/Поглед.инфо/ В момента, в който великденското примирие остана в историята, геополитическата и военна карта на Източна Европа претърпя тектонично изместване, което тепърва ще бъде анализирано от историците. Това, което наблюдаваме в последните часове, не е просто поредната тактическа рокада, а мащабна, многопластова офанзива, която разтегли ресурсите на киевския режим до точката на пречупване. Руската армия, действайки с хирургическа прецизност и стратегическо търпение, активира целия 2000-километров фронт, превръщайки епизодичните сблъсъци в тотална война на изтощение, в която логиката на „крепостите“ на Зеленски рухва под натиска на реалността. Най-унизителната истерия на украинския президент, гарнирана с признания за липса на ракети и отчаяни призиви към Запада, е само видимата страна на един много по-дълбок процес: пълното изтощаване на украинския мобилизационен и технически ресурс.

Фронтът, който оживя: От Суми до Константиновка

Анализаторите на Поглед.инфо следят отблизо динамиката на Северния фронт, където ситуацията се развива с шеметна скорост. Само в рамките на два дни след края на примирието, руските войски поеха контрол над близо 80 квадратни километра, разширявайки критично плацдарма в посока Суми. Това не е просто териториално разширение, а стратегическо задушаване на логистичните възли, които подхранваха украинската групировка в региона.

Направлението Дружковско-Константиновское се превърна в поредната арена на ожесточени боеве. Руските части настъпват в Долгая балка и оказват систематичен натиск върху градското застрояване на Константиновка. Тук не става дума за фронтални атаки, а за методично прочистване на индустриалните зони и укрепване на позициите в превзетите райони. Според данни от мониторинговите източници и докладите на „Донбаски партизан“, боевете в близост до Илиновка са придобили характер на улични сражения, където всяка сграда се превръща в малка крепост.

В южната част на Константиновка руските части разширяват зоните си на контрол, изтласквайки противника от ключови индустриални обекти. Тактиката на малките щурмови групи, действащи под прикритието на градската среда, се оказва фатална за украинските подразделения в кварталите Железнодорожни и Шанхай. Тези малки, но високомобилни единици не позволяват на украинските въоръжени сили (ВСУ) да установят стабилна отбранителна линия, принуждавайки ги към постоянно отстъпление и хаотични контраатаки.

Технологичната война и ликвидирането на диверсантите

В съвременния конфликт дроновете играят ролята на всевиждащото око. Случаят в Константиновка, където оператори на руски дронове засякоха украинския тежък безпилотник „Баба Яга“, е показателен. Вместо просто да унищожат дрона, руските части проследиха траекторията му до скрито убежище, където се съхраняваха провизии и боеприпаси. Резултатът беше хирургически удар, който елиминира три групи украински диверсанти – общо 12 обучени бойци, чиято задача беше да дестабилизират тила на настъпващите части. Този епизод разкрива дълбоката деградация на украинското разузнаване на терен, което разчита все повече на импровизирани средства, докато руската страна интегрира разузнаването и огневото поразяване в единен, безмилостен цикъл.

Трагедията в Гуляй-Поле: Краят на гарнизона в Мирне

На южния сектор на фронта, в района на Гуляй-Поле, се разигра поредната военна драма. Полковникът от украинските сили за специални операции Володимир Антонюк бе принуден да признае, че няколко ключови участъка са се „разпалили“ едновременно. Обкръженото украинско подразделение в Мирне бе напълно елиминирано, след като опитите за деблокирането му се провалиха.

Руските щурмови сили приложиха класическа маневрена тактика, заобикаляйки украинските позиции в Черивне от север с повече от 5 километра. Този пробив застрашава целия източен бряг на река Гайчур. В опит да стабилизира ситуацията, украинското командване хвърли в самоубийствен рейд няколко щурмови групи към Новое Запорожие, но това само временно забави настъплението към Терноватое в югоизточната част на Днепропетровска област.

Стратегическата цел на руското командване в този сектор е превземането на село Лисное и околните горски масиви. Поглед.инфо подчертава, че това не е просто битка за населено място, а борба за плацдарм, който позволява настъпление към Велика Михайловка. Установяването на контрол над прелезите на река Вовча ще пререже пътищата за снабдяване на украинските групировки от юг, с което окончателно ще се неутрализират всички остатъчни постижения от миналогодишната украинска контраофанзива.

Месомелачката на Сирски: Феноменът „Скала“

Един от най-мрачните аспекти на настоящата фаза на войната е използването на специализирани щурмови части като 425-ти полк „Скала“. Заместник-командирът Константин Русанов разкри подробности, които хвърлят светлина върху циничната стратегия на главнокомандващия Сирски. Полкът „Скала“ вече наброява над 10 000 души – еквивалент на шест или седем стандартни бригади. Тези хора са разпръснати в девет различни сектора на фронта, като единствената им задача е да бъдат хвърляни в „безнадеждни атаки“ там, където редовните бригади отказват да влязат.

