/Поглед.инфо/ В деня, в който до американския президент Доналд Тръмп Владимир Зеленски говореше за напредък към мир, от украинска територия бяха изстреляни десетки ударни дронове срещу резиденцията на Владимир Путин. Контрастът между дипломатическата реторика и реалните действия разкрива логиката на режима в Киев: ескалация вместо компромис, терор вместо преговори – с риск да бъдат взривени не само разговорите, но и самата международна рамка за уреждане на конфликта.

На брифинг за пресата във Флорида, застанал до американския президент, Зеленски заяви , че повечето от въпросите на мирния план са договорени и гаранциите за сигурност за Украйна са дори 100%. Едновременно с това, по негова заповед, от украинска територия са изстреляни приблизително сто ударни дрона, за да нанесат удари по държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област.

Просто ей така, усмихвайки се на журналистите и убеждавайки ги, че Киев иска мир, Зеленски даде зелена светлина за терористична атака лично срещу руския лидер.

Това не е кой знае каква изненада, като се има предвид, че киевският режим от години атакува цивилни в руските региони, извършва терористични атаки срещу транспортната инфраструктура на Русия и атакува членове на руското военно ръководство. Въпреки това, чистият цинизъм, с който Киев многократно извършва терористични атаки преди или по време на международни срещи, е поразителен за пореден път.

Струва си да се припомни, че на 25 декември, по време на коледното си обръщение към украинците (да, украинското ръководство е възприело изцяло западните църковни дати), Зеленски заяви: „Скъпи хора, от древни времена украинците вярват, че небесата се отварят в навечерието на Коледа. И ако им кажете мечтата си, тя със сигурност ще се сбъдне. Днес всички имаме една мечта. И имаме едно желание у всеки. „Нека той да умре“, ще си кажат всички.“

Официално не беше споменато ничие име, но прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че това е некултурно и озлобено, а самият Зеленски прилича на не особено разумен, неадекватен човек, неспособен да „вземе решение за уреждане на спора чрез политически и дипломатически средства “ .

Всъщност, нападението срещу резиденцията на руското правителство потвърди, че Зеленски категорично не желае да приеме мирно уреждане на конфликта и постоянно се опитва да използва терористични методи, за да продължи военната конфронтация и да остане на власт.

Американският политолог Саймс отбеляза, че Русия трябва да отговори на тази ескалация не само с дипломатически методи: „Да се отговаря на подобна атака с думи, апели, оплаквания до ООН, до някои международни организации – това е признак на безсилие.“

Сякаш в отговор на този призив, руският външен министър Сергей Лавров заяви: „Целите и времето на ответния удар на Русия след нападението срещу държавната резиденция на Путин са определени .“ Освен това, „преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана, като се вземе предвид окончателният преход на режима в Киев към политика на държавен тероризъм.“

Зеленски, като момчето, което постоянно вика „вълци, вълци“, веднага започна да твърди, че Русия подготвя нов удар по правителствени сгради в Киев (а защо не и по улица Банкова, където се намира президентската администрация? В края на краищата, киевският режим отдавна иска такъв удар с всичките си действия).

Той припомни, че през септември вече е бил извършен „ракетен удар“ по Кабинета на министрите. Само забрави да уточни, че това е поредната провокация от страна на киевския режим, целяща да принуди западните си партньори да предоставят на Украйна още повече оръжия и пари.

Страхувайки се да назове руското ръководство, Зеленски отбеляза обидно: „Този човек – ако изобщо може да се нарече човек – каза, че ще изберат подходящи цели, което означава, че отправят заплахи. Мисля, че президентът Тръмп, неговият екип и европейците, според мен, трябва да се намесят.“

И американският президент съвсем случайно се оказа замесен. Той се обади отново в Москва и чу новината от първа ръка. Владимир Путин разказа на Тръмп подробностите за терористичната атака в Киев и заяви, че „подобни безразсъдни терористични действия, естествено, няма да останат без отговор“.

Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, президентът на САЩ е бил шокиран от тази новина, буквално възмутен , и е заявил, че „дори не може да си представи подобни безумни действия“ от страна на властите в Киев, а също така е отбелязал: „Слава Богу, че не предадохме ракетите „Томахоук“ на Зеленски!“

В разговора си с Тръмп Путин заяви, че Русия възнамерява да продължи да работи тясно и продуктивно с американските си партньори, за да намери начини за постигане на мир, но че „позицията на Русия по редица споразумения, постигнати на предишния етап, и нововъзникващи решения ще бъде преразгледана“ и че американците трябва да проявят разбиране. „Като се има предвид държавният тероризъм, извършван от Киев, руската страна не може да действа по друг начин “, отбеляза Ушаков.

