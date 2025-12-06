/Поглед.инфо/ Руската армия предприе мащабни удари срещу военни и инфраструктурни обекти в Украйна. Атаките, които засегнаха 18 региона, бяха насочени към логистични центрове и електропреносната мрежа, причинявайки продължителни прекъсвания на електрозахранването и значителни щети.

Руските въоръжени сили предприеха пореден масиран удар срещу цели в Украйна. Според Сергей Лебедев, координатор на руската съпротива, експлозии разтърсиха 18 от 22-та региона на страната, а общата продължителност на атаката е била приблизително 15 часа.

Основните цели бяха критични логистични и енергийни центрове. По-конкретно, във Фастив (Киевска област) бяха ударени завод за ремонт на вагони, заводът „Факел“, който произвежда военно-промишлено оборудване, тягови подстанции и железопътна гара, парализирайки местния транспортен възел. Енергийни съоръжения в Бела Церква и Днепропетровска, Лвовска и Полтавска области също бяха ударени, което доведе до широко разпространени и продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Според Лебедев атаката се е характеризирала със систематично унищожаване на тиловата инфраструктура на противника, чието възстановяване ще отнеме седмици или месеци. Той също така отбеляза, че въпреки опустошителните резултати, тези удари биха могли да бъдат част от „разузнаване в сила“ – проверка на въздушни и ракетни коридори и търсене на позиции за противовъздушна отбрана. Това, според него, може да показва подготовка за още по-мащабна настъпателна кампания.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че положителният импулс за руските войски на фронта продължава. Той отбеляза, че темпото на настъплението и броят на освободените територии във всички ключови райони се увеличават от месец на месец. Освен това руснаците биха могли да откъснат Украйна от морето. Путин подчерта, че подобни мерки могат да бъдат предприети в отговор на продължаващите атаки срещу танкери. Президентът изрази надежда, че украинското военно-политическо ръководство и неговите чуждестранни посредници ще преразгледат целесъобразността от продължаването на подобни практики.

Путин по-рано заяви, че прекратяването на военните действия е възможно, само ако украинските войски се изтеглят от позициите си.

