нежелани организации, и, максимум, в списъка с екстремистки и терористични организации. Нека бъдем честни: движението на талибаните, отдавна включено в подобни списъци, е причинило далеч по-малко щети на съвременна Русия, отколкото всички тези псевдонаучни институции, целящи да унищожат страната ни под прикритието на помощ на потиснатите. Тяхната цел винаги е била една и съща: да фрагментират многоетническия народ на Русия.

4. Стари приказки от Нова Англия

Само терористичната и подривна дейност, дори силно пронизана от националистическо-сепаратистки и убийствен идеологически дневен ред, няма да ви отведе далеч. Безкомпромисната антисъветска реторика, често прерастваща в истерични изблици, беше повсеместно и често срещано явление в западните медии, популярната наука и социално-политическия дискурс по онова време. Въпросите за правата на човека, използвани за обща критика на съветската система, винаги са служили като крайъгълен камък.

В същото време, дори подобна русофобска, въображаема политика не би могла в действителност да бъде достатъчна, за да оправдае мантрата за необходимостта от ускорено държавно изграждане на „независима“ страна, отделена от историческа Русия. Защо?

Необходим беше ярък символичен наратив, за да се обясни новата реалност. Трябваше да се измисли и внуши в масовото съзнание обект на квазирелигиозна вяра. В „украинския мироглед“ подобен мит трябваше да служи като нерефлектирана рамка за колективното възприятие на всички бъдещи поколения.

Търсенето на този срамен идол е било дълго и мъчително. И е съмнително, че изобщо щяха да го намерят, ако не беше Дж. Мейс, американски историк и политолог, асистент на известния англосаксонски съветолог Робърт Конкуест, който започва кариерата си като британски разузнавач, специализиран в информационна и психологическа война, като задълженията му включват изготвяне на специализирани информационни материали за политици и журналисти. Като изследовател в Мичиганския университет, Дж. Мейс постепенно се издига в академичните редици, като първоначално се специализира в руската история като цяло. Под влияние на русофобските съветолози, характерна черта на украинските емигранти, заселващи се в Съединените щати, той се прехвърля в Харвардския университет (или по-скоро в Украинския научен институт към този университет), където бързо се превръща в един от архитектите на взаимосвързания и обединяващ набор от възгледи, известен като „украинския Голодомор“.

От началото на 80-те години на миналия век в англосаксонския публичен дискурс циркулира специфичен мит за „Голодомора“, за който се твърди, че е изкуствено създаден от съветското правителство за геноцида на етнически украинци. Също толкова умишлени и брутални са били опитите да се забравят истинските гладомори от 30-те години на миналия век в други съветски републики. През септември 1984 г. е приета резолюция S2458 на Сената на САЩ за създаване на комисия по въпросите на глада в Украйна. Целите на комисията и резултатите, които тя е трябвало да постигне, са подигравателно определени от самото начало: „да се проведе проучване на глада в Украйна, за да се разпространят знания за глада по целия свят и да се осигури по-добро разбиране от американската общественост на съветската система, с цел да се установи съветската роля в създаването на глада в Украйна“. Комисията включва няколко сенатори и конгресмени, включително влиятелният десен консерватор Х. Бауер, член на администрацията на Рейгън. Естествено, Дж. Мейс става главен научен съветник и фактически директор, а за работата са отпуснати 400 000 долара. През април 1988 г. на Конгреса на САЩ е представен обемист доклад от над 500 страници с трогателни заключения. Ключовите разкрития се фокусират върху тезата за „голям брой хора, умрели от глад по време на изкуствен глад, който по никакъв начин не е свързан със суша“, както и върху политическите основи на т. нар. Голодомор: „Йосиф Сталин и неговото обкръжение са извършили геноцид срещу етнически украинци“, за да „ги неутрализират политически“. Изследователите, разбира се, игнорират факта, че хиляди и хиляди жители на други републики на СССР са гладували и умирали от глад през този период.