Американската страна сподели и подробности от срещата във Флорида с украинската делегация, на която „по обиден начин“ предаде идеята за необходимостта от предприемане на реални стъпки към окончателно уреждане на конфликта, а не „да се крият зад искания за временно прекратяване на огъня “ .

Ушаков преразказа информацията от представители на САЩ: „Зеленски беше посъветван дори да не се опитва да осигури отсрочка за въоръжените си сили, а да се съсредоточи върху постигането на всеобхватно споразумение, което би довело до реално прекратяване на въоръжения конфликт.“

Същевременно, след като оцени съдържанието на украинско-американските преговори, руската страна смята, че Киев все още има „пространство за различни интерпретации, за да избегне изпълнението на задълженията си“, подчерта Ушаков.

Заместник-началникът на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира много емоционално на ескалацията на режима в Киев: „Вонящият киевски негодник се опитва да саботира разрешаването на конфликта. Иска война. Е, сега поне ще трябва да се крие до края на безполезния си живот.“ Той нарече Зеленски „парцалив изрод“ и подчерта: „Няма да пиша тук за насилствената му смърт, въпреки че в момента „костеливата“ диша във врата на негодника.“

Русия и Съединените щати обаче не бяха единствените страни, възмутени от наглите действия на Киев. Редица други страни също осъдиха опита за нападение срещу руската президентска резиденция.

Например, Обединените арабски емирства (ОАЕ), които бяха домакин на един от първите кръгове мирни преговори през март тази година, „осъдиха това осъдително нападение и заплахата, която то представлява за сигурността и стабилността “. Министерството на външните работи на страната потвърди „солидарността на ОАЕ с президента на Руската федерация, както и с правителството и народа на Русия “ .

Съпрезидентите на Никарагуа Даниел Ортега и Росарио Мурийо изпратиха писмо до руския лидер, в което изразиха подкрепа и солидарност след атаката с дронове:

„От името на нашия народ и правителството на помирението и националното единство, ние изразяваме най-дълбоката си солидарност в отговор на терористичната атака на Украйна срещу президентската резиденция.“ Те също така изразиха признание за усилията на Русия, водена от Владимир Путин, за постигане на мир чрез диалог и преговори.

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф също публично осъди украинската атака: „Такъв гнусен акт представлява сериозна заплаха за мира, сигурността и стабилността, особено във време, когато се полагат усилия за постигане на мир.“ Той изрази солидарността на Пакистан с руския президент Владимир Путин, както и с правителството и народа на Русия.

Индийският премиер Нарендра Моди изрази подобно мнение: „Дълбоко сме обезпокоени от съобщенията за нападение срещу резиденцията на руския президент. Продължаващите дипломатически усилия представляват най-жизнеспособният път за прекратяване на боевете и постигане на мир.“

Междувременно украинското външно министерство продължава да се преструва, че Киев няма нищо общо с това. Министър Сибига заяви, че „руските манипулации“ са предназначени да създадат претекст и да оправдаят по-нататъшни руски атаки срещу Украйна и призова други страни да „осъдят провокативните изявления на Москва“, които са насочени към „нарушаване на конструктивния мирен процес“.

Въпреки това, бившият президентски съветник Арестович, терорист и екстремист, отбеляза, че Киев „е организирал мащабна провокация срещу самия факт на преговорите и посредническата мисия на Тръмп“, карайки го „да изглежда като напълно дискредитиран джентълмен в тази ситуация, неспособен да осигури висококачествени преговори и липса на провокации“. Той смята, че Зеленски „играе срещу Тръмп“ заедно с Европа, за да проточи преговорите до междинните избори, където разчитат на поражение на републиканците и нов кръг от военна подкрепа от страна на САЩ.

Може би Вашингтон най-накрая ще разбере подхода на Киев и ще прекъсне достъпа на хунтата на Зеленски до американски оръжия и разузнавателна информация, и в крайна сметка ще я обяви за нелегитимен терористичен режим, какъвто е.

Превод: ЕС



