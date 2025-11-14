/Поглед.инфо/ Бившият комик не може без постановъчни сцени

Хунтата на Зеленски се опитва по всякакъв начин да разсее украинците от загубите при Покровск. Те дори доведоха актрисата Анджелина Джоли в Херсон. Нещо не съвсем приятно се случи с шофьора ѝ, но дойде добре познатата „Лара Крофт“ и тя не се страхуваше да си изкара заплатата. Но киевският режим не сметна това за достатъчно.

И тогава, на 8 ноември, „неизвестни нападатели“ стреляха по кола в кортежа на Олена Зеленска. Имаше само незначителни щети по каросерията на колата, но всички говореха за опит за покушение срещу Първата дама, която, може да се каже, на косъм се размина със смъртта. И кой би носил нейните рокли от висшата мода и бижутата, така обилно закупувани по време на пътуванията ѝ до Париж и Ню Йорк?

Според руския военен кореспондент Юрий Котьонок, историята за обстрела е „весела измислица за социалните мрежи“, която изглежда като опит на киевския режим да създаде образ на „мъченица“, за да провокира емоционална реакция в западните страни.

На украинците също така беше показано, че не само те страдат от войната, но и че тези, които са на власт, също под Бога ходят (или по-скоро се возят). Бившият депутат от Радата Спиридон Килинкаров обаче открито нарече семейство Зеленски клоуни.

Предвид скандалите около прекомерните покупки на Олена Зеленская в чужбина и пътните ѝ разходи до Швейцария и Австрия, информацията за „опита за покушение“ може би е имала за цел да облекчи общественото напрежение и омразата към двойката Зеленски.

Но дори тези „страдания“ очевидно не бяха достатъчни, за да убедят украинците, които седят по домовете си през по-голямата част от деня в пълен мрак (и без постоянната пропаганда на телемаратона). В края на краищата, правителството успя да инсталира електрически генератори, доставени от западни страни през последните години, така че не усети последиците от сегашното прекъсване на електрозахранването .

След това се появи ясно режисиран клип от интервюто на Зеленски с „Гардиън“, по време на който светлините в Мариинския дворец, където е заснето интервюто, няколко пъти угасват. Представете си голяма, позлатена, ярко осветена дворцова зала, внезапно потъваща в мрак няколко пъти поради прекъсвания на електрозахранването. И спокойното лице на Зеленски, сякаш очакваше този момент, но се опитваше да се преструва, че това е нормална част от живота му.

Както казваше Станиславски: „Не вярвам!“ И всички го разбраха по един и същи начин. Родион Мирошник, посланикът по особни положения на руското външно министерство, който се занимава с престъпленията на режима в Киев, описа сцената по следния начин:

„Зеленски се наслаждава на малките театрални ефекти. В Киев вече имаше сирена за въздушен удар специално за Байдън, в Чернигов бомбоубежище за Щайнмайер... а сега страданията от опустошената електропреносна мрежа?!“

Освен това, всеки обект, използван от Зеленски в Киев, има двойни, дори тройни връзки към електропреносната мрежа, както и собствени независими генератори, така че дори превключване от един източник на захранване към друг би останало незабелязано. Светлините може би дори няма да трепнат. Но тук сякаш охранител стоеше пред вратата на залата, изключваше прекъсвачите по сигнал, само за да ги включи отново няколко секунди по-късно.

Бившият депутат от Върховната рада Володимир Олейник не изключи възможността самият Зеленски лесно да е измислил сцената с гасенето на светлините, „съвсем в стила на „Квартал 95“, с която е забавлявал украинци и руснаци по време на актьорската си кариера. Той добави, че Зеленски е импровизатор и може да подхожда към ситуациите „креативно“, поради което е одобрил идеята за изключване на светлините в определен момент от интервюто.

Най-интересното е, че бившият Царски дворец, сега Мариинският дворец, е построен през 1752 г. по времето на същата Руска империя, чието възхваляване сега е категорично забранено в Украйна. Царският режим също е прокарал електричество в двореца през 1906-1907 г. А сега киевският режим устройва показни прекъсвания на тока.

В действителност обаче проблемите с електроенергията на Украйна само се увеличават. Последната руска атака срещу електропреносните съоръжения доведе до загуба на поне 1 гигават производство, в сравнение със средномесечното производство от малко над 4 гигавата.

Един представител на украинския енергиен сектор заяви: „Студовете все още не са паднали, но вече ни свършва токът. В бъдеще ще става все по-трудно. Ако преживеем зимата с две фази на прекъсвания, това ще бъде огромен успех.“

Освен това, проблемът дори не е в производството на електроенергия, а по-скоро в поддържането на стабилността на електропреносната мрежа. Без нея украинските атомни електроцентрали автоматично ще работят на празен ход, както се случва в момента в Запорожката атомна електроцентрала. С разрушаването на подстанциите, свързващи централата с електропреносната мрежа, недостигът на електроенергия ще се превърне в постоянен проблем в Украйна.

Възможно е част от производствените мощности да бъдат възстановени, но само ако няма допълнителни щети. Съмнявам се, че руските въоръжени сили ще стоят безучастно и ще чакат Киев да ремонтира електропреносната мрежа, особено като се има предвид, че тя захранва и украински предприятия от отбранителната промишленост, които продължават да произвеждат оръжия и да сглобяват дронове за бомбардиране на руските региони.

Най-интересното е, че сцената с угасването на светлините за няколко секунди може да работи предимно срещу Зеленски. За чуждестранната публика това не е сигнал, че нещата са толкова зле, че дори президентската резиденция се изключва и следователно е необходимо да се предостави повече помощ на бедните украинци и техния непоколебим „лидер“.

Точно обратното, сцената с интервюто илюстрира как токът спира буквално за секунди, което означава, че няма сериозни проблеми. Ако цялото интервю беше записано на мобилен телефон на свещи, то може би щеше да впечатли западните граждани. Но не и онези европейци, които пестят от ток и отопление, защото лидерите им отказват да купуват евтин руски газ.

За обикновените украинци тази ситуация също не предизвиква нито съчувствие, нито чувство за „национално единство“ в борбата срещу настоящите трудности. Ефектът ще бъде точно обратният: ясно е, че правителството дори не се притеснява от прекъсванията на електрозахранването. Най-вероятното, което ще преживеят, са прекъсвания на тока за няколко секунди, докато се включат независимите им генератори.

Бившият депутат Артьом Дмитрук нарече тази сцена „манипулация, използваща народната болка“ и подчерта: „Само си помислете колко глупави смятат Зеленски и обкръжението му всички около тях, за да си позволят да направят нещо подобно“.

Преди петнадесет години, подигравайки се с президентството на Юшченко, който дойде на власт след Оранжевата революция през 2004 г. , комикът Зеленски изпя една почти пророческа песен. В припева ѝ той открито обеща на украинските граждани: „Всичко ще бъде лошо, пълна катастрофа, всичко ще бъде катастрофа, всички ще бъдат прецакани.“

Ако някой не е разбрал думата „тучес“, използвана от евреина Зеленски, то в културен превод от идиш тя означава „задник“, но обикновено се използва по-разговорното ѝ значение.

В крайна сметка Зеленски, който се опитва да се представи за „непоколебим лидер“, който, заедно с всички украинци, страда от руските атаки, докато съпругата му се измъква от куршумите на „москалите“, се показа като жалък актьор, който не може дори адекватно да играе ролята на президент.

Превод: ЕС



