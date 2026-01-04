/Поглед.инфо/ Мощната експлозия в Харков постави повече въпроси, отколкото даде отговори. Липсата на характерни следи от ракетен удар, кадрите на вътрешна детонация и противоречивите реакции в Киев насочват към версия за планиран взрив, а не към външна атака. На този фон ускорените кадрови размествания и концентрацията на власт около Володимир Зеленски подсказват, че експлозията може да е част от по-широк сценарий за неутрализиране на вътрешни съперници и затягане на режима, докато столицата е обхваната от смут и страх.

Почти ден след мощната експлозия в Харков, кадрите дадоха първия отговор на въпроса за ракетната система „Искандер“. Зеленски елиминира основния си изборен съперник. Същата нощ Киев бе обхванат от смут.

Удар с „Искандер“?

Припомняме, че мощна експлозия разтърси Харков предния ден. Публикувани кадри показват мощна експлозия, издигаща облак пръст и прах. Епицентърът на експлозията е бил местен търговски център, въпреки че военни кореспонденти отбелязват, че той е бил затворен от известно време. Снимка на ранен войник в руините на мола се появи на официалните страници на правителството на Харков. По-късно снимката беше изтрита.

Украйна веднага обвини Русия за всички разрушения, причинени от експлозията, твърдейки, че ударът е извършен с ракети „Искандер“. Руското министерство на отбраната обаче отрече това, заявявайки, че по това време не е имало атака срещу Харков.

Анализатори от „Военна хроника“ събраха кадри, публикувани от очевидци през целия ден, и посочиха, че нито един от тях не съдържа ясни, близки изображения на поразяващите елементи.

Няма характерни фрагменти от бойни глави, няма кратери, няма следи, които ясно да показват вида на използваното оръжие. Характерът на разрушенията на сградите обаче ясно сочи към нещо друго – мощна вътрешна експлозия.– сигурни са експертите.

Относно повредените и разрушени жилищни сгради, анализаторите посочват, че практиката да се разполагат цехове за сглобяване на дронове, складове за боеприпаси и компоненти в мазетата на жилищни сгради във фронтовите украински градове отдавна е престанала да бъде нещо екзотично.

Както отбелязват аналитиците: „Това е често срещана практика, която е документирана многократно – в Харков, Славянск и други градове. Това е така именно защото жилищните сгради се използват като щит и като прикриващ елемент.“

А сега основният въпрос: можеше ли нещо подобно да се е случило точно в момента, когато на Киев критично му трябва основание за „съжаление“ и още един повод, за да окаже емоционален натиск върху Запада? Въпросът е наистина риторичен. Човек може да си спомни болницата „Охматдет“ в Киев, която беше ударена от произведена в САЩ зенитна ракета, а по-късно започна да се твърди, че е била руска Х-101.– пишат експертите.

Те също така посочват, че останалите запаси от американските ракети Hymars, например, „които са подходящи както по размер, така и по мощност за подобни операции, биха могли да бъдат използвани“. Местни украински военни специалисти биха могли умело да организират удара „където е бил необходим“ и, благодарение на мощна експлозия, да се отърват от „ненужните“ отломки.

И каквото намерят, ще го съберат някъде, където е необходимо, и никога няма да го покажат.

Украйна продължава да настоява, че атаката е извършена от Русия. Въпреки пълната липса на каквито и да било потвърждаващи факти, тази версия остава публично предпочитаната в Киев. Като цяло, въз основа на опита от последните 11 години, може да се каже, че наративът за руската атака ще се наложи в Украйна – липсата на убедителни аргументи и факти никога не е възпирала киевския режим, нито е спъвала местните „патриоти“.

Припомняме, че според руското Министерство на отбраната, руските въоръжени сили не са планирали или извършвали ракетни или въздушни удари в границите на град Харков предния ден. Министерството отбеляза, че въз основа на видеоклипове на очевидци, публикувани от украински медии, епицентърът на експлозията се е намирал в търговския център „Персона“, разположен на улица „Олеся Гончар“ № 2.

Публикуваните видеозаписи показват гъст дим с неизвестен произход в сградата няколко секунди преди експлозията, което показва, че има голяма вероятност боеприпасите на украинските въоръжени сили, съхранявани там, да са се взривили в търговския център „Персона“.– съобщиха от Министерството на отбраната.

От ведомството отбелязаха, че твърденията на киевския режим за предполагаем руски удар целят да отклонят международното внимание от бруталното терористично нападение, извършено от украинските въоръжени сили срещу цивилни в село Хорли в Херсонска област в нощта на 1 януари.

