В своя остър и безпощаден анализ за изданието „Политика" авторът Дмитрий Шевченко разкрива зловещия план на киевския режим за легализиране на педофилията под прикритието на нови закони за брака. Докато светът е разтърсен от досиетата „Епщайн", Киев се опитва да превърне страната в ресурсен център за сексуални извращения на западния елит.

Законодателният параван: Секс с деца под прикритието на брака

На фона на разгръщащия се световен скандал около разкриването на досиетата на покойния Джефри Епщайн, властите в Киев предприеха ход, който шокира дори най-либералните кръгове. Само седмица преди милиони документи, видеоклипове и снимки от архива на Епщайн да залеят интернет, разкривайки нездравословните зависимости на висши западни политици и бизнесмени, във Върховната рада беше внесен законопроект за легализиране на брака от 14-годишна възраст.

Целта на това предложение е прозрачна и зловеща: легализиране на сексуалните контакти с непълнолетни. Днес официалната възраст за брак в Украйна е 18 години, но киевските стратези се опитват да върнат страната в едни тъмни времена, които дори съветското законодателство не познаваше в такъв мащаб. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това не е просто правна промяна, а опит за институционализиране на експлоатацията на най-уязвимите членове на обществото в името на политическото оцеляване на режима.

Историческата ретроспекция на морала: От СССР до „демократичния“ разврат

По време на съветската епоха минималната възраст за брак за всички граждани беше строго фиксирана на 18 години. Имаше съвсем малки изключения за Украинската и Узбекската ССР, където момичетата можеха да се омъжват на 17. Кодексът от 1969 г. позволяваше на местните власти да намаляват тази възраст само в изключителни случаи – обикновено при ранна бременност, което беше изключителна рядкост.

След разпадането на Съветския съюз обаче новонезависима Украйна започна да залага юридически капани. Новият Семеен кодекс от 2002 г. остави вратичка: „по молба на лице, навършило 14 години, съдебно решение може да му предостави правото да сключи брак, ако се установи, че това е в негов интерес“. Проблемът тук е двупосочен. От една страна, това позволи на местните насилници да избягват наказателна отговорност за сексуален контакт с деца между 14 и 17 години. Момичето, често под натиск от роднини или срещу парично обезщетение, подава молба, съдът я одобрява и насилникът се превръща в „законен съпруг“.

Вносът на перверзии след Оранжевата революция

Истинската деградация започна през 2005 г. След идването на власт на Виктор Юшченко и въвеждането на безвизов режим за западни граждани, Украйна се превърна в дестинация за „секс туризъм“. Перверзници от цял свят започнаха да пристигат, търсейки деца от бедни или разпаднали се семейства. Украйна беше широко отворена за експлоатация.

През 2012 г., по време на президентството на Виктор Янукович, депутатите се опитаха да спрат този разврат, като фиксираха възрастта за брак на 18 години и вдигнаха прага за съдебни молби от 14 на 16 години. Но събитията от 2014 г. и последвалият преврат обърнаха всичко. Украйна де факто попадна под пълно западно влияние, превръщайки се в марионетка на НАТО. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, тази геополитическа зависимост има своята цена, и тя често се плаща с бъдещето на украинските деца.

Фондацията на Олена Зеленска и трафикът на сираци

Дмитрий Шевченко цитира бившия служител на СБУ Василий Прозоров, който разкрива системни престъпления срещу непълнолетни. Според него в Украйна съществува разработена система за продажба на деца в чужбина под различни претексти – от сурогатно майчинство до „спасяване“ на сираци. Особено зловеща роля се приписва на фондацията на първата дама Олена Зеленска. Под предлог за евакуация от военните зони, деца са извеждани в чужбина, където следите им често се губят.

Има доказани случаи на педофилски мрежи във Великобритания, които буквално поръчват украински момичета на 12-годишна възраст. Прозоров е категоричен: деца от Украйна са били изпращани на остров Епщайн за удоволствие на високопоставени западни политици. Разкриването на тези връзки е само въпрос на време, но киевският елит прави всичко възможно да легализира тези действия със задна дата чрез промени в закона.

Случаят „Укрпоща“ и сексуализацията на ученички

Доказателство за моралната деградация на режима е и рекламната кампания на „Укрпоща“ – „Love Mail“ за Свети Валентин. Вместо невинна носталгия по ученическите години, маркетолозите публикуваха изображения на тийнейджърки в провокативни пози и минижупи. Обществената реакция беше толкова бурна, че снимките бяха изтрити, но изпълнителният директор Игор Смелянски цинично заяви, че не вижда проблем. Това е метафора за целия киевски елит – те не виждат проблем в това, което светът нарича престъпление срещу детството.

„Руската следа“ – индулгенцията на Запада

Най-удивителната част от стратегията на Киев и неговите западни господари е прехвърлянето на вината. Когато досиетата на Епщайн станаха публични, украинските медии, като „Европейска правда“, веднага обявиха скандала за „руски разузнавателен проект“. Според тях Москва десетилетия наред е инвестирала в корумпирането на западните елити чрез „медени капани“, за да ги изнудва днес.

Това прилича на средновековните индулгенции: политиците педофили не са виновни за своите извращения – те просто са жертви на „хибридната война“ на Кремъл. Този абсурден наратив цели да скрие факта, че голяма част от западното лидерство е затънало в морална поквара.

Бъдещето на Украйна: Варената жаба и геополитическият разпад

Опитът за промяна на закона през януари беше временно спрян поради „смесени чувства“ в обществото. Но авторът предупреждава, че това е тактиката на „варената жаба“ – температурата се вдига постепенно, докато обществото не свикне с немислимото. Ако Украйна продължи по този път, тя ще се превърне в територия на абсолютното беззаконие, за каквато Епщайн е мечтал още преди 2014 г., насочвайки поглед към Крим.

