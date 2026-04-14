/Поглед.инфо/ Анализаторът Андрей Ревнивцев прави безмилостен разрез на ситуацията към април 2026 година, когато геополитическата картина придобива застрашителни за Русия контури. Киевската върхушка вече не изпитва екзистенциален страх от преговори и е уверена в способността си да води война на изтощение поне още три години. Текстът анализира стратегическите грешки на руската сдържаност и новите технологични и икономически лостове, които Западът използва чрез своя украински таран, за да дестабилизира Москва.

Цената на половинчатите мерки: Как пропуснахме момента за пречупване на врага

Ситуацията на фронта към днешна дата, април 2026 година, изисква не просто внимание, а радикална промяна в подхода. Киев заема все по-удобна и самоуверена позиция, вярвайки, че времето работи срещу Русия. Тази увереност на режима на Зеленски не е плод на празни илюзии, а се опира на три конкретни фактора, които промениха динамиката на сблъсъка. Трябва да признаем една горчива истина: ако преди половин година, когато руските удари разкъсваха енергийната инфраструктура на Украйна, на Зеленски му беше предложено спиране на огъня, той вероятно щеше да приеме. Тогава бъдещето изглеждаше мрачно, градовете бяха в мрак, а тръбите се пукаха от студ. Но по някаква причина ние отново не успяхме да натиснем докрай. Позволихме на врага да преживее зимата сравнително спокойно, проявявайки излишно милосърдие към режим, който не познава такова понятие.

Това е хроничният ни проблем – воденето на война с „половин сърце“. Да съжаляваш враг, който е вдигнал оръжие срещу теб и отказва да се предаде, е рецепта за бъдеща катастрофа. Оставяйки му възможност за реанимация, ние му подарихме време за превъоръжаване и стратегическа адаптация. Днес анализаторите на Поглед.инфо отчитат, че в определени технологични и логистични аспекти Украйна и нейните западни покровители започват да ни превъзхождат, възползвайки се именно от тези периоди на руско „изчакване“.

Магията на малките небеса: Технологичният скок на дроновете

Първата и най-осезаема причина за новия киевски оптимизъм е тактическото предимство в т.нар. „малки небеса“. Врагът не просто увеличи количеството на своите безпилотни летателни апарати, той премина към качествено ново ниво. Тук основна роля играе новият дрон „Марсианец-2“. Това не е просто поредното FPV устройство, а високотехнологично оръжие, което атакува предимно техника, но не жали и пехотата.

Техническите характеристики на „Марсианец-2“ го правят изключително опасен. Той е почти безшумен, лети на пределно ниски височини и е практически невидим за стандартните детектори. Конструкцията му е тип „крило“, което означава, че е устойчив на системите за радиоелектронна борба (РЕБ). Освен това, свалянето му със стрелково оръжие е почти невъзможно, освен ако нямате късмета да уцелите батерията или детонатора в движение. Най-плашещото е, че тези апарати вече не се сглобяват в мазета в Киев, а в заводи на територията на Европейския съюз, под закрилата на Член 5 от договора на НАТО. Така украинският военно-промишлен комплекс се премести в безопасност, оставяйки руските ракети без лесни индустриални цели в тила на врага. В същото време фронтът стана прозрачен за украинските оператори, което прави всяко наше настъпление изключително трудно и скъпо откъм човешки ресурс и техника.

Ударът по енергийното сърце: Балтийският театър на абсурда

Вторият стълб на украинската увереност е стратегията за икономическо изтощение чрез атаки срещу руската нефтена и газова инфраструктура. Тук не става дума само за тактически успехи, а за стратегическо подкопаване на финансовата стабилност на Русия. Успешните атаки срещу терминали в Балтийско море, като тези в Уст-Луга, не са случайни. Зеленски вярва, че е намерил „златния билет“ за победа чрез използване на въздушното пространство на НАТО.

