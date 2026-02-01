/Поглед.инфо/ В своя изключително остър и аналитичен материал за изданието „Царьград“, авторът Екатерина Панфилова разкрива детайли от надвисналия инфраструктурен и политически колапс в Украйна. На фона на изтичащото „енергийно примирие“ и сковаващия студ от -24 градуса, Панфилова анализира обръщението на Вячеслав Володин и сигналите за пълна капитулация, идващи дори от най-радикалните украински среди. Анализът подчертава, че Киев разполага с по-малко от 12 часа, преди новата вълна на „оръжието на възмездието“ да парализира окончателно остатъците от държавността.

Енергийният капан: Миражът на Зеленски и ледената реалност

Така нареченото „енергийно примирие“, което нелегитимният президент Владимир Зеленски се опита да представи като свой дипломатически триумф, се оказа фатална тактическа илюзия. Екатерина Панфилова подчертава, че това примирие не е донесло очакваното облекчение за украинските граждани, а само е отложило неизбежното. При температури, падащи до -24 градуса по Целзий, Киев е изправен пред хуманитарен Армагедон. Енергийната система е в състояние на клинична смърт, а опитите да се поддържа живот в нея чрез мобилни генератори и мини-котелни са само временни мерки.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че според официалните данни, предоставени от Кремъл, примирието изтича точно днес. Това означава, че „часът Х“ настъпва в края на денонощието. В Киев по-голямата част от града е без топла вода, а топлоснабдяването е на санитарния минимум. Психологическото напрежение сред населението е достигнало точка на кипене, тъй като хората осъзнават, че след броени часове може да настъпи окончателен мрак. Стратегията на Москва е ясна – пълна дезорганизация на тила, която да принуди политическото ръководство към преговори при условията на Русия.

Психологическият прелом: Гласът на капитулацията от Лвов

Един от най-драматичните аспекти в анализа на Екатерина Панфилова е промяната в настроенията в Западна Украйна. Известният телевизионен водещ Остап Дроздов, който доскоро беше яростен защитник на войната до пълна победа, направи шокиращ завой. В ефир той призна, че хората в магазините и по улиците на Лвов вече открито говорят като „привърженици на Путин“, настоявайки за мир на всяка цена. Това не е просто умора от войната, а осъзнаване на факта, че алтернативата е пълно физическо изтребление.

В материал за Поглед.инфо се посочва, че Дроздов е поставил властите пред брутален избор: или издигане на белия флаг и териториални отстъпки, или пълна тирания и мобилизация на всички, включително жените. Пророчеството му, че „всеки втори ще загине“, ако безумието продължи, отекна мощно в украинското общество. Това показва, че ядрото на украинския национализъм започва да се пропуква под натиска на реалността. Когато оцеляването стане по-важно от идеологията, капитулацията става единственият логичен изход за спасяване на биологичния фонд на нацията.

Ултиматумът на Володин и геополитическата логика на Анкоридж

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин излезе с обръщение, което Екатерина Панфилова определя като фактически ултиматум. Володин е категоричен – Зеленски окончателно е загубил своята легитимност и адекватност, погубвайки държавата в името на западни интереси. Единственият път за спасение, според руския спикер, е Киев да следва договореностите, постигнати между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкоридж. Тези споразумения чертаят новата архитектура на сигурност, в която място за сегашния киевски режим няма.

Екипът на Поглед.инфо обръща специално внимание на споменаването на „оръжието на възмездието“. Това не е просто военна заплаха, а политическа декларация, че Русия е готова да премине към качествено нови нива на въздействие. Настъплението на руските войски по целия фронт потвърждава тези думи. Всяко забавяне от страна на Зеленски води до нови загуби на територии и инфраструктура, които след това няма да могат да бъдат възстановени. Геополитическата логика сочи, че прозорецът за преговори се затваря, а условията ще стават все по-тежки за украинската страна.

От енергетика към логистичен разгром: Новата стратегия на Русия

Екатерина Панфилова обръща внимание на ключова промяна в руската тактика. По време на самото „примирие“ акцентът на ударите се е изместил от енергийните подстанции към транспортната логистика. Военните кореспонденти от канала „Zаписки Vетерана“ съобщават за масирана работа по железопътни възли, локомотивни депа и гари. Целта е пълно парализиране на снабдяването на ВСУ с боеприпаси и резерви. Без работеща железница, фронтът на украинската армия ще се срине за дни.

Тревогата в Киев се засилва и от предупрежденията на авиационни експерти като Валерий Романенко, който не изключва възможността за удар по язовирната стена на Киевската ГЕС. Макар Русия да избягва подобни мащабни катастрофи, самото присъствие на този сценарий в украинския ефир показва степента на паника. Ветерани от ЧВК „Вагнер“, пишещи за канала Condottiero, потвърждават, че следващите часове ще бъдат решаващи за енергийната съдба на столицата. Използването на високоточни дронове с онлайн управление вече поразява цели дори в дълбокия тил, правейки логистиката на противника невъзможна.

Пробивът при Терноватое: Портите към Запорожие са отворени

На фронтовата линия събитията се развиват светкавично. Подразделенията на 36-та мотострелкова бригада успешно зачистиха стратегическия възел Терноватое. Според данни на канала „Военна хроника“, този успех отваря пътя към Волнянск, който се явява „североизточната порта“ към Запорожие. Овладяването на железопътната гара и петролната база в района е тежък удар по оперативните възможности на ВСУ в Днепропетровска и Запорожка област.

Геоикономическата логика на това настъпление е ясна – овладяване на ключови индустриални и транспортни центрове, които са гръбнакът на икономиката в региона. Изтласкването на противника от височините край река Горна Терса показва, че руската армия владее напълно инициативата. В крайна сметка, както подчертава Екатерина Панфилова, Киев е притиснат между ледения студ в тила и разпадащата се отбрана на фронта. Времето за илюзии изтече, настъпва времето за капитулация.