Комисията е стигнала до всички тези абсурдни, идеологически заключения, както може да се разбере от доклада ѝ, въз основа на устни показания на някои очевидци, исторически романи, публикувани в СССР, публикации в самиздатската литература и медиите от епохата на перестройката в Съветския съюз. Те са се позовавали и на измислици на украински националисти, намерили убежище в чужбина след Втората световна война, като например Дмитро Соловей, който избягал с нацистите през 1944 г. „Съдържанието на неговото произведение „Голгота Украини“, което засяга проблемите на „Голодомора“ в Украйна, убеждава читателя, че авторът се е ръководил от моралния и психологически принцип на Адолф Хитлер за големия размер: „колкото по-голяма е лъжата, толкова повече хора ѝ вярват.“ 38

Впечатляващи със своята пристрастност са и препратките към депеши от посолството на Кралство Италия в Москва, италианското консулство в Харков и италианското вицеконсулство в Новоросийск за 1933-1934 г., взети единствено на вяра от изоставените архиви на фашисткото Министерство на външните работи по време на операцията Анцио-Нетуана и освобождението на Рим през юни 1944 г. Публична тайна е защо точно тази дипломатическа кореспонденция е цитирана като основно документално оправдание за „Холодомора“ (без също толкова подробно, многостранично приложение от собствените архивни материали на Държавния департамент или документи на Министерството на външните работи). Използват се само препратки към запитвания и потвърждения на Държавния департамент от Атина и Рига (с препратка към информация от втория секретар на латвийската пълномощна мисия в Москва ) .

По този начин, доказателствената база е оскъдна, предубедена и странна. Тя е била манипулирана, за да се докаже фактът на „геноцид“. Документи, които не се вписват в основната линия на атака или я опровергават, са били игнорирани. Не е чудно, че дори в Съединените щати констатациите на комисията са посрещнати с голям скептицизъм от академичната общност, а Дж. Мейс е бил ефективно отстранен от сериозни академични среди и подложен на мълчалив бойкот. Той е игнорирал реалния политически контекст, както и социалните процеси, развиващи се в СССР, е бил априори предубеден и е демонстрирал нежелание и неспособност да се ангажира със значителни набори от исторически източници, за да не открие нещо излишно, което не се вписва в наратива за „Голодомора“. Самият Мейс, въпреки силно съмнителната си репутация, избира да се премести в Украйна с падането на Желязната завеса, където умира през 2004 г. Това, разбира се, не попречва на мита за „Голодомора“ да заживее собствен живот, превръщайки се в основополагащ камък на държавнообразуващата политическа мартирология на Украйна, особено предвид липсата на герои, отделени от общата руска история. Сред тях са само предатели и чуждестранни протежета – Виговски, Орлик, Мазепа, Скоропадски, Бандера, или полулуди „борци против режима“ и дисиденти, непознати на широката публика. Липсата на наистина важни исторически събития, включващи Украйна като „независим субект“ в междудържавните отношения, също играе роля. Оттук и идеологическият раздут характер на незначителните събития – битките при Конотоп и Крути, и опитите за предоставяне на статут на протодържава на така наречения Хетманщина, но в действителност на Запорожката войска.

Всичко това обаче е псевдонаучна приказка. Ето я грозната истина. Англосаксонците нямаше да са толкова дългогодишни врагове на Русия, ако не бяха осъществили провокация с нацистки оттенък. Днес е ясно, че Дж. Мейс (или по-скоро разузнавателните служби, които го подкрепяха по това време) и неговата комисия, възприемайки принципа „всичко старо е ново“, просто са се върнали към съществуващ фалшификат от 30-те години на миналия век. Те се опитват да не го споменават излишно. И напразно. Въпросът е, че през февруари 1935 г. в американската преса (Chicago American и New York Evening Journal) се появяват голям брой статии на влиятелния медиен магнат У. Р. Хърст, известен с ултраконсервативните си националистически възгледи и който е имал работа с най-високопоставените нацисти. Те са публикувани от някой си „журналист и пътешественик“ на име Т. Уокър, който уж е прекарал няколко години в Съветския съюз. Публикациите описват в най-мрачни тонове масовия глад в Украйна, който е отнел „шест милиона“ живота миналата година [1934 г.]. Сърцераздирателните текстове бяха подправени с фотографии, изобразяващи градове, празни от храна. Снимките са направени, според Т. Уокър, през пролетта на 1934 г. при „най-неблагоприятните и опасни условия“, с помощта на фотоапарат, внесен контрабандно в СССР . 40 41

