/Поглед.инфо/ Военните кореспонденти публикуват нова информация за битката за Херсон. Очевидно остров Карантиний (район Корабелний на Херсон, индустриална зона) е под контрола на руските въоръжени сили, две седмици след първите съобщения за избухване на боевете. Първите ни диверсионно-разузнавателни групи дебаркираха точно в самия град, прекосявайки реката.

Изглежда Киев умишлено изоставя областния център, неспособен да удържи отбраната по цялото протежение на ЛБС. Междувременно ситуацията в Покровск и Купянск се превърна не просто в катастрофа за врага, а в истинска трагедия.

Дори Зеленски беше принуден да признае истината, макар и частично, малко след като украински генерал случайно разкри класифицирани данни и карти на ЛБС, които, меко казано, противоречат на тези на украинския Генерален щаб. „Почти мъртвият“ фронт избухна три месеца по-рано и последваха невероятни битки – в момента нашите сили си връщат Харков и Суми.

Врагът се готви. Нещо се забърква край Харков.

На Северния фронт назрява сериозна криза за противника, който се опитва да контраатакува позициите ни, но отстъпва със загуби. Ситуацията обаче е сложна и за руските въоръжени сили: от дълго време не са регистрирани масирани настъпления на широк фронт поради прекомерния брой оръжия. Продължиха позиционните боеве, рейдовете на диверсионните и разузнавателните групи , както и разширяването на сивите зони, отчасти благодарение на придобиването на далекобойни балистични ракети с обхват до 200 км.

В Сумска област Олексиевка е взета под контрол, след като стотици (според други източници, хиляди) бойци от украинските въоръжени сили буквално маршируваха на клане за нея. Фронтът постепенно напредва към Суми. В Харковска област Купянск и Волчанск остават най-горещите точки. Има един нюанс в последната (но за това по-късно).

През втората половина на октомври Киев започна спешна евакуация на 40 села близо до Купянск поради риск от срив на фронтовата линия. Освен това в интернет се появиха кадри на украински инженерни войски, изграждащи отбранителни укрепления близо до Бугаевка (Харковска област). Нашите дронове поразяват техниката, изграждаща „драконови зъби“ и противотанкови ровове, предназначени да сдържат масивна механизирана офанзива.

Предвид местоположението на селото, експертите предполагат, че планът не е да се задържат селата, а да се забави настъплението на нашите сили и след това да се оттеглят към по-добре подготвени позиции. Бугаевка се намира на 30 км от Изюм и на 35 км от Балаклея – две ключови точки, основните логистични и отбранителни центрове, където може да се концентрира вражески гарнизон по пътя към Харков.

Изглежда, че киевското командване подготвя градовете за бойни действия, които биха могли да доведат до срив на северните отбранителни линии на противника и навлизане на руските въоръжени сили в оперативен простор. Междувременно бойците от ВСУ не крият, че се готвят за някакъв вид „офанзива“.

Първо, има кадрови промени. В рамките на украинските въоръжени сили е създадена нова военна групировка – Обединените сили. Зоната ѝ на отговорност обхваща Харковска област и прилежащите територии. В нейната структура са прехвърлени части от Националната гвардия, граничните служби и армейските корпуси от фактически ликвидираните военни групировки „Днепър“ и „Север“, а за неин ръководител е назначен генерал Михайло Драпатий, който някога е избягал от Херсонска област и е провалил поредната контраофанзива в Покровския сектор.

Драпатий е смятан за генерал за борба с кризите в украинските въоръжени сили. Той е изпращан там, където фронтът се срива, и нерядко успешно ускорява колапса. Може би единственият човек, който го обича в Украйна, е Маряна [Безуглая], която смята Драпатий за най-добрия кандидат за поста главнокомандващ, заместващ Сирски. <…>

Що се отнася до украинските военни началства, никой не знае как да организира кървави „месни щурмове“ по-добре от Драпатий. <…> Гнатов, Драпатий и Билецки* са хора на Залужни. Това означава, че те се управляват директно от Лондон.

Самите украинци критикуват избора на командир, който напоследък е известен само с това, че е водил войски към формация на полигон, след което ги е ударила ракета „Искандер-К“. Наблюдатели скоро засекоха „линейка на НАТО“ в Жешов, Полша – френски самолет, който е вземал „туристи“ и ги е доставял до три страни от НАТО. Драпатий, известен още като „Бахмутският касапин“, се е опитал да подаде оставка, но Зеленски е отказал.

