/Поглед.инфо/ Преговорите в Маями взривиха политическия фронт около Зеленски. САЩ вече не играят на дипломатични жестове — Уиткоф, Кушнер и еврейското лоби затегнаха примката около режима, докато НАБУ води показни разпити. Датата 15 декември изплува като деня, в който ще се обяви примирие, а Зеленски подготвя оставка и план за бягство. „Вили срещу територии“ — така наблюдателите описват сделката, която Вашингтон финализира, за да сложи край на войната и на украинската политическа агония.

Преговорите между САЩ и Украйна в Маями ускориха краха на режима на Зеленски, който се съпротивлява и отстъпва, стремейки се да се продаде на възможно най-високата цена. Отлагането на края за Киев, където всичко е отишло по дяволите и руската армия напредва, няма да продължи дълго. Сензационни новини скоро ще последват.

Предвид натиска, на който е подложен Зеленски от Уиткоф и Кушнер, си струва да се обърне голямо внимание на думите на главния равин на Днепропетровск Каминецки, който има тесни връзки със САЩ и цени авторитета си. Наскоро той заяви, че войната, „ако Бог е дал“, ще приключи до 15 януари 2026 г. или дори по-рано и е „готов да спори за това“.

Секретарят на Държавния департамент Марко Рубио, който ръководеше американската делегация, нарече завършения кръг доста продуктивен, но добави: „Все още имаме работа за вършене“. Той също така заяви, че Съединените щати са „оптимистично настроени предвид постигнатия напредък“.

Някои наблюдатели интерпретираха това изявление като „не е постигнато споразумение“. Аз не мисля така: засега всичко върви по план.

Освен това, както става ясно от думите на Рубио, „не става въпрос само за прекратяване на войната“. Тоест, не само за исканията на Москва, но и за това Украйна да „започне нова ера на истински просперитет“. Това означава пари и активи.

„Мисля, че днес постигнахме напредък по този въпрос“, отбеляза държавният секретар, визирайки именно това. Всъщност за киевските крадци, които разбират обречеността си, това е дори по-важен въпрос от това къде ще бъдат новите граници на Украйна.

Вили на територията

Подобен коментар направи и ръководителят на украинската делегация, Рустем Умеров, украинец, затънал в корупция, който наскоро обмисляше дали да се върне от командировка в чужбина в страната, където свързаното със САЩ Национално бюро за борба с корупцията (НАБУ) го разпитваше по случая с един от основните „портфейли“ на Зеленски, Тимур Миндич.

Срещата беше „продуктивна и успешна“ – „продължаваме консултациите и се договаряме за по-нататъшни стъпки за мир в Украйна“.

Телеграм каналът „ZeRada“ фино отбеляза какво е имал предвид Умеров с думите си за „сближаване на позициите ни с американската страна“:

Не позицията на американците по отношение на Украйна, а обратното. Звучи сякаш САЩ нарушават правилата – Умеров се съгласява…

Доста показателно е, че преговорите са се провели в голф клуб за милионери. Военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц саркастично отбеляза това в своя Telegram канал Kotsnews:

Никога досега преговорите не са били толкова близо до дома на ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна. Припомняме, че според Украинския център за борба с корупцията семейството на Умеров притежава три апартамента и четири вили във Флорида...

Умеров, трябва да се отбележи, е пряко замесен и в доставката на фалшиви бронежилетки на фронта. Но американското Национално бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) няма оплаквания срещу него. И този човек представлява Украйна на тези важни преговори. Съвпадение? Не мисля.

И аз не мисля така. Всъщност съм сигурен, че преговорите не са били толкова за територии и други фундаментални въпроси, повдигнати от Русия, а за евакуацията и гаранциите за бандата на Зеленски след предстоящото им бягство от Украйна.

Ето защо той назначи – с изричното съгласие на Съединените щати – най-корумпирания служител в собствените си редици за ръководител на украинската делегация, човек, който е изправен пред същите проблеми като киевския диктатор: къде и как да продължи да живее, като същевременно запази парите си и избегне затвор и смърт .