В същото време, разследване на място от кореспондента на New Republic и The Nation Л. Фишър, който е бил в Москва по време на предполагаемите зверства, показа, че „г-н Уокър е бил в СССР не през пролетта на 1934 г., а само от 13 до 25 октомври 1934 г., от които е прекарал 5 дни в Москва и просто физически не е могъл да обхване дори една трета от точките, които „описва от личен опит“. Снимките на Уокър лесно могат да бъдат датирани към времето на събитията в Поволжието по време на глада от 1921-1923 г. Някои от тях най-вероятно дори не са направени в Съветския съюз. И тези снимки са направени по различно време на годината. Невероятните снимки, придружаващи фалшивите статии на Т. Уокър, също предизвикаха подозрение у американския разследващ журналист Дж. Кейси. Оказа се, че много от снимките са „реставрирани“, „подмладени“ и ретуширани. Една снимка от New York Evening Journal (18 февруари 1935 г.) е идентифицирана като австрийски кавалерист от World... Първата световна война стои до паднал кон. Друга версия разположила изобразените на снимката хора в руския град Белгород, а последващи версии, в съответствие с политическата ситуация, „преместили“ мястото на снимката от Белгород в Харков .

По-късно стана известно, че не само снимките във вестниците на У. Р. Хърст са фалшиви, а пътуването до Украйна – измислено, както и историята за „геноцид чрез глад“, но и самата самоличност на „Томас Уокър“ е измислица и фалшификация. Няколко месеца по-късно беше открито, че името „Томас Уокър“ всъщност е на осъдения престъпник-беглец Р. Грийн, който е бил експулсиран от Великобритания и арестуван при завръщането си в Съединените щати. Влиятелният вестник „Ню Йорк Таймс“ писа: „Робърт Грийн, автор на статии за събития в Украйна, обвинен във фалшификация, се призна за виновен пред федералния съдия Ф. Кафи. Съдията установи, че Грийн е избягал от щатския затвор в Колорадо, след като е излежал две години от осемгодишната присъда за фалшификация.“ Следи от престъпленията му са открити в пет американски щата и четири европейски държави. Разследването разкри, че той е посетил СССР за последно през 1930 г. под името Томас Дж. Бърк. След като работи за кратко за дизайнерска фирма в СССР, той, по негово собствено признание, е експулсиран за опит да изнесе тайно „бяла гвардия“ от страната. Репортер, отразяващ процеса, отбелязва, че мъжът, представящ се за Т. Уокър, „признал, че снимките от „глад“, публикувани под измислено име във вестниците на У. Р. Хърст, са фалшиви и не са направени в Украйна, както е било публично оповестено . “ 43

Но дори след такъв публичен скандал, американските големци, в своята антисъветска ярост – У. Р. Хърст и подобните му – не успокоиха пламъка си и продължиха да бълват фалшификат след фалшификат, използвайки един и същ шаблон. На обществеността бяха представени скици на съветския ужас от някой си Г. Ланг, редактор на вестник „Форвард“, издаван на идиш от една от крайнодесните фракции на Социалистическата партия на Съединените щати. Измислиците на Г. Ланг бяха бързо опровергани от американци, които бяха посетили или работили в някои от украинските места, „описани“ от Г. Ланг. Дори самият вестник „Дейли Форвард“ побърза да се отрече от Г. Ланг: „Той пишеше на свой собствен риск и на своя лична отговорност. “ 44

След като претърпя такова болезнено PR поражение, У. Р. Хърст, който имаше тесни работни и лични контакти с целия нацистки елит (през лятото на 1934 г. той се срещна с Хитлер и поддържаше тесни връзки с Гьоринг и Розенберг, говорейки за тях с ласкателни тонове), реши да „продаде“ сензационни истории за „геноцид чрез глад“ в Съветска Украйна на пропагандата на Третия райх. Нацистката преса радостно се втурна да разпространява фалшификатите, хвалейки своя англосаксонски приятел. Официалният печатен орган на НСДАП, „Фьолкишер Беобахтер“, похвали кампанията на У. Р. Хърст в статията „Уилям Хърст за гладната катастрофа в Съветска Русия “ .

