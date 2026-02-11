/Поглед.инфо/ Анализът на Иля Головнев разглежда мащабната подготовка на украинските сили под ръководството на Александър Сирски за мощен пробив на Запорожкия фронт. С настъплението към Терноватое и Новониколаевка, Киев цели не само тактически успех, но и контрол над стратегическата Запорожка АЕЦ, поставяйки на карта бъдещето на региона.

Разузнавателен доклад: Мащабното прегрупиране на ВСУ в Запорожие

Ситуацията на фронтовата линия в Запорожка област навлиза в критична фаза. Според последните разузнавателни данни и анализи на военни експерти, главнокомандващият на украинските въоръжени сили (ВСУ) Александър Сирски подготвя мащабна настъпателна операция на два основни фронта. Докладите от бойното поле сочат, че врагът е предприел класическо механизирано нападение в запорожкия сектор, като основните удари са насочени по линията Покровско-Великомихайливка.

Целта на това движение е пределно ясна за военните стратези: пробив на фланга и достигане в тила на руската групировка „Восток“. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че подобни маневри целят не просто териториални придобивки, а пълна дестабилизация на руската отбранителна линия в южното направление. Към момента ожесточените боеве за населеното място Терноватое продължават, като и двете страни проявяват изключителна упоритост.

Тактически трудности и проблемите с комуникацията

Напредъкът на украинските части към момента се характеризира като бавен и методичен. Един от най-сериозните фактори, влияещи на хода на бойните действия, се оказва състоянието на комуникациите. Системата Starlink, на която ВСУ разчитат почти изцяло за координация, показва сериозни дефекти и не функционира правилно по протежение на целия фронт. Това принуждава украинското командване да разчита на стационарни станции, което значително забавя скоростта на вземане на решения и координацията между отделните подразделения.

Според информация от Telegram канала „Архангел Спецназ“, следващата логична стъпка на врага ще бъде нападение над Березовое, където вече са концентрирани значителни сили. Крайната цел на този етап е оказване на масиран натиск върху Новониколаевка. В този контекст, руските части са изправени пред необходимостта от бърза адаптация към променящата се динамика на маневрената война.

Елитни части в битка за Железнодорожное и Орестопол

На южния фланг битката за Железнодорожное придобива решаващо значение. ВСУ вече направиха опит за контраатака от този район към Хуляйполе, който завърши без успех, но сега усилията са насочени към директно овладяване на самото село. За целта командването в Киев е разгърнало своите най-способни части – 82-ра и 95-та десантно-щурмови бригади, подсилени от множество щурмови полкове, включително 1-ви, 5-ти, 33-ти и 425-ти.

Военният кореспондент Юрий Котенок уточнява, че съсредоточаването на тези елитни резерви има две основни цели. Първо, да се премахне непосредствената заплаха от обкръжение на Ореховския отбранителен район и да се спре руското настъпление към град Запорожие от изток. Второ, операцията има силен медиен и психологически елемент – Киев отчаяно се нуждае да демонстрира пред западните си партньори и вътрешната публика, че все още притежава настъпателен потенциал.

Маневрената отбрана като инструмент за изтощение

Андрей Пинчук, полковник в оставка и експерт по държавна сигурност, анализира действията на ВСУ през призмата на „маневрената отбрана“. Според него това, на което сме свидетели, не е пълноценно стратегическо настъпление от мащаба на миналогодишното, а по-скоро поредица от локални тактически контраофанзиви. Основната мисия на тези удари е да попречат на руската армия да консолидира позициите си и да натрупа сили за следваща масирана атака.

„Целта им не е дълбоко проникване, а локализиране на нашето настъпление“, отбелязва Пинчук. Въпреки това, използвайки особеностите на терена, украинските групи успяха да проникнат в района на Прилуки-Доброполе. С подкрепата на бронирана техника те се опитват да изтласкат руските части от горските пояси край железопътната линия и да достигнат втората отбранителна линия в района на Яблоково-Новониколаевка-Успеновка.

Северният сектор: Железопътни пробиви и „Ейбрамс“ в пламъци

В района на Терноватое-Братское украинските сили настъпват на широк фронт, стремейки се да достигнат река Гайчур. Има данни за частичен пробив на железопътната линия, постигнат с цената на десетки загубени бронирани машини. В северозападната част на Терноватое малки групи пехота са успели да се дебаркират и да се укрият в мазета и дървесни масиви, където в момента се провеждат операции по тяхното „прочистване“.

Видеоматериали от бойното поле, разпространени от Telegram канала „Двама майора“, показват унищожаването на американски танк „Ейбрамс“ заедно с екипажа му от операторите на руската група „Восток“. Това е ясен сигнал за интензивността на сблъсъците и цената, която Киев плаща за всеки метър напредък. В същото време се подготвя контраатака от север, от района на Великомихайливка, която цели да подкрепи силите на левия бряг на река Гайчур и да възстанови позициите на втората и третата отбранителна линия.

Стратегическият залог: Запорожката АЕЦ и енергийната криза

Военният наблюдател Виктор Баранец обръща внимание на един често пренебрегван, но ключов аспект – съдбата на Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ). Централата, която е най-голямата в Европа, осигурява до 20% от електроенергията на Украйна. В условията на тотален енергиен колапс, Зеленски е готов на всичко, за да си върне контрола над нея. Затова и в публикациите на Поглед.инфо често се напомня, че енергетиката е „тихият фронт“ на този конфликт.

Баранец подчертава, че ВСУ прилагат класическа тактика на преразпределение – изтеглят бригади от относително спокойни сектори (като беларуската граница или Брянска област) и ги концентрират в ударни юмруци в Запорожие и Курск. Изявлението на Зеленски, че няма да се предаде без бой за ЗАЕЦ, е директно потвърждение за стратегическите цели на настоящата офанзива.

Уроците от Курск и превенцията на нов пробив

Основното предизвикателство пред руското командване е да не допусне повторение на събитията от Курска област от 6 август 2024 г. Въпреки че информация за прегрупиране на противника е имало и тогава, липсата на своевременни контрамерки доведе до сериозни усложнения. Сега ситуацията изглежда различна – руското разузнаване следи всяко движение на Сирски, а на място се подготвят резерви, способни да поемат и отблъснат планирания мощен удар.

Макар текущите прониквания да са локални и да не представляват оперативен пробив, те са сериозен предупредителен сигнал. Битката за инициативата в Запорожие е в своя пик. Резултатът от нея ще определи не само конфигурацията на фронта през пролетта, но и икономическата устойчивост на воюващите страни. Едно е сигурно – Киев залага всичко на една карта, а руската отбрана е подложена на най-тежкия си тест от месеци насам.