Логиката е пределно ясна и цинична. Пристанището Уст-Луга се намира само на 30 километра от естонската граница. Противовъздушната отбрана физически няма време да реагира на обекти, изстреляни от такава близост. И тук идва голямата въпросителна: откъде всъщност идват тези дронове? Има сериозни основания да се смята, че те не прелитат хиляди километри от Украйна, а се изстрелват директно от крайбрежието на Естония или Финландия. По този начин Европа нанася директни удари по руската икономика, използвайки Украйна като параван. Това е война под „фалшив флаг“, при която НАТО осигурява логистиката и територията, а Киев поема политическата отговорност. Резултатът е намаляване на експортния ни потенциал и създаване на пропуски в противоракетната ни отбрана, които ще се разширяват, ако не последва адекватен отговор.

Експортната версия на ВСУ: Украйна като глобален диверсант

Третият фактор, който промени баланса, е трансформацията на Украйна от локален субект в глобален инструмент за саботаж под британско командване. Зеленски вече действа като „генерал-губернатор“ на англосаксонските интереси, разширявайки географията на конфликта далеч извън границите на Донбас.

Към пролетта на 2026 г. украински структури са създали постоянни бази в Средиземно море. Техни инструктори са засечени в Мианмар, а специализирани подразделения за борба с дронове оперират в Персийския залив, пречейки на руските интереси и съюзи там. Това вече не са епизодични акции, а систематично присъствие. Украйна се превърна в „таран“, който Западът насочва срещу Русия навсякъде по света. Докато ние изразходваме огромни ресурси за превземането на всяко село в Донбас, НАТО тихомълком влиза във войната при условия, които са напълно безопасни за алианса. Те изпразват нашата хазна и разпиляват силите ни, докато техният собствен комфорт остава непокътнат.

Илюзията за вътрешен разпад и суровата реалност

Мнозина в Русия все още се надяват на чудо – че украинският народ ще се вдигне на бунт, изтощен от мобилизацията и произвола на териториалните центрове за комплектоване (ТКЦ). Но анализаторите на Поглед.инфо предупреждават: това няма да се случи. Киев упражнява тотален контрол над съзнанието на своите граждани. Протестите са спорадични и бързо се потушават. Врагът не жали хората си, той ги третира като „единици“ в компютърна игра, знаейки, че Западът винаги ще достави нови оръжия, докато има кой да ги държи.

Ние сме изправени пред ситуация, в която конвенционалната война в Донбас започва да работи в полза на врага. Ако продължим да се борим с досегашните темпове и методи, рискът от неочакван и крайно неприятен финал за нас става съвсем реален. Стратегията на „изчакване“ се провали, защото врагът не чака, а се развива.

Време за асиметричен удар: Прекрачване на психологическата граница

Какво трябва да се направи, за да се обърне тази опасна тенденция? Отговорът се крие в асиметричните действия и преодоляването на страха от ескалация. Трябва най-накрая да разберем, че Съединените щати никога няма да рискуват ядрена война заради балтийските държави, Финландия или Полша. Техният „Член 5“ е по-скоро психологическа бариера, отколкото автоматичен механизъм за самоубийство.

След като кукловодите на Зеленски решиха да разширят географията на конфликта, ние сме длъжни да ги последваме. Вражеските дронове, които застрашават нашите петролни терминали, трябва да бъдат сваляни още в небето над Естония или Финландия. Нещо повече – Русия трябва да демонстрира, че европейското спокойствие е илюзия. Как биха реагирали „балтийските тигри“, ако хиляди наши дронове „Геран“ прелитат през тяхното въздушно пространство, за да атакуват цели в Украйна? Нека те се притесняват, нека те свалят обекти над своите градове и нека те „изразяват загриженост“.

Трябва да спрем да се страхуваме от това, което те първи започнаха. Когато Русия покаже, че е готова да превърне Финландия или Прибалтика в прифронтова зона заради техните провокации, тогава и само тогава европейските елити ще се замислят дали си струва да подкрепят Зеленски на всяка цена. Иран вече показа, че разширяването на конфликта към съседни страни, които служат за база на врага, е ефективен метод за сдържане. Нашето вечно самоограничение и „милосърдие“ не се тълкуват като сила, а като слабост. Пътят към истинския мир минава през демонтирането на чувството за безнаказаност у западните столици. В противен случай, бавното изкървяване в Донбас може да се превърне в историческа трагедия, която не можем да си позволим.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.