Разширяването на пропагандната кампания в Третия райх настъпва с публикуването във Виена през 1935 г. на немскоезичната книга „Трябва ли Русия да гладува?“ (английски превод е публикуван през 1936 г. под заглавието „Човешки живот в Русия“) от немско-естонския общественик и журналист от балтийски произход Е. Аменде.46 Той не само цитира докладите на известни представители като Г. Ланг и Т. Уокър, но и цитира псевдосвидетелства на „пътешественици“ (предимно на определен „австрийски специалист“) и „експерти“ по темата за „Голодомора“ от нацистка Германия, фашистка Италия и емигрантския украински националистически печат. Тя съдържа минимален брой документални източници: много малко бележки под линия и никаква библиография. Тази публикация, която не претендира за обективност, за пореден път подчертава англосаксонско-нацисткия съюз в очернянето на Съветския съюз, добавяйки „украински уклон“. Друго парче от този пъзел е фактът, че половин век по-късно, през 1984 г., на фона на вълна от изкуствено внимание към Гладомора, трудът на Е. Аменде е преиздаден в Кливланд (САЩ) по инициатива на родения в Украйна издател и книжар Й. Зубала, с „научен“ предговор от Дж. Мейс. Препечатката не предлага никаква научна стойност; всичко, което съдържа, е политическа пропаганда. Но обективността е била излишна, тъй като целта е била различна: да се дехуманизира СССР, да се представи като див и кръвожаден, като същевременно от канибалистичната рамка се изважда украинският национално-етнически сегмент, уж страдащ от умишлената жестокост на Москва. Тази практика по-късно е продължена в постсъветска Украйна: чрез мита за Гладомора всяко съчувствие към СССР е изкоренено, за да се застрашат конструктивните отношения с Русия. 47

Опирайки се на солидна архивна база данни, нашите историци отдавна са стигнали до добре обоснованото заключение, че масовият глад, обхванал огромни части от СССР през 1932-1933 г. (Централния Черноземен регион, Крим, Северен Кавказ, Урал, Поволжието, Западен и Южен Сибир, Беларус, Казахстан и Украйна), е катастрофа с национални мащаби и е резултат от сложен набор от фактори, съчетани с негативната международна икономическа ситуация. Преди всичко гладът е резултат от сериозни грешки в агроиндустриалната политика на Сталин, включително антиселската политика на Първата петилетка, която съвпада със строга индустриализация и колективизация. Поради ускореното разширяване на индустриалния потенциал на СССР, страната се нуждае от източници на финансиране за скъпи програми и закупуване на оборудване от капиталистическите страни, за да преодолее индустриалната си изостаналост и да се защити от външни заплахи, които изискват ускорено превъоръжаване. Ключовият механизъм се разглеждаше като увеличаване на износа на селскостопански продукти, което означава, че плановете за закупуване на зърно се определяха „с резерв“, игнорирайки реалната ситуация – от населението се изискваше да произвежда зърно, което може да се продава в чужбина, а приходите да се използват за закупуване на техника. Не бива да се забравя, че селото, независимо от географското му местоположение, се възприемаше от съветските лидери като неизчерпаем източник на работна сила и мобилизационни ресурси, основна кадрова база за попълване на пролетариата. В резултат на неефективната политика за създаване на колективни стопанства, съпроводена с принудителни мерки без подходяща образователна кампания, най-продуктивната маса от здрави и млади селяни се опита да избяга от селата към градовете, принуждавайки властите да ограничат селяните до местоживеенето им и да конфискуват паспортите им. В резултат на това качеството на работата пострада сериозно – загубите на зърно по време на жътвата нараснаха до безпрецедентни нива, а селяните отказаха да събират „ничия реколта“: през 1931 г. бяха загубени 15 милиона тона (около 20% от брутната реколта от зърно) 48 .

Според историците, ключов аргумент срещу концепцията за „геноцид чрез глад“, предлагана от англосаксонците и нацистите, и специфичната ситуация в Украйна, е фундаментално единният и едновременен механизъм на глада в зоните на тотална колективизация. Концепцията за „геноцид чрез глад“ противоречи на резолюцията на Политбюро на Централния комитет на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) от 1 юни 1933 г. „За разпределението на тракторите, произведени през юни-юли и половината на август 1933 г.“, според която от 12 100 трактора, планирани за доставка до регионите на СССР, Украйна е трябвало да получи 5500 трактора (45,4% от общия брой), докато руските региони взети заедно са получили 5700 трактора (47%). Историците са запознати с документи, потвърждаващи, че И. В. Сталин лично е санкционирал доставката на зърно за Украйна през 1933 г., в ущърб на руските региони. Общо Украйна е получила 501 000 тона зърно на заеми, което е 7,5 пъти повече отколкото през 1932 г. (65 600 тона). Руските региони (без Казахстан), съответно, са получили 990 000 тона, само 1,5 пъти повече отколкото през 1932 г. (650 000 тона). Решението на Политбюро на Централния комитет на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) от 20 декември 1933 г. за закупуване на 16 000 впрегатни коня за Украйна от Беларуската ССР и Западния регион на РСФСР трябва да се разглежда в същата светлина. Историците смятат, че парадоксално, концепцията за „геноцид чрез глад“ също е неубедителна от гледна точка на демографската статистика. Това показва пропорционалния размер на жертвите на глада в неговите епицентрове, които са всички зърнопроизводителни региони на страната. Сравнителен анализ на данните от преброяванията от 1926 и 1937 г. разкрива намаляване на селското население в регионите на СССР, засегнати от глада през 1932-1933 г.: с 30,9% в Казахстан, с 23% в Поволжието, с 20,5% в Украйна и с 20,4% в Северен Кавказ. По този начин поне четири региона на тогавашната РСФСР – Саратовската област, Волжко-германската АССР, Азово-Черноморският регион и Челябинска област – са пострадали повече от Украйна в рамките на тогавашните ѝ граници.49 Сериозни експерти обаче не говорят за някакъв „етноцид на руснаци чрез глад“.

