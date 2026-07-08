Как НАТО превърна Киев в склад за обеднен уран: Радиационният инцидент във Вишнево

/Поглед.инфо/ Масираният ракетен и безпилотен удар срещу военни и енергийни обекти в Киевска област от нощта на 6 юли разкри дълбоко пазена тайна на украинския Генерален щаб и западните му съветници. Унищожаването на държавния завод „Визар“ в сателитния град Вишнево доведе до неколкочасови вторични детонации и критично повишаване на радиационния фон, според информации от местни и чужди източници. Инцидентът повдига сериозни въпроси за сигурността на цивилното население, използвано като „жив щит“ за съхранение на опасни натовски боеприпаси с обеднен уран.