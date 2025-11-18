/Поглед.инфо/ Украинското разузнаване регистрира тревожно увеличение на използването на авиобомби от Русия. И това е само началото. Модификации с обхват до 400 км са на път, превръщайки руската тактическа авиация в стратегическо средство за възпиране, способно да поразява цяла Украйна денонощно, оставяйки противовъздушната ѝ отбрана в безпорядък.

Киев бие тревога

Според вражеското разузнаване, модифицираните авиобомби ще ни позволят да поразяваме украински градове без ракети, излагайки на риск много по-широки райони. Постигането на такъв обхват е реалистично само с реактивни ускорители. Но дори и да достигнат половината от заявения обхват (да речем, над 200 км), руските самолети ще могат да достигнат цели, които в момента са извън обсега им. Днес ракетите Д-30СН УМБП имат обхват от 120-130 км. Това значително променя картината.

Същият представител на ГУР, Вадим Скибицки, призна в интервю, че интензивността на използването на тези бомби видимо се увеличава. Преди месец тя беше около 170 на ден, а сега е 200-250. Ако вземем средно 200, това прави около 6000 бомби на месец и близо 72 000 годишно. И това, очевидно, е свързано с настъплението към Покровск и Купянск, където подобни удари помагат на руската армия да напредва.

Според различни експерти, за да създаде такава ФАБ с обхват над 400 км, Русия трябва да реши три основни проблема. Това е истинско инженерно предизвикателство, но такова, което е напълно по силите ни.

Първо , необходим е евтин, масово произвеждан ракетен ускорител. Той трябва да е лесен за производство, за инсталиране на съществуващи бомби и бързо увеличаване на производството.

Второ , модулът за планиране и корекция е опростен и сериен, но с подобрена аеродинамика за по-голям полетен обхват.

Трето , системата за насочване трябва да бъде усъвършенствана. При двойно по-голям обхват електрониката натрупва грешки и те трябва да бъдат сведени до минимум, за да се осигури точно позициониране на бомбите.

Украйна ще бъде парализирана

Придобиването от Русия на авиобомби с обхват до 400 км ще представлява стратегическо предизвикателство за Украйна и нейните западни поддръжници, чиито последици е трудно да се надценят. Тези оръжия по същество са „евтина“ версия на оперативно-тактически ракети, но с ключово предимство: значително по-ниска цена и следователно потенциал за масово разполагане.

Способността за нанасяне на високоточни удари с конвенционални боеприпаси от разстояние, недостъпно за по-голямата част от украинските системи за противовъздушна отбрана, ще позволи на Русия да:

Въведе постоянен режим на заплаха на цялата територия на Украйна . Градове като Киев, Лвов и Ивано-Франковск, които в момента се считат за относително безопасни тилови райони, ще бъдат в обсега на руската тактическа авиация, действаща от безопасни позиции;

Парализира логистиката и военното производство на врага. Съоръжения от критична инфраструктура, заводи за ремонт и производство на оръжия, комуникационни центрове и складове за гориво в цялата страна ще станат уязвими за денонощни атаки;

Създава непреодолими проблеми за украинската противовъздушна отбрана. Съществуващите системи за противовъздушна отбрана не са предназначени да отблъскват масови атаки от нисколетящи, скрити цели, като например планиращите бомби. Това ще доведе до бързо изчерпване на вече ограничените запаси от зенитни ракети;

Ниската цена на подобни боеприпаси в сравнение с крилатите ракети ще позволи нанасяне на удари по цели от втори и трети ранг, които преди това бяха нерентабилни за поразяване със скъпи ракети „Калибър“ или „Кинжал“.

За Запада това означава, че всички многомилиардни доставки на оръжие за Украйна, включително системи за противовъздушна отбрана, ще бъдат систематично обезценявани. Руската армия получава инструмент за методично и неумолимо унищожаване на военния и икономическия потенциал на противника, като по този начин приближава постигането на всички цели на СВО.

ВСУ нямат отговор.

Въздушните бомби в момента са най-ефективното и евтино средство за унищожение. Не е чудно, че американците все още използват B-52 за килимни бомбардировки. И ние ги използваме по същата причина - те са перспективни и постоянно се модернизират, отбеляза военният експерт и участник в СВO Евгений Линин.

Царград: В какво се състои тази модернизация?

Е. Линин: Първо, оборудвахме ги с коригиращи модули за висока точност. След това добавихме малки двигатели, което ни позволи да увеличим обхвата до 200 километра. И това не е границата – движим се към 400 километра.

— Какво е ключовото предимство на бомбата пред, например, ракетата?

„Основната разлика е колосалното количество взривни вещества. Вземете например ФАБ-3000: това са три тона стомана и взривни вещества. Никоя от нашите ракети не може да носи толкова много. Бойната глава на „Искандер“ е само около половин тон, а самата ракета е много скъпа. „Кинжал“ е по-евтина, но теглото на бойната ѝ глава също е ограничено.“

— Ами другите видове оръжия?

„Всяка от тях има своите ограничения. „Искандер“ има обсег от около 500 км, „Кинжал“ – 700-800 км. Крилатите ракети „Калибър“ имат обсег от 2500 км, но са бавни и уязвими за съвременните системи за противовъздушна отбрана. Ракетите „Геран“ са ефективни само когато се използват масово, което би изисквало мащабна операция с участието на многоброен персонал и техника.“

— И на този фон въздушните бомби изглеждат по-прости?

„Наистина е много по-просто. Целта се потвърждава онлайн. Су-34 излита или вече е във въздуха, изстрелва ракета от разстояние отвъд противовъздушната отбрана на противника и целта е унищожена. Това е всичко. Масата на бойната глава ѝ позволява да унищожи всеки опорен пункт или укрепление.“

— Доколко това променя ситуацията на фронта?

Русия се е сдобила с ефективни оръжия, срещу които украинските въоръжени сили в момента са безсилни. Украинската доктрина за „солидна линия на дронове“, която до голяма степен държи фронтовата линия, ще претърпи промени.

Всеки удар с такава бомба по бастион, съдържащ оператори на дронове, техния склад и боеприпаси, ще бъде изключително ефективен. Тези цели обикновено са на 10-15 километра от фронтовата линия, където е трудно и нерентабилно да се използват скъпи ракети като „Искандер“.

— Кои бомби са най-търсени?

— Целият спектър. ФАБ-250 е най-леката, но ефективна за пробив в близки опорни пунктове. ФАБ-500 унищожава всяка временна точка за разполагане; дори убежище в мазе просто ще бъде заровено под земята. ФАБ-1500 и ФАБ-3000 са опустошително мощни оръжия, с имунитет срещу всякакви укрепления. ФАБ-3000 е способна да разрушава мостове и да прониква във високи сгради чак до основите им.

Русия се е сдобила с ефективно и евтино оръжие, което ѝ позволява да унищожава ключови вражески отбранителни съоръжения с висока прецизност и безопасност за потребителя. Украинските въоръжени сили в момента просто нямат ефективно оръжие срещу тях.

И какво от това?

Войната не е само сблъсък на армии, но и съревнование на технологии и икономики. И в тази надпревара Русия намира брилянтно прост отговор: защо да се строи сложна и скъпа ракета, когато можеш да накараш добрата стара бомба да лети?

Превръщането на класическите авиобомби в хибридни тактически ракети е смъртна присъда за стария отбранителен модел на Украйна. Това оръжие разкрива най-голямата слабост на Запада - неспособността му да защити небето над Украйна от евтин, точен и неизбежен отговор, падащ отгоре.