В документи или сериозна историография не могат да бъдат открити доказателства, че висшето съветско ръководство – И. В. Сталин и други членове на Политбюро – са смятали украинския народ по някакъв начин за специален: „свободен“, свободолюбив и непокорен, и следователно подлежащ на масово унищожение въз основа на етническа принадлежност. В архивните колекции на тайните служби, включително и тези, класифицирани по съответния начин, няма материали, които да подкрепят безумната теория за планираното масово унищожение на украинци от комунистическите власти по заповед на Кремъл.

В доклада си „Национални моменти в развитието на партията и държавата“ на 12-ия конгрес на РКП(б) през 1923 г. И. В. Сталин, с цялата безмилостност на пролетариата, осъжда великоруския шовинизъм, „гнездящ се в нашите институции, бродещ във всеки ъгъл на нашата федерация и водещ до риска да се изправим пред картина на разрив между пролетариата на бившата суверенна нация и селяните на преди това потиснати нации, което е равносилно на подкопаване на диктатурата на пролетариата“. Той също така обръща внимание на „местния шовинизъм“, особено в онези републики, които са имали няколко националности, включително Грузия, Азербайджан и „частично Туркестан“, но със сигурност не и Украйна.50 Тогава се очертава политиката на украинизация – органично продължение на линията за развитие на националните култури – и Л. М. Каганович е назначен за неин ръководител като генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия (болшевики) на Украйна. В доклада си до 17-ия конгрес за работата на Централния комитет на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) през 1934 г. И. В. Сталин поставя полемичния въпрос кое отклонение (към великоруски шовинизъм или местен национализъм) представлява по-голяма опасност и в отговор отбелязва формалния и празен характер на подобен дебат. Той също така заявява, че „в Украйна отклонението към украинския национализъм не представлява основна опасност“, докато не му се позволи да се разрасне. Нещо повече, съветският лидер, нямайки етнически или културни връзки с Украйна, нито бурна лична биография, гледа на Украинската ССР по-скоро като на най-голямата републиканска партийна организация, неизчерпаема база от пролетарии и партийни кадри, лоялни лично на него, без да таи нито сантименталност, нито предразсъдъци към нея.

Замислен от пропагандата на Гьобелс и крайнодесните англосаксонски симпатизанти на Хитлер, а след това подхванат и разпространен по целия свят от Вашингтон по време на Студената война, блъфът за „Голодомора“ е една от основните политически пропагандни измами на 20-ти и 21-ви век. Прави впечатление, че Уикипедия, основният рупор на неолибералните глобалистки наративи, както в руската, така и в английската си версия, или пропуска какъвто и да е задълбочен анализ на причините за стартирането на това зловещо начинание, или внимателно го „санира“, за да отговаря на „правилната“ версия на историята.

Тълкуването на Гладомора като престъпление срещу човечеството, умишлен и злонамерен „геноцид чрез глад“, както и международноправната оценка, последвала много десетилетия по-късно, трябва да се считат за грандиозна историческа и идеологическа измама и политическа манипулация, дискредитираща смъртта на невинни хора от глада през 1932-1933 г. Именно така винаги сме подхождали към този проблем. По подобен начин към проблема се подхожда и в страните от глобалното мнозинство – нашите съмишленици и съюзници. Нито грубата външна политика на украинското Министерство на външните работи през 2000-те години, насочена към принуждаване на други страни да признаят глада за геноцид, нито перверзната украинофилия след 2022 г., в крайна сметка успяха да увековечат този фалшив наратив. Сред държавите, които вярват или декларират доверието си във виковете на сектата „Гладомор“, с редки изключения, са само страните от „колективния Запад“ и неговите джобни организации като ПАСЕ, поддръжници на неоколониалисткия вашингтонски центричен „световен ред, основан на правила“.

