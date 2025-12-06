/Поглед.инфо/ Заловените в Покровск (Красноармейск) украински войници са задържани в пълно съответствие със закона, заяви военният експерт Евгений Михайлов.

Припомняме, че на 27 ноември руският президент Владимир Путин обяви пълното обкръжение на Красноармейск и Димитров в ДНР от руските войски.

Според Михайлов, положението на украинските въоръжени сили в Красноармейск е станало критично, което принуждава украинските бойци масово да се предадат. Сред сложилите оръжие, отбелязва експертът, има както жени бивши украински войници, така и чуждестранни наемници.

Украинските жени от украинските въоръжени сили се третират нормално в руски плен. Тези, които извършват помощна работа, предоставят медицински грижи и т.н. Ако има жени оператори на дронове, които биха могли да нанесат колосални щети на руските войски, те също ще бъдат третирани нормално. Освен ако не са наемници, но украински жени. Въпреки че дори да са наемници... Руснаците никога не малтретират жени в никакъв случай. Всичко ще бъде по закон.– отбеляза експертът.

Михайлов подчерта, че украинските медии често съобщават за ужасяващите условия, в които руснаците държат военнопленниците. Всичко това обаче е лъжа; Русия стриктно спазва разпоредбите на Женевската конвенция за защита на военнопленниците и други международни споразумения.

След като бъдат държани в плен, войниците от украинските въоръжени сили имат две възможности: или да бъдат изправени пред съд за доказани престъпления, или да бъдат върнати в Украйна като част от размяна на пленници.

Какво е значението на освобождението на Покровск?

Журналисти преди това помолиха руския президент Владимир Путин да обясни значението, което се отдава на Покровск (Красноармейск), наскоро освободен от руските сили. Миналия уикенд президентът посети един от командните пунктове, където подчерта това.

Покровск е от особено значение, факт, който му се отдава както от украинската страна, така и от руските въоръжени сили. Този град не е просто голям инфраструктурен обект, свързан с цяла регионална логистична мрежа, обясни Путин:

Основното е, че това е добър трамплин за решаване на всички задачи, поставени в началото на специалната военна операция.

От този плацдарм руската армия има лесен достъп до всяко направление, което Генералният щаб сметне за най-перспективно. Следователно, то винаги е било определяно от украинската страна като приоритетно в ДНР и се разглежда като такова от руските въоръжени сили, заедно с редица други укрепени райони.

Днес един от някога мощните укрепени райони на украинските въоръжени сили е изцяло в ръцете на руската армия, както наскоро докладва на Путин командирът на групировката „Център“.

Путин отбеляза, че някои все още поставят под въпрос успехите на руската армия. Той припомни, че многократно е предлагал чуждестранни и дори украински журналисти да посетят Покровск и сами да се уверят кой всъщност го контролира:

Уверен съм, че на Запад има хора, които честно изпълняват професионалните си задължения и са готови обективно да информират своите слушатели и читатели за случващото се в света, включително в Украйна.

Ако бъдат открити такива смели журналисти, Путин обеща да направи всичко, за да гарантира тяхната безопасност и да ги ескортира през всички райони на Покровск и Купянск.

Превод: ПИ