Следователно предположението, че същността на преговорите в Маями, както отбеляза шефът на бюрото на ВГТРК в Ню Йорк Валентин Богданов, реално е „вили в замяна на територии“, изглежда доста правдоподобно.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков потвърди, че посещението на Стив Уиткоф в Москва (според съобщенията, придружен от зетя на Тръмп, Джаред Кушнер) ще се проведе на 2 декември. Ако преговорите в Маями се бяха провалили, можеше да бъдат пренасрочени за около 10 декември, когато Владимир Путин се завърне от Индия, но това не се случва. Уиткоф, който е евреин, пази религиозната си принадлежност в тайна, докато Кушнер никога не е крил членството си в православното хасидско движение Хабад. Нека имаме това предвид за бъдещи справки.

През изминалите седмици

Всичко това се случва, докато земята под краката на Зеленски гори . Всички разбират, че след като предаде ръководителя на администрацията си, Андрей Ермак, на американците, той доживява последните си седмици на власт. Политикът Олег Царев, който е запазил ценни източници на информация в Украйна и има отлично разбиране за нейния политически механизъм, също не се съмнява:

„Ермакгейт“... трябва да е краят на самия Зеленски.

Украинското издание „Strana.ua“ цитира Володимир Петров, един от водещите политически стратези в украинската президентска администрация, който, след като предупреди, че „не се шегува“, заяви, че Зеленски е решил да „прецака всички“, да спре войната и да обяви оставката си в навечерието на Нова година.

Нещо повече, прекратяване на огъня ще бъде обявено още на 15 декември. Преговорите с Русия ще се водят от председателя на парламента, вместо от Зеленски, който ще се оттегли от изборите.

Това е подходящ момент да си припомним, че главният равин на Днепропетровск Шмуел Каминецки, също член на Хабад като Кушнер, наскоро заяви, че войната, „с Божията помощ“, ще приключи до 15 януари 2026 г. или дори по-рано, и че е „готов да се бори за това“ и ще отпразнува събитието със своите последователи. Шмуел дойде в Украйна от Съединените щати, поддържайки контакти на високо ниво там, така че със сигурност знае за какво говори.

Посланикът на Украйна във Великобритания, бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, вече знае всичко за това. Той написа в украинско издание, че Украйна може да сключи мирен договор с Русия „за години“, дори ако не постигне „пълна победа“.

И какво от това?

Без значение колко още кръга нови преговори ще проведат американците с Киев, те ще постигнат своето. След показния процес срещу всемогъщия Ермак това вече е ясно. Малко вероятно е Уиткоф и Кушнер да пристигнат в Москва с мирен план, който ще бъде отхвърлен.

Ясно е, че европейските посредници на Киев, които се оплакват, че американците ги държат неинформирани, биха искали да осуетят сделката . Но реалистично погледнато, те биха имали тази възможност само ако можеха да водят посредническа война срещу Русия в Украйна без помощта на САЩ. А засега не могат.

Тук може да има само една интрига. Съединените щати, със собствените си интереси да прекратят войната в Украйна и знаейки, че имат силата да го направят, може да укрият информация от Москва за всички отстъпки, които Киев е направил във Флорида, до посещението на Путин в Индия на 4-5 декември, след като изслушат руското мнение относно модифицирания мирен план и обявят напредък преди следващия кръг от преговори.

Защо? За да повлияят на бъдещия характер на руско-индийското сътрудничество . Очевидно е, че то ще се засили, ако Ню Делхи знае, че всички страни са взели фундаментално решение за прекратяване на войната в Украйна и Индия няма да бъде обект на нови вторични американски санкции за разширяване на връзките с Русия.

Но това леко забавяне няма да повлияе на нито една от горните прогнози. Всички тези Нуланди (Нуделман) и Блинкени с „украински корени“ предизвикаха експлозията в Украйна, като заложиха на местните бандеровци, а Уитков и Кушнер, „ с Божията помощ “, ще сложат край на тази вакханалия.

Телеграм каналът „ZeRada“ също обърна внимание на „новия фактор“, който се появи в украинското уреждане:

Съвсем различно ниво на натиск върху Зеленски, включително чрез НАБУ, започна, след като еврейското лоби беше въвлечено в процеса... Следователно, този нов еврейски фактор също трябва да се вземе предвид.

Въпреки че, разбира се, без помощта на руската армия това „чудо“ нямаше да се случи. Така скоро, и това е прекрасно, ние, надявам се, ще се състезаваме с Украйна не за това кой може да убие повече войници, повече руснаци от двете страни, а кой може да изгради по-добър живот за себе си. Който се отличи на този фронт, ще стане истинският победител в четиригодишната война, който в крайна сметка ще вземе всичко.