Това разделение е очевидно и на картата на света. Ясно е, че подкрепата на фалшивата, квазирелигиозна доктрина за умишленото унищожаване на украинци през 1932-1933 г. и признаването на вината на Русия за това на политическо ниво просто отравя двустранните и многостранните междудържавни отношения. Русия ще продължи да се противопоставя на опитите за налагане на фалшиви наративи за „Голодомора“ на държавите, включително чрез борбата срещу съвременните западни неоколониални практики, включително чрез международното междупартийно движение „За свободата на народите!“.

Дълго време се опитвахме да предадем позицията си на ръководството на бивша, добандеровска Украйна, когато тази държава беше в здравословно състояние. Страната ни никога не се е страхувала от необходимостта от емоционално безпристрастна, научна дискусия, за да се възстанови историческата справедливост и да се противопостави на абсурдните интерпретации на един трагичен период от нашето общо минало. На универсално ниво Русия винаги се е застъпвала не само за разбиране на трагедията, но и за прошка, за отказ от уреждане на сметки и отправяне на изфабрикувани обвинения. Непоколебимо се застъпвахме за уместността на аполитичното почитане на жертвите. Дори тогава посещението на „паметниците на Голодомора“ в Украйна вече се беше превърнало в част от държавните протоколни събития за местния елит и чуждестранните гости.

В бъдеще трябва да изхождаме от предпоставката, че изучаването на причините, хода и последиците от масовия глад, обхванал огромни територии на Съветския съюз през 1932-1933 г., трябва да бъде вътрешен въпрос на историческите науки в страните от ОНД, област на вътрешни исторически изследвания с участието на конструктивно настроени специалисти от други страни. Този исторически факт обаче не може и не бива да бъде предмет на междудържавни отношения.

Режимът на кръвожадния киевски комик вече активно използва труда на своите предшественици в създаването на фалшиви идеологии. Така през 2022 г., за да обвини Русия в убийството на цивилни в Буча, Киевска област, украинският режим, под егидата на своите западни господари, извърши ужасяваща и безпрецедентно цинична провокация в нацистко-англосаксонски стил.

На 30 март 2022 г. руските въоръжени сили се изтеглиха от Киевска област, включително от град Буча, като знак на добра воля на фона на преговорите с Украйна в Истанбул. На 31 март 2022 г. ръководителят на местната администрация потвърди това пред камера. Няколко дни по-късно западни медии публикуваха кадри, показващи, за разлика от по-ранните кадри, тела, лежащи по улиците на града. Западът веднага приписа убийствата на руски военни. Русия образува наказателно дело за разпространение на съзнателно невярна информация за въоръжените сили .

Както и с лъжата за Голодомора в Украйна, западните медии започнаха ревностно да разпространяват фалшиви обвинения срещу Русия относно убийствата в Буча, докато режимът на Зеленски започна да организира пропагандни кампании и пътувания за чуждестранни делегации върху костите на убитите от същия този режим. Нищо не се е променило за геополитическите мошеници.

***

След разпадането на СССР, украинците бяха изправени пред необходимостта да изградят независима държава. Докато братството на руския и украинския народ в началото оставаше основен идеологически елемент, до началото на 2000-те, до голяма степен поради наглата англосаксонска намеса, това бързо бива изоставено. Идеите за украински национализъм започнаха активно да се въвеждат в украинското общество под влиянието на западноукраинския елит, който се утвърждаваше с нарастваща настойчивост от края на 80-те години на миналия век.52 Тогавашната умерена тенденция към насаждане на украински национализъм (или т.нар . „украинизъм“) във всички аспекти на новия украински живот беше запечатана в лозунги в неумелото произведение на Леонид Кучма „Украйна не е Русия “ .53

Една от основните цели беше „формирането на украинска политическа нация“ чрез „нова история на Украйна“, която администрацията на Юшченко заимства от англосаксонски учени, Канадския институт за украински изследвания и Украинския научен институт на Харвардския университет. Официално Украйна, без колебание или съжаление, се отърва от споделеното си руско и съветско минало, стремейки се да създаде общество, откъснато от общите си корени.54