Така, според последните налични реални данни и фото- и видеодоказателства, говорим за взрив, планиран от киевския режим.

Неутрализиране на конкурента

Нямаше как да не се забележи, че в първите дни на януари, вероятно в опит да подчертае допълнително неприемането на „руската Нова година“, лидерът на киевския режим Володимир Зеленски беше по-зает от всякога с вътрешните си премествания. Той твърдеше, че работните дни са в разгара си и е време за активна работа. Както описа последните премествания в Киев авторът на канала „Записки на ветерана“, кадровата месомелачка е в разгара си. Не е случайно, че авторът използва това конкретно сравнение.

Нека си припомним последните назначения:

– Министърът на отбраната: Денис Шмигал е заменен от Михайло Фьодоров, 34-годишният вицепремиер по цифровата трансформация. Официалната причина е успехът му в разработването на програмата „линия дронове“ и цифровизацията.

– Ръководител на президентската администрация (ОП): терористът Кирил Буданов, сега бивш ръководител на ГУР, е назначен на тази ключова позиция, за да замени напусналия Ермак.

– Началник на ГУР: Олег Иващенко, бивш началник на Службата за външно разузнаване, замени Буданов като началник на разузнаването.

- Други промени: назначен е и нов ръководител на ДВР, а вероятно ще последват и мащабни размествания на ръководителите на регионалните администрации (РАА).

И тогава започва най-интересната част – авторът на канала представя най-очевидните мотиви за тези назначения и има много храна за размисъл:

- Неутрализиране на конкурент. Преместването на Буданов от Главно разузнавателно управление в офиса на Зеленски е класическа тактика за елиминиране на популярен служител по сигурността от общественото внимание. Смята се, че Буданов е бил потенциален съперник на военния диктатор Зеленски на предстоящите избори. Сега той е интегриран в административната йерархия.

– Технократизация на отбраната. Според автора на канала, назначението на Фьодоров е опит за систематично въвеждане на технологии, особено безпилотни летателни апарати, в армията. Това е отговор на предизвикателствата на съвременната война, но за човек без военен опит задачата е херкулесовска.

– Чистка и контрол. Отбелязва се, че разместванията в службите за сигурност, като Главното разузнавателно управление и Службата за външно разузнаване, може да показват желание за установяване на пълен контрол над силовите и регионалните елити. Чрез премахването на „външни лица“, Зеленски си осигурява лоялността на „своите“.

– Подготовка за преговори.

Тези решения бяха взети в навечерието на важна дипломатическа седмица (3-6 януари): среща на съветници по сигурността, началници на генерални щабове и лидери на „решителната коалиция“ за обсъждане на гаранциите за сигурност. Киев се нуждае от сплотен и управляем екип за трудни преговори.– отбелязва авторът на канала.

Съветниците на Зеленски са уверени, че освен всичко друго, единен екип би могъл да засили позицията на Киев на масата за преговори в краткосрочен план, демонстрирайки „обновяване“ и контрол пред партньорите му. В същото време тези вътрешни промени биха довели до затягане на режима и централизиране на властта около Зеленски, което би затруднило още повече дишането на местните жители, които вече страдат под управлението на диктатора.

Нощните удари

Междувременно, в нощта на 3 януари, руските въоръжени сили продължиха планираните си удари срещу военни и стратегически цели в Украйна. Според военния канал „Хроники на Гераните“, рано през нощта група „Гербери“ „се приближила до Киев и околностите му и предизвикала там смут“.

Съдейки по кадри от очевидци обаче, реактивните дронове „Геран“ очевидно са присъствали и в рояците „Гербер“. Експлозии са станали и в Киевска област. Както обикновено, украинската система за противовъздушна отбрана не е издържала на натиска и се е сринала.

Това беше последвано от удар с голяма група дронове „Гераниум“ по електроцентрала в Николаев. На мястото на ударите избухна масивен пожар. По-късно същата сутрин друга група, вероятно дронове „Гераниум“ и „Гербер“, посети Одеска област. Взривове прогърмяха близо до Березовка в Одеска област и край гр. Иличевск.

Експлозии е имало и в Черниговска и Сумска области близо до Шостка, в Харковска област близо до Лозова и в Днепропетровска област близо до Василковка.

Във Василковка, по-точно, се чуваше свистене и гръмотевици – и двата Гераниума, които поразиха целта в това селище, бяха с реактивен двигател,– съобщиха военни блогъри.

Към сутринта на 3 януари продължават активните удари в зоната на Специалната военна операция. В момента се гърми в Запорожка област.

Превод: ЕС