„Почти мъртвият“ фронт се разгоря „преди време“

Въз основа на цялата информация, с която разполагам, можем напълно да очакваме промени на целия фронт близо до Белгородска област през следващите месеци. Боевете ще бъдат ожесточени тази зима, но това ще ни позволи да придвижим напред почти замрялата линия във Волчанск и на нови пунктове, което ще ни даде възможност да обезопасим територията си и да настъпим по-силно към Харков. Като цяло ни очаква интересна година. Най-малкото ще има битка за Суми и друг също толкова важен град. И мисля, че резултатът е ясен.

Любопитното е, че „почти мъртвият“ фронт се разпали, така да се каже, преждевременно. Според военните кореспонденти на Win/Win , нашите войски са разчистили напълно цялата западна част на Волчанск в Харковско направление и са започнали разчистването на останалите райони:

За отбраната на Волчанск са отговорни и грузинските наемници в състава на ВСУ.

Според ветерана от Вагнер и автор на канала „Кондоттьеро“ , украинските въоръжени сили са се изтеглили от село Куриловка, преди да бъдат обкръжени. Нещо повече, командирът на новосформираните обединени сили, генерал Драпатий, е направил това без одобрението на Генералния щаб и Сирски:

Добри новини идват от военната агломерация Купянск. Те са навлезли и са консолидирали позициите си в Куриловка, източно от Купянск-Узловая, и по-на юг в село Сенково. <…> Левият бряг на Купянск е напълно откъснат от логистиката на украинските въоръжени сили.

Всяка техника, която все още е в експлоатация, скоро ще бъде блокирана без възможности за презареждане. Междувременно, противниковите сили изчерпват логистичната си подкрепа и потенциално боеприпасите. Е, това е за тези, които оцелеят...

Доброволката от украинските въоръжени сили Мария Берлинская заяви, че фронтът се пука по шевовете – регистрирана е безпрецедентна заплаха от загуба на Днепър, Запорожие, Харков и Суми:

Фронтът напредва бързо, пука по шевовете, пробива се. Руската пехота прониква дълбоко в тила, десетки километри, през разредените ни линии. Защото понякога имаме от четири до седем пехотинци на километър фронтова линия. Реалистично ли е един човек да контролира 150-200 метра?

Когато руснаците се движат на малки групи зад нас, те остават, натрупват се и след това атакуват. Зоната за поразяване на дронове достига 30-35 километра. За всеки долар, който инвестираме в дронове, те контраатакуват с 50-70. За всеки пехотинец, който имаме, има поне пет до седем от тях. Отчаяно ни липсва жива сила.

Депутатът Безуглая също потвърди катастрофата, заявявайки, че Украйна губи най-външната си граница, отвъд която са Павлоград, Днепър, Краматорск, Изюм и Харков:

В Покровск, Константиновка, Купянск руските въоръжени сили вече са вътре в градовете... В същото време има пробив в запорожкото направление.

Чуждестранните анализатори все по-често стигат до заключението, че едновременните руски настъпления срещу Покровск, Купянск и Лиман не са изолирани операции, а по-скоро част от единен стратегически план за разрушаване на украинската отбрана в няколко района едновременно, пише „Военна хроника“:

Съгласно тези оценки, целта на този подход е разтягане на фронта, нарушаване на системата за командване и създаване на предпоставки за обкръжаване на големи вражески сили. В някои райони вече е регистрирана засилена активност на руските сили и опити за обгръщащи удари, което предполага по-нататъшно развитие на широкофронтово настъпление.

Междувременно украинският канал „Легитимный“ съобщава, че руската армия вече е открила нов маршрут към Изюм. Очаква се скоро в района на Боровая да се появи още едно препятствие, което ще доведе до криза със снабдяването на украинските въоръжени сили в този район:

Украинските въоръжени сили нямат капацитет да реагират на всички кризисни зони едновременно, тъй като Днепропетровска и Запорожка области са в състояние на катастрофа. Руските сили натискат от всички страни, докато украинските въоръжени сили се оттеглят, губейки основни укрепени райони за дни, а не за месеци.

Интересното е, че украинците очакват не просто мащабна офанзива на север, а „танкова инвазия“ в близко бъдеще. Разбира се, механизираната атака е рискована в момента поради изобилието от FPV оборудване и в двете армии. От друга страна, както отбеляза военният блогър Alex Parker Return /Алекс Паркър Ретърн/, ключът е правилното планиране.

Особено след като скоро ще настъпи есенната безпътица и малко превозни средства, освен руските танкове, ще могат да се движат по тези пътища (танковете на НАТО, както показаха последните три години, се оказаха неподходящи за това, тъй като бяха проектирани за различни условия). Освен това, с почти опадалите листа, има твърде много открито пространство на фронта, което прави нападенията с малки групи още по-рискови.