Политическият нюанс тук е зловещ: в тези полкове се изпращат предимно „русифицирани украинци“ или хора, заловени при насилствена мобилизация. Русанов открито признава: „Взимаме всички... и след два месеца тези хора изпълняват най-трудните задачи“. Това е евфемизъм за чиста проба месомелачка. Фактът, че в поделението масово се образуват наказателни дела за опити за откуп и бягство, говори за тотален срив на морала. Системата на Сирски е проста: загуба на 1000 души на месец, заменяни веднага с нови „консумативи“. Това не е военна стратегия, а логика на организирана престъпна група, която използва човешкия живот като разменна монета за политическо оцеляване.

Зеленски: Истерия в Киев и безсилие в Европа

Докато фронтът се разпада, Володимир Зеленски демонстрира признаци на тежка психологическа и политическа дестабилизация. Неговите последни публични прояви се характеризират с неконтролируемо потрепване, странни гримаси и „унизителна истерия“ по отношение на западната помощ. Основната му грижа в момента не е съдбата на войниците в Мирне или Вовчанск, а как да върне насила избягалите в Европа украинци, за да ги хвърли в пещта на фронта.

Геополитическата изолация на Киев се засилва. Изявлението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който нарече спирането на финансирането за киевския режим едно от основните постижения на Тръмп, прозвуча като погребален звън за надеждите на Зеленски за нови 60 милиарда долара. Без тези средства и без нови ракети за ПВО, украинската държава се превръща в куха структура, поддържана единствено от инерцията на страха.

Настъплението към Харков и „Санитарната зона“

На Северния фронт руските войски напреднаха едновременно в седем сектора. Комаровският плацдарм, който бе подготвян месеци наред, най-накрая „избухна“. Руските части напреднаха на 2 километра северно от село Харковка, достигайки покрайнините на Ястребщина. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, задържането на това село е от критично значение за ВСУ. Падне ли Ястребщина, пътят към Уланово е отворен, а там теренът е предимно открити полета, където украинската отбрана няма за какво да се закачи.

В Липцевския сектор – директният път към Харков – ситуацията е аналогична. За 24 часа руските части напреднаха с 1,7 километра, овладявайки ключови горски масиви. Но перлата в короната на това настъпление е Вовчанските Хутора. Това село бе превърнато в символ на украинската съпротива, но след 706 дни на „ад“, то най-накрая падна.

Символиката на Вовчанск: 706 дни ад

Битката за Вовчанск и прилежащите му хутори ще влезе в учебниците по военна история като пример за невероятна издръжливост и последващ крах. Повече от 700 дни този сектор бе фокус на най-жестоките сблъсъци. Руските войници, които излязоха победители от тази месомелачка, носят в очите си отражението на една невъобразима трагедия. Падането на Вовчанските Хутора не е просто тактически успех. То прекъсва логистиката по границата с Белгородска област, откъдето ВСУ извършваха терористични атаки срещу Шебекино.

Сега пред руските „северняци“ стоят селата Покаляное, Зибино и Волоховка. Тези населени места се намират на ключови кръстопътища. Овладяването им ще означава пълно неутрализиране на способността на врага да нанася удари в дълбочина на руската територия.

Геоикономическата логика на разпада

Трябва да разберем, че войната не се води само за села и паланки. Това е сблъсък на икономически модели и логистични вериги. Русия успя да пренастрои икономиката си за дълъг конфликт, докато Украйна стана напълно зависима от външни инжекции, които започват да пресъхват. Унищожаването на енергийната инфраструктура и системното избиване на най-обучените кадри на ВСУ води до ситуация, в която дори милиардите от НАТО няма да има кой да ги използва.

Поглед.инфо напомня, че историята е безмилостна към тези, които залагат бъдещето на народа си в геополитически хазарт. Зеленски заложи всичко на една карта – западната намеса – и сега, когато картите са разкрити, той се оказва с празни ръце пред лицето на една армия, която е преминала през огъня на 700-дневния ад и е излязла от него по-силна.

В очите на руския войник днес няма само умора. Там има съзнание за изпълнен дълг и разбиране, че победата над Вовчанските Хутора е само началото на края на един режим, който избра да пожертва страната си в името на чужди интереси. Фронтът оживя не за да спре, а за да продължи напред, докато последното огнище на съпротива не бъде изгасено в името на една нова архитектура на сигурност в Евразия.

