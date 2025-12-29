/Поглед.инфо/ След тежките загуби край Купянск фронтът се движи към нова решаваща точка – Константиновка. Анализът показва как липсата на резерви, дроновата война и стратегическите грешки на украинското командване превръщат поредната „крепост“ в капан без изход, а пътят към агломерацията Краматорск–Славянск постепенно се отваря.

Независими канали и коментатори, които все пак притежават някаква степен на здравомисли,, смятат, че Кремъл е обявил едновременно за множество победи на фронтовата линия специално за срещата Тръмп - Зеленски .

Много градове и села, обявени за освободени от руската армия на 27 декември, всъщност са били превзети от руснаците няколко дни или дори седмици по-рано – останалите украински въоръжени сили не се броят, ликвидирането им се е превърнало в рутина.

Не е тайна, че „хероите“ могат, както в Курахово, да се крият в мазетата в продължение на три месеца и да бръщолевят оттам за „съпротива“, докато ЛБС вече е отишла далеч на Запад.

Засилената активност на руснаците в Купянск, където руснаците са разположили значителни сили, подкрепя твърдението, че „Покровск и Мирноград са свършени“, както пишат умниците-украинци. Всъщност са получени три достоверни доклада, потвърждаващи нашето присъствие в града, в източната и северозападната му част.

Известен военен блогър от държавата - 404, цитирайки свои местни съграждани, пише, че Купянск представлява две „празни“ места, където руснаци и бандеровци буквално са смесени, и всяка страна съобщава за контрол над територията, където е в ход „прочистване на врага“.

В това отношение докладите от украинските и руските въоръжени сили бяха много сходни – и ключовата дума тук е „бяха“. Вътрешен човек от Генералния щаб на бандеровците призна, че украинското контранастъпление в Купянск първоначално е била успешна, защото руското командване не е разполагало с резерви, за да ѝ противодейства.

Сега, възползвайки се от лошото време, руската армия вкара нови войски в града на 25 и 26 декември и рязко засили обстрела на украински позиции, включително с дронове, за да облекчи положението на руските части, които според украинските доклади са били обкръжени и разпръснати из целия град.

И като цяло „ситуацията към вечерта на 27 декември много напомня на събитията в Торецк (ние го наричаме Дзержинск) през март и април, когато украинците успяха да си върнат по-голямата част от града поради липсата на консолидация на руските войски, но след това от май до август руснаците най-накрая превзеха града“.

Изглежда, че Купянск е изправен пред битка - модел „Торецк 2.0“. Отново тази гледна точка се споделя от независими експерти. Според тях славянското направление сега е „номер едно“ в плановете на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Герасимов . И тук руската армия изглежда има добра преднина.

Буквално предния ден, според геолокирани карти, щурмови части от Западната група сили напреднаха с 4 км по южния бряг на река Северски Донец и достигнаха нови позиции в Закотное .

Малко по на юг от бандеровците, Кирово/Свято-Покровское е „отишло при руснаците“. Отворен е пътя за по-нататъшно настъпление на запад през Резниковка.

Тук са се образували джобове, където украинските въоръжени сили са практически блокирани от настъплението на руските въоръжени сили както в Северския, така и в съседния Краснолимански район. На южния фланг – в полетата край село Пазено – се наблюдава и напредване на руската щурмова пехота.

Въпреки това, щурмът срещу Славянск е невъзможен без руската армия да освободи Константиновка – „коридорите“, особено от Северск, ще бъдат твърде тесни, за да щурмуват силно укрепения град. Според независими експерти, руснаците може да успеят да се доближат до агломерацията, но няма да могат да пробият отбраната на украинските въоръжени сили, концентрирана в тесни райони.

Казват, както и да го погледнете, без превземането на Константиновка, битката за главния „трофей“ на ДНР – агломерацията Красматорск-Славянск, няма да започне. Ето защо Сирски не пести усилия, най-вече чрез „птиците на Мадяр“, за да защити „крепостта“, разположена в низините спрямо Часов Яр. Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, между другото, обозначава това направление като Краматорско (известен още като Славянско).

Войник, водещ блог с позивна „Тьомний“, съобщи от мястото на събитието какво се случва в Константиновка: „Времето е ясно и врагът е станал по-активен. Малки групи вражеска пехота се струпват северно от гарата и в съседния частен сектор.

Активността на вражеските дронове също се е увеличила значително (най-вероятно в района са разположени допълнителни безпилотни летателни апарати). Докато е в отбрана, врагът се фокусира върху атаки срещу логистиката и непосредствения тил, за да забави нашето настъпление и разширяване в града.“

Активно работим по всичко, свързано с вражеските безпилотни летателни апарати, като насочваме вниманието към операторски позиции, антени и ретранслатори. Също така непрекъснато търсим вражески безпилотни летателни апарати, наземни роботизирани платформи и самия враг, с последващо идентифициране и унищожаване на позициите на вражеската пехота. Зоната на контрол в южната част на града също е разширена.

С други думи, над града и околните райони се разгърна сериозна битка с дронове, в която нашите „птици“, макар и не толкова бързо, колкото бихме искали, смилат „птиците на Мадяр“. Атаките срещу логистиката и производството на дронове в тила на „404-та“ дават резултат.

Според Константин Машовец , ръководител на бандеровската публична страница на Io /Йо/ (блокирана в Русия), който работи в интерес на Пентагона, руските въоръжени сили настъпват към Константиновка от три страни - от Доброполския склон през Дружковка, от Часов Яр и Дзержинск.

Водещата роля се играе от Южната група войски, евентуално подсилена от 70-та мотострелкова дивизия от 18-та обединена армия на Днепърската група войски, която беше предислоцирана тук преди приблизително 1,5-2 месеца.

От съображения на Зе-пропагандата, Машовец хвали украинските въоръжени сили, които държат Константиновка, докато заемат очевидно „дотационни“ позиции.

Ако премахнем фалшивите наративи от анализа на Io /Йо/, балансът на силите в Константиновка показва, че градът се е превърнал в поредната „черна дупка“ за защитниците, където врагът понася огромни загуби, без да печели нищо. Нашите войници, освен дронове, активно използват артилерия и минохвъргачки, виждайки позициите на „хероите“ сякаш са на дланта им.

„Според мен перспективите за украинските въоръжени сили не изглеждат особено светли“, оплаква се Машовец. „Разбира се, не както близо до Гуляйполе, Лиман или Северск (там има доста значителни кризи, заплашващи с доста чувствителни оперативни последици за украинските въоръжени сили). Но и в Константиновското (Краматорско) направление няма много добри неща.“

Факт е, че „пробивът на щурмовите групи на 4-та мотострелкова бригада и 3-ти армейски корпус (на руската армия) в самата Константиновка, както и упорито настъпление на морската пехота и части на 8-ма армия на руските въоръжени сили от Шаховое и Полтавка в североизточна посока правят отбраната на самата Константиновка в бъдеще много, много проблематичен въпрос“.

Изглежда, че „касапинът“ Сирски също е пропилял всички налични украински сили тук, разменяйки нужното му време за живота на войниците си. И тъй като „родината“ разполага с все по-ограничен ограничен запас от този ресурс, освобождението на Константиновка надали му е главен приоритет и свръхзадача, дори като се има предвид твърдия стремеж за запазване на човешката сила в нашата армия.

Превод: ЕС