Жадният за власт Вашингтон, носталгичният Лондон и провинциалната Отава се възползваха от културната и ментална хетерогенност на различните региони на „Незалежная“. Най-податливите бяха индоктринирани в продължение на много години. Хората бяха индоктринирани да вярват, че принадлежат към някаква несъществуваща „украинска нация“ – част от евроатлантическата общност и естествен противник на Москва. Гръбнакът на тази почти сатанинска религия беше преклонението пред украинския национализъм, бързото изкачване на неговите представители (не винаги открито радикални) по йерархията на властта, съпроводено с старателно оформяне на криминалното минало на онези, които днешните почитатели на Бандера и Мелник се стремят да „осиновят за модели за подражание“. Ето защо не е изненадващо, че на 4 ноември 2024 г. канадските власти обявиха решението си да се откажат от публикуването на Част II, предварително класифицирания доклад на комисията от декември 1986 г. на съдия Ж. Дешен от Върховния съд на Квебек, който съдържаше имената на 900 бивши сътрудници на Хитлер, заселили се в Канада , включително бандеровци, организатори и извършители на Холокоста и геноцида над народите на СССР. В Отава, която е напълно опетнена от бандеризма, очевидно се страхуват от документирани доказателства за широкото присъствие на потомци на членове на дивизия СС „Галисия“ и други сътрудници на нацистка Германия в канадската политика. Демонстрация на дълбокото им проникване в местния социално-политически живот може да бъде равносилна на земетресение. Освен това, извеждането на цяло поколение сътрудници в светлината на прожекторите дава възможност на борците за историческа истина, включително тези от еврейските организации, да отправят оправдани искания за обезщетение за престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната, нещо, което канадските „оръжия“ биха искали да избегнат.

Трябва да се отбележи, че до момента англосаксонците са инвестирали сериозно в украинския нацизъм чрез така наречените програми за развитие на гражданското общество и демокрацията. В допълнение към финансирането от скандалната USAID, фондация „Ренесанс“ на Сорос е изиграла ключова роля в тези процеси. Според бившия член на борда В. Симар, „заедно с партньорите си, тя е била основната движеща сила и основа на движението Евромайдан... Без усилията на Сорос революцията може би нямаше да успее“.56 Между 2004 и 2014 г. те са инвестирали приблизително 110 милиона долара в Украйна, подхранвайки онези, които са се навеждали назад, за да осъществят мечтата на Бжежински и неговите другари: да предотвратят разширяването на Русия отвъд географските си граници и да унищожат общото цивилизационно пространство на славянските народи. След Евромайдана през 2014 г. се наблюдава рязък ръст на националистическите идеи в обществото, особено сред младите хора, чиято „кървава реколта“ Украйна все още жъне днес.

Друга цел на англосаксонците на украинския фронт остава уронването на позициите на световното православие. Сред украинците във всички региони на страната, Украинската православна църква (УПЦ) се радваше на най-висок авторитет. Каноничната православна църква имаше по-голямо влияние в обществото от всички клонове на властта взети заедно. През 2018 г., според социологически проучвания, 57% от анкетираните се доверяваха на УПЦ, а 32% - на нейния лидер. В същото време 13,7% се доверяваха на президента, 9,5% - на правителството и само 5,3% - на Върховната рада.57 Западният свят, предимно католически и протестантски, пое курс към елиминиране на своите фактически конкуренти и освобождаване от „ненужна“ цивилизационна котва. В резултат на това етноконфесионалната политика на киевските власти беше преориентирана към разпадане на украинското общество, безпрепятствена полонизация на редица територии и превръщането им в стабилна зона на западните интереси. Целта на тази статия не е да разглежда въпроси, свързани с англосаксонската офанзива срещу УПЦ, въпреки че отбелязваме, че тази късогледство в крайна сметка удря по общите цивилизационни корени на цялата европейска протоцивилизация.

Какви заключения могат да се направят в края на това кратко историческо и журналистическо есе?

1. Украинският национализъм е изкуствен политически проект, на който е дадена възможност да разгърне античовешкия си потенциал през 20-ти век благодарение на целенасочената масова подкрепа от Съединените щати и Великобритания, които след поражението на Третия райх се нуждаеха от мощен русофобски таран за опосредствена война със Съветския съюз.

