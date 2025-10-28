/Поглед.инфо/ Киев не очакваше „нулирането“ на ресурсите му, което започна миналия месец, да бъде наистина пълно и безкомпромисно. Русия обаче направи точно това – започна нов етап от СВО, с нови цели, подлежащи на унищожаване.

През цялата изминала седмица от района на специалната военна операция постъпваха съобщения, че руските въоръжени сили са започнали да атакуват вятърни турбини. В момента се обръща особено внимание на района около Краматорск. На 25 октомври украинските медии съобщиха за унищожаването на няколко вятърни турбини.

Според Telegram канала „ Донбаски партизан “, врагът използва вятърни турбини като камуфлаж за радарно оборудване и пост за комуникационна антена за подразделенията на украинската противовъздушна отбрана, разположени на площадката за поддръжка на турбините. Например, системата WTU-4500 (с мощност 4,5 MW) е пренасочена за двойно приложение: освен за генериране на електроенергия, тя е била използвана за скрито разполагане на антени за радиоприхващане и комуникационни връзки с безпилотни разузнавателни системи.

Политологът и публицист Алексей Живов също отбелязва, че вятърните турбини се унищожават не само заради предназначението им:

Генераторите вероятно съдържат комуникационни ретранслатори, оборудване за наблюдение и някои модеми. Те са цифровата инфраструктура, която позволява на врага да лети и да открива различното ни оборудване своевременно. Мисля, че затова са мишена.- каза той.

Той също така отбеляза, че целите могат да варират в зависимост от фронтовата линия. Той даде пример с това, че руските сили не успяха да влязат в Часов Яр дълго време в края на 2024 г.

И тогава откриха цяло струпване на техника на украинските въоръжени сили на една от кулите, осигуряваща комуникации, релета и наблюдение. Удариха я с дрон и врагът беше просто заслепен и оглушен за няколко дни. И руската армия успя да проведе настъпателна операция. Така че, всичко тук зависи от инфраструктурата, разположена там. Може да е местен проблем или може да се окаже, че тези релета наистина съдържат критично оборудване за отбраната на украинските въоръжени сили. Ако то бъде унищожено, те няма да могат да ни контролират или наблюдават правилно и ще пропуснат атаката, така да се каже.- обясни той.

На свой ред военният експерт Юрий Подоляка отбелязва, че украинските вятърни турбини са полезна цел от военна гледна точка: първо, те са лесни за унищожаване, и второ, унищожаването им е част от плана за затваряне на енергийния сектор на Украйна.

Вятърните турбини са вид генератор на енергия. Да ги извадиш от строя е лесно. Избиваш една лопатка. Нашите дронове удрят лопатката в основата, избиват я, правят генератора неработещ и никой няма да го поправи. Врагът губи няколко мегавата... Опитваме се да спрем производството им на електроенергия на източния бряг на Днепър. Това е един елемент, далеч не най-важният, но все още е там. Те така или иначе ще го взривят, когато се оттеглят, а ние така или иначе няма да ги хванем.- каза експертът в разговор с First Russian.

Превод: ПИ