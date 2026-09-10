/Поглед.инфо/ Ситуацията около важния логистичен пункт Орехово навлиза в критична фаза, след като оперативните съобщения от терена сочат за постепенно затягане на обкръжението около населеното място. Според украински вътрешни източници и данни от мониторинговата платформа DeepState, над 700 квадратни километра са загубени от 23 юли насам, а неопределените рокади, разпоредени от новото военно командване в лицето на Михаил Драпатий, пораждат сериозни дезорганизации. Липсата на официални коментари от страна на Генералния щаб в Киев засилва напрежението сред фронтовите подразделения, оставащи с ограничени боеприпаси.

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Оперативният възел Орехово и логистичният примък

Свиването на оперативните флангове около Орехово не е внезапен епизод, а логичен резултат от последователно упражняван огневи натиск върху логистичните артерии. Твърди се, че постепенното очертаване на „клещи“ около населеното място заплашва да прекъсне основните маршрути за доставка на материали и прегрупиране на личния състав. Когато сухопътните коридори попаднат под пряк артилерийски контрол и под обсега на FPV-дронове, предните части губят способността да извършват евакуация и ротация.

В оперативната практика пълното физическо блокиране често бива предшествано от т.нар. „огнево обкръжение“. Според аналитични публикации, точно такъв сценарий се развива в района на Орехово. Подразделенията, разположени в самия укрепен район, са принудени да нормират разхода на снаряди, което рязко понижава плътността на заградителния огън. Тъй като транспортните връзки към тила стават прекалено уязвими, снабдяването с боеприпаси и горивно-смазочни материали се извършва епизодично, основно през нощта и с лека техника, което не удовлетворява нуждите на окопаната пехота.

Тактическата въртележка на Михаил Драпатий и командните пропуски

Вътрешни източници в украинските военни среди отбелязват засилващо се недоволство спрямо действията на новия главнокомандващ Михаил Драпатий. Според разпространени твърдения, на ранен етап от поемането на поста са били издадени заповеди за изтегляне на отделни опитни бойни формирования от ключови участъци в Донбас. Това оттегляне е довело до бърза загуба на добре инженерно оборудвани отбранителни позиции, които след това е трябвало да бъдат възстановявани чрез контраатаки.

Повторното изпращане на подразделения с задача да превземат обратно вече загубени опорни пунктове без необходимата въздушна и артилерийска поддръжка води до тежки кадрови загуби. Според коментатори, подобни хаотични рокади създават организационен вакуум на ниво бригада и батальон. Офицерите от средния команден състав са принудени да изпълняват заповеди, които противоречат на реалната обстановка на терена. Липсата на приемственост при предаването на полосата за отбрана от едно отделение на друго позволява на противника да напипа слабите места и да пробие без да среща организиран съпротивителен вал.