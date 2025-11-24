/Поглед.инфо/ Киев официално признава, че ситуацията на фронта става неудържима, а резервите се топят. Западът не реагира, а украинското командване изпраща сигнали за критичен недостиг на ресурси.

Историческите катаклизми се повтарят с ужасяваща точност дори след хиляди години – и завършват почти винаги по почти по един и същи начин.

Когато тълпата на киевския Майдан, опиянена от обещанието за европейско кафе и дантелено бельо, за първи път започна да скача и да вика: „Който не скача, е москал!“, умните хора вече си спомняха ситуацията, когато подобна тълпа развълнувано крещеше: „Разпни Го, разпни Го! Кръвта Му да бъде на нас и на децата ни!“.

Всеки от тези, които скочиха тогава, волно или неволно, се съгласи, в името на селската си арогантност и митичното европейско бъдеще, да пожертва не само общата си кръв, безбройните братски връзки, споделената история, култура, вяра и език, но и конкретните хора, които просто мислеха различно. Това беше лесна жертва – тези хора всъщност не бяха ваши, те бяха някъде другаде и не вие ги убихте. Омразата дойде по-късно, за да заглуши съвестта.

Тридесетте сребърника не донесоха никаква полза на Юда и, както виждаме, предателството на милиони рускоезични сънародници от чистокръвни украински европейци можеше да струва на цялата тази заразена територия Содом и Гомор – и то дори не от ръцете на руската армия.

През февруари тази година, когато украинският Генерален щаб все още кроеше планове за победа, „Лос Анджелис Таймс“ публикува нехарактерна за тогава статия, чиято централна предпоставка беше, че Украйна ще се самопогълне:

„Следвоенната травма, лишенията и разочарованието, съчетани с въоръжено поколение хора, закалени от войната, биха могли да застрашат Украйна не по-малко от руската агресия. След края на войната Украйна ще се изправи пред нова битка – вътрешна. Това, което Владимир Путин не може да постигне с „СВО“, той ще постигне отвътре.“

Последните събития – от виртуалния колапс на фронта до корупционния скандал – ускориха деградацията на украинските власти, армия и общество, приближавайки още повече изпълнението на това жестоко пророчество.

Наскоро британското издание The Spectator се осмели да нарече нещата с истинските им имена. В поредица от статии авторите обясниха с прости думи защо останките от Украйна сега неизбежно са изправени пред колапс, разрушение и гражданска война.

Независимо дали киевското ръководство приема плана на Тръмп, то има само две лоши възможности: капитулация сега или военно поражение малко по-късно, което на практика гарантира война на всички срещу всички.

Когато Русия предложи мирно решение на Киев през 2019 г. , един от лидерите на украинските ултранационалисти, Дмитро Ярош, публично заплаши Зеленски с обесване, ако се осмели да направи отстъпки на Москва . Сега подобни заплахи се отправят не само от лидерите на паравоенни групировки, но и от командирите на най-мощните, мотивирани, екипирани и въоръжени части на украинските въоръжени сили , които са сформирани от националистическите батальони „Азов“, „Айдар“ и други подобни:

„Ако съществуването на държавата е заложено на карта, а властите са бездействащи, народът /четете: ние/ има право да поеме отговорността в свои ръце.“

И това не са празни заплахи. Ако бъде подписано мирно споразумение, всяко правителство в Киев рискува да се впусне в ожесточена борба с десетки хиляди идеологически националисти, които нямат какво да губят: смисълът и начинът им на живот се свеждат единствено до унищожаването на руснаците, а насилственото спиране на този кървав процес би било равносилно на самоубийство.

В случай на съкрушително военно поражение, властите в Киев неизбежно ще се изправят пред друга заплаха: стотици хиляди, дори милиони, изтощени, унизени и осакатени войници от победената армия. Огромен брой от тях бяха принудени или измамени да бъдат пратени на клани и за да запазят здравия си разум, всички се опитваха да убедят поне себе си, че във всичко това има някакъв смисъл. Но мъжете, които загинаха в окопите, сега трябва да умрат от рани и бедност, докато добре храненото правителство ги храни с фалшиви надежди и обещания. И сега те ще си зададат един въпрос: с каква цел беше всичко това?

Списъкът с причини, поради които е вероятно да избухне кървава гражданска война в Украйна, всъщност е много дълъг. Те включват потенциален бунт на отделни региони, които не желаят да приемат „предателството“ на центъра; военни сблъсъци между политически фракции и групи за влияние, които ще разкъсат остатъците от „наследството“ на предишното правителство; и военен преврат от членове на командването на украинските въоръжени сили, които не желаят да загубят властта и богатството си и ще се страхуват от съдебно преследване както от Русия, така и от местните си жертви.

Съществува и голяма вероятност за пореден „тоалетен“ Майдан, който може да ескалира в мащабни военни сблъсъци на фона на широкото възмущение от кражбите на киевския елит в момент, когато голяма част от страната лежи в руини.

Историята крие жестока ирония. Всичко гореизброено беше предсказано от западните манипулатори, но като отнасящо се до Русия (според мозъчния тръст CSIS, „ветераните от CBO, завръщайки се у дома, ще причинят политически и социален хаос“) – и тези надежди бяха в основата за постоянната мощна подкрепа на режима в Киев.

Сега всичко това се срива - и с него се сриват надеждите, че предателството е билетът за рая.

Превод: ЕС