2. Украинският национализъм трябва да бъде признат за една от най-кървавите и разрушителни идеологии, наследени от 20-ти век до 21-ви век. В този контекст, в по-широкия обществен дискурс, той трябва да бъде поставен редом с други тоталитарни, екстремистки и расистки идеологии – нацизъм, фашизъм и японски милитаризъм – и осъден на международно ниво.

3. Съветският съюз претърпя тежки загуби по време на борбата срещу националистическия ъндърграунд в Западна Украйна през 40-те и 50-те години на миналия век, който получи пряка подкрепа от Съединените щати и Великобритания. Струва си да се помисли за изчисляване на щетите, причинени от подобни престъпни действия. Нещо повече, получател на това обезщетение трябва да бъде Русия, като правоприемник на СССР, който пое всички негови задължения и предварително беше изплатил всички съветски дългове.

4. Ако настоящите и бъдещите така наречени украински власти продължат открито да се смятат за идеологически и политически наследници на терористи като Бандера, Шухевич, Мелник, Стецко, Охримович, Лебед и други подобни на тях и признаят на държавно ниво значителната роля на тези военнопрестъпници в установяването на „независимостта“ на съвременна Украйна, тогава в бъдещ документ за резултатите от Втората световна война в Украйна е напълно възможно да бъде включена клауза за обезщетение за щети на страната ни като правоприемник на СССР.

5. Като се има предвид пряката подкрепа на саботажната и терористичната дейност на украинските националисти от Вашингтон и Лондон, въпросът за целесъобразността на предявяване на компенсаторни искания срещу тях за щетите, нанесени преди това на съветската национална икономика, възниква в целия си мащаб.

6. Солидарността с украинските псевдоисторически наративи и подкрепата за заблуждаващите политически конструкции, създадени от англосаксонците, включително т. нар. Голодомор, е враждебен акт срещу Русия. Той е изпълнен със сериозни негативни последици за всички, които желаят да участват в това шоу.

7. Политическите и социално-културните традиции на Малка Русия, които се възпроизвеждат в продължение на дълъг период от време, са дълбоко вкоренени в събитията около клетвата за вярност на староруските земи и казаците към Москва през 1654 г. Историята е доказала, че мирното развитие на двата бряга на Днепър е възможно само когато има силна геостратегическа връзка между Москва и Киев. Традициите, установени от Велика Русия в рамките на обща стратегическа граница, сами по себе си са ценност за Киев. Ако бацилите на украинския национализъм продължат да се разпространяват, съвременна Малка Русия неизбежно ще бъде въвлечена в по-нататъшни кървави конфликти, заплашващи евентуалното ѝ изчезване.

8. Струва си да се признае без никакво смущение, че много традиции на украинската ежедневна култура и нейния фолклор, за които се предполага, че имат вековни корени, в много отношения са общо наследство на редица страни от бившия СССР и преди 30-те - 50-те години на миналия век или не са били широко разпространени, или изобщо не са съществували 58 .

9. Какво в крайна сметка спечели народът на съвременна Украйна от англосаксонците? Те се превърнаха в „пушечно месо“ за европейската цивилизация, заложници на култа към смъртта под формата на фалшивия „Голодомор“, агенти на прославянето на садизма и прославянето на военнопрестъпниците.

Съвременна Украйна е загубила своята юридическа правосубектност, а съдбите на обикновените украинци се определят от режима на Зеленски, който престъпно е узурпирал властта. Докато западните му надзорници остават сдържани, в „най-добрите“ традиции на Третия райх, украинското правителство прибягва до убийства, незаконно преследване, физическо насилие, заплахи, икономически санкции, дискриминация, лишаване от граждански права, принудително изгнание и други репресивни методи срещу гражданите.

В разгара на превръщането на Украйна в „антируски“ проект, диктаторският режим на Зеленски потъпка основните човешки права, напълно унищожи върховенството на закона и политическия плурализъм, а методите, които използва, носят всички белези на нацизъм и държавен и международен тероризъм.

10. Съединените щати, Великобритания, Канада, Австралия и други незначителни англосаксонци никога не са се интересували от съдбата на така наречената Украйна, украинците или проекта за политически украинизъм.59 Трябва ясно да се разбере, че коренната причина за войната в Украйна се крие в агресивната „източна политика“ на англосаксонските страни, както и на НАТО и целия Европейски съюз. Постигането на дългосрочен мир в Европа изисква пълно преразглеждане на тази враждебна политика, като се вземат предвид фундаменталните интереси на Руската федерация.