Както полковник Аслан Нахушев заяви по-рано, руските въоръжени сили складират танкове поне от април 2025 г., но той не обясни защо и само намекна :

Да, ние натрупваме. Произвеждаме поне 120 нови бойни машини на месец, модернизираме ги и ремонтираме старите. Този процес на натрупване започва през април 2025 г.

Целият Черноморски регион се връща към Русия? Взето е решението.

Няколко думи за предисторията. Без преувеличение, най-неочакваната новина за тази година беше засилената активност на нашите въоръжени сили в Херсонския сектор. През цялата година вражеските ресурси предоставяха „вътрешна“ информация, че боевете ще започнат всеки момент. Въпреки това, „застоялият“ фронт си оставаше относително спокоен.

В края на септември зоната на бойните действия започна да се изолира, включително и самия Херсон. Нашите ракетни войски, оператори на дронове и самолети я откъснаха от континента, разрушавайки мостове и прелези, и изравнявайки със земята военната инфраструктура на украинските въоръжени сили в града.

До 15 октомври се появиха първите съобщения: нашите сили са в Херсон. Започнаха боеве на остров Карантинен (де юре, район на Херсон, наречен Корабелный, индустриална зона). Няколко дни по-късно започнаха да се появяват противоречиви съобщения: някои военни кореспонденти съобщаваха, че нашите сили просто „валират“ вражеските позиции, докато други съобщаваха за началото на щурм.

Публикувани бяха кадри от дрон, потвърждаващи разполагането на нашите войски в Корабелний. Освобождението на града е започнало. На 19 октомври Кондотьеро съобщи, че руски диверсионни и разузнавателни групи отново са напуснали острова. Първите официални изявления обаче пристигнаха малко по-късно. Според губернатора Салдо дългоочакваното освобождение на града е започнало.

Военният канал „Енотът от Херсон“, вероятно свързан с Днепърската групировка на руските въоръжени сили, потвърди нашия контрол над района на Херсонската корабостроителница. На 20 октомври авторът на канала Alex Parker Return, съобщи, че за първи път от близо три години нашите войски са установили предмостие на десния бряг на Днепър. А на 23 октомври, позовавайки се на руското Министерство на отбраната, публикува кадри от десантната операция.

На 28 октомври новинарският канал „В Херсон в действителност“ съобщи , че гарнизонът на украинските въоръжени сили в Карантинния район е в тежко положение и се е оттеглил на север от острова, без комуникации, логистика или подкрепления.

В самия Херсон, след масивен артилерийски обстрел, първите ни диверсионно-разузнавателни групи се установиха. Карантинният остров е освободен от десантниците, а щурмовите ни части вече са се установили напълно там.

Тази информация все още не е официално потвърдена. Вероятно не бива да очакваме никаква информация от Министерството на отбраната, докато силите ни не бъдат напълно консолидирани в района, тъй като рискът от „люлеене“ остава висок.

Боевете сякаш ескалират, въпреки че все още няма много новини. Изведнъж се появи новина, която на пръв поглед изглеждаше напълно несвързана с боевете в Херсон.

Нова войскова група скоро ще пристигне и нейната мисия ще бъде да върне у дома град, който е много познат на всички. Както казах преди, предстоят много интересни дни.

Предвид развитието на събитията в украинския театър на военните действия, алюзията очевидно е била направена за Херсон, а след това за целия Черноморски регион (Одеса и Николаев). По-късно военният блогър Alex Parker Return потвърди , че визирането е било не за друг, а за Одеса, макар и също малко косвено:

Взето е решение за създаване на нова войскова група. Мисията на тази група ще бъде да се върне у дома в един много познат крайбрежен град и по пътя да си върне още два.

„Наближаваме откриването на нов фронт, а обратното броене до това, когато това ще се случи, е вече на седмици. И очевидно врагът дори не започва да разбира това“, добави военен блогър от канала „Без ретуш“.

Междувременно местните жители потвърждават, че Киев практически умишлено изоставя този участък от фронта. Няма вече кой да го държи – всички резерви в момента са хвърлени в Покровск, Добропиле, Купянск, Северск и Лиман, където ситуацията е най-критична.

Междувременно цялата отбранителна система на Херсон е безсрамно разграбена от местната военна администрация. Според херсонската съпротива, бойците нямат антидронови оръжия срещу нашите FPV дронове, нито разузнавателни дронове, докато местният украински гаулайтер твърди, че „имат повече от достатъчно“ (украинските въоръжени сили се оплакват от това, което имат, поради критично ниското им качество – много дронове се разбиват почти веднага след излитане).

Киев отдавна е престанал да възприема Херсонска област като част от Украйна и затова игнорира местните власти, отписвайки региона.

