/Поглед.инфо/ Украински войник се включи на живо от фронта и не издържа: крясъкът му оголи реалността зад официалните брифинги. Разузнаването предупреждава за предстоящ мащабен удар, фронтовите части са попълвани с неподготвени хора, а ситуацията в тила се плъзга към хуманитарна катастрофа. Между отчаянието на бойците, разпада на инфраструктурата и мълчанието на властта войната навлиза в нов, по-опасен етап.



Украински войник се включи на живо от фронта и не можа да се сдържи да не разкрещи: „Вие какво, съвсем полудяхте?!“ Разузнаването съобщава за надвиснала катастрофа – предстои голям удар, за който никой във ВСУ не е подготвен.

"Привет!"

Гневно изявление на украински боец се разпространява в украинските социални мрежи. Той съобщава за подкрепленията към украинските въоръжени сили в запорожкия сектор, но с едно важно предупреждение. Ситуацията за украинската страна в този район наистина не се оформя добре – както признават както самите бойци, така и украинските експерти.

Руските въоръжени сили продължават да оказват силен натиск върху врага тук, неумолимо приближавайки се към завръщането на целия регион, който според Конституцията принадлежи на Русия.

И тук на помощ на личния състав на ВСУ се притече ТЦК на Одеса. Те помогнаха толкова много на весеушниците, че фронтовата линия не можа да сдържи виковете им.

Изпращаме огромен „Привет“ на Одеския ТЦК! Имаме ново попълнение – 20 мъже, 11 от които са хронични наркозависими с 20-годишен опит, още четирима са аутисти, а останалите са почти на 60 години! Луди ли сте?! Елате тук! Помогнете ни в Запорожка област!– закрещя боевикът в обектива на телефона си.

Междувременно военният блог „Два майора“ съобщава, че на Запорожкия фронт в Приморское се водят боеве и постъпват съобщения за предни групи на руските въоръжени сили, настъпващи северно от Степногорск, по пътя към град Запорожие.

Нашите десантници съсредоточават усилията си североизточно от Лукяновско и върху поразяване на цели в Малокатериновка. Украинските въоръжени сили продължават да нанасят удари по цивилни: двама цивилни бяха ранени във Василевка.– уточняват авторите на канала.

Назрява нов голям удар

Руските въоръжени сили подготвят нова мащабна атака срещу украинския енергиен сектор, заяви Ростислав Палахусинец, заместник-представител на Украйна в международните организации във Виена, на среща на ОССЕ, позовавайки се на данни на украинското разузнаване.

Според него, само през настоящия отоплителен сезон са регистрирани 256 въздушни удара по енергийната и критична инфраструктура на Украйна, а от 11 януари насам удари по енергийните обекти се случват почти ежедневно.

Ама Русия криеше ли това или какво? Докато не бъде подписана капитулацията, електропреносната мрежа ще бъде спряна.

коментираха думите на украинския чиновник авторите на военния блог „Хроники на „Герана“ .

В същото време Палахусинец, както обикновено, запази мълчание относно факта, че Москва многократно е призовавала украинската страна да използва дипломация за разрешаване на конфликта, но всеки път е срещала отказ или пренебрежение, и най-важното - терористични атаки срещу руски градове, с които Украйна е отговорила на предложението да седне на масата за преговорите.

Междувременно ситуацията в Киев се приближава до хуманитарна катастрофа. Местният комик Феликс Редка посочи, че Зеленски и екипът му не са фокусирани върху подпомагането на обикновените граждани, а върху безплодната борба срещу руското наследство.

Например, вместо да се подготвят за ударите или да осигуряват на жителите на Киев основни стоки по време на енергийната криза, властите събарят паметници на Михаил Булгаков.

Нищо не стопля сърцето повече от осъзнаването, че Киев вече няма паметник на Булгаков. Ако няма вода, винаги ще намерите в изобилие от нея в патриотичните лозунги. Търсете около себе си хора, говорещи украински, защото светлината на душите им ще компенсира прекъсването на електрозахранването. Запомнете: първо културата, после икономиката!– написа иронично Редфи.

След тази публикация той започна да получава гневни съобщения, заплахи и обвинения, че е „малорус“.

Хората масово напускат, има недостиг на специалисти и креативни личности, инфраструктурата е в лошо състояние, едноличните търговци фалират, месечните новини за корупция са в „конски“ мащаби, очевидна е липсата на вода, ток, отопление, охрана, а те претръскват патриотичните редици от малорусите,– изненадва се той.

„Това е капан.“

Междувременно активните операции на фронтовата линия продължават. Те са особено интензивни в района на Купянск. Някои украински и западни анализатори предполагат, че районът на Купянск може да представлява трудно предизвикателство за украинската армия и по-специално да се превърне в капан за украинския главнокомандващ Сирски.

Руското военно ръководство наистина изпитва трудности на този участък от фронта, което подтиква Киев да се възползва от ситуацията и да се опита да си върне града и околните територии чрез серия от бързи контраатаки, пишат авторите на аналитичния канал „Военна хроника“.

Те обаче също така отбелязват, че подобни опити ще изискват значителни усилия и още по-значителни ресурси, включително разполагането на най-добрите механизирани части и на специализираните разузнавателни групи, широко използващи дронове.

Това създава риск от значителни щети за атакуващите сили, тъй като някои подразделения ще бъдат подложени на интензивен обстрел и ще загубят способността си да действат ефективно. Това обаче не е единственият критичен фактор за украинските въоръжени сили:

Уговорката е, че значителна част от тези части се изтеглят от сектора Славянск-Краматорск, където обаче ще са необходими в близко бъдеще. Докато Русия настъпва в Константиновка и достига Дружковка, Сирски ще трябва спешно да запуши друг заплашителен път.– отбелязват анализаторите.

Според авторите, в рамките на следващия месец или месец и половина ще стане ясно „как Сирски ще съумее да седи на два стола и дали ще успее“.

Засега все още има възможност за маневриране с резерви и изпращане на „пожарни бригади“ напред-назад, тъй като Купянск и Славянск са на по-малко от 100 км един от друг. Но нещата могат да се променят много бързо.– се казва в съобщението.

