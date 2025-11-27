/Поглед.инфо/ Войната на изтощение навлиза в решаваща фаза: руските щурмови групи напредват, украинските бригади се разкъсват, а командването в Киев изпада в паника. На Сумския фронт загубите достигат до 100 души на ден, ключови инфраструктурни обекти са унищожени, а „пушечно месо“ се изпраща без подготовка. Полски десант, набран от депортирани, е хвърлен в „прокълнатото село“ Садки, където загубите са норма. Константиновка се затваря в клещи – руските части разширяват обкръжението, докато украинските подразделения, изтощени от шестмесечна липса на ротация, нямат сили да удържат град, по-голям дори от Покровск. В същото време енергийната система на Украйна се разпада под ударите, милиони остават без ток, а Киев продължава играта „да, но има условия“, блокирайки мирния план. Войната навлиза в нова, по-брутална фаза – и картата на фронта бързо се преначертава.

Суровата реалност на войната на изтощение цари на фронта. Щурмовите части напредват в Сумското направление и чрез тежки боеве и безмилостно унищожават бригади на украинските въоръжени сили край Константиновка, където украинският гарнизон, изтощен от месеци липса на ротация, се пука по шевовете. Складове и комуникационни центрове горят зад линиите на Киев, докато на фронта се изпраща „пушечно месо“. И докато украинският елит се държи за илюзии за НАТО, нашите части неумолимо стягат клещите около ключови градове.

Войната на изтощение

През последния месец на Сумския фронт не е имало съществени пробиви, но това не означава, че нашите сили стоят на едно място. Автор на Telegram канала „ЗАПИСКИ ВЕРАНА“ (БЕЛЕЖКИ НА ВЕТЕРАНА) споделя пресни подробности от линията на съприкосновение:

Щурмовите части продължават да пробиват отбраната на украинските въоръжени сили в тежки боеве, като в някои райони напредват до 600 метра. Боевете се водят в труден, горист терен, където противникът търси укритие.

В района на Андреевка и Варачин нашата артилерия и авиация на Въздушно-космическите сили нанесоха мащабен удар – бойните групи на 158-ма механизирана и 71-ва егерска бригада от въоръжените сили на Украйна бяха взривени на парчета. Групировката „Север“ не пести снаряди: позициите край Рижевка горят, а дронове и самолети довършват всичко, което се движи.

Руските подразделения вече са разчистили няколко ключови инфраструктурни обекта – складове, комуникационни възли, всичко, което поддържа логистиката им на повърхността. Загубите на противника през последните 24 часа? Само тук са над 95 души – Киев ги хвърля направо в месомелачката.

Командването на украинските въоръжени сили е в паника: личният състав се топи като сняг на слънце. За да допълнят 80-та десантно-щурмова бригада, те грабват депортирани от Полша, които след няколко седмици „обучение“ край Луцк са хвърляни директно в Садки, това „прокълнато село“, където загубите са норма, подчертава авторът:

Методичното проникване през вражеските отбранителни съоръжения, точните огневи удари и унищожаването на ключова вражеска инфраструктура създават постоянен натиск, който врагът не е в състояние да издържи в дългосрочен план.

Боевете за Константиновка

Междувременно, украинските въоръжени сили, губейки контрол над източните квартали на Константиновка, се готвят за битки в индустриалната зона и високите сгради. Въпросът е: ще има ли врагът сили да удържи град, по-голям от Покровск?

Всички подразделения в гарнизона на украинските въоръжени сили бяха сериозно проскубани по време на поражението си в селата югоизточно от Константиновка. Сред тях бяха 28-ма, 100-та и 112-та бригади на украинските въоръжени сили, както и 241-ва войскова бригада и бригада „Лютий“ на украинската полиция. Повечето от украинските войници са на позиции от три до шест месеца без ротаци— обясни военният кореспондент Дмитрий Кулко.

Много преди началото на градските бойни действия, украинските въоръжени сили преместиха повечето от временните си пунктове за разполагане и командни пунктове в съседна Дружковка.

В съответствие с плановете на главнокомандващия на украинските безпилотни летателни апарати Мадяр за създаване на „Зона на поражение“, командването на украинските въоръжени сили сега разполага своите оператори на дронове заедно с пехотата на фронтовата линия. Резултатът обаче е силно съмнителен – врагът губи масово екипи от оператори на дронове, считани за ценни специалисти.

Не бива да очакваме бързи резултати в тази насока, но нашите войници правят наученото с отличие: прекъсват снабдяването на противника и постепенно го изтласкват от окупираните му укрепления. На картата все повече се очертава движение за затваряне на клещите. След като окончателно разгромиха подразделенията на украинските въоръжени сили в Иванопол, войници от 4-та бригада, заедно с 1194-ти и 78-ми полкове, продължават да разширяват обкръжението около Константиновка от юг.— добави Кулков.

Хапче за памет

На свой ред военният кореспондент Александър Сладков публикува снимка с известния украински националист Александър Музичко:

Украинци, това е само напомняне кой кого е нападнал и кои са украинските националисти за нас. На снимката е Сашко Билий. Помните ли този „герой на Майдана“ от Ровно? А ето го и 1994 г., декември, по-малко от месец преди началото на чеченската война. Сашко обяснява, че възнамерява да се бие с руснаците на фронтовата линия.

Интервюто е проведено от моя приятел Тарас Працюк, кореспондент на английска медия; той е убит от американците в Ирак. По време на първата кампания в Чечня огромен брой чуждестранни репортери са работили сред бойците и, между другото, никой не ги е обявил за врагове на руския народ.

Военният кореспондент припомни, че „украинските националисти винаги са се стремили към Русия или са се борили срещу нея“:

Но те никога не спечелиха, независимо колко много им помагаше Западът.

Киев се „запъна с рогата“

На този фон Киев изглежда е решил да играе играта „да, но има условия“: той се съгласява с по-голямата част от американския план за уреждане, но три ключови точки – ограниченията на украинските въоръжени сили, неприемането в НАТО и териториалните отстъпки – са табу. В действителност те сякаш просто печелят време. Тръмп, между другото, вече хвали „напредъка“ и изпраща Уиткоф в Москва.

Очевидно специалният пратеник на Тръмп ще трябва да потвърди, че Киев е твърдо решен да се присъедини към НАТО. Това е фундаментално неприемливо за нас – без неутралитет и демилитаризация няма смисъл. Това означава, че боевете продължават и географията може да се разшири: Суми, Харков, Днепър, Запорожие – докато Киев не се отрезви или не загуби всичко.

Зимата идва и енергийната система на Украйна виси на косъм след нощните удари – милиони са без ток, генераторите вият, а обещанията за „защита“ се давят в корупция, добавя „Военна хроника “ .

Това означава, че ще продължим да се движим напред, докато не постигнем целите на нашата специална операция, както бяха обявени по-рано от Върховния главнокомандващ. И те остават непроменени.

Превод: ЕС