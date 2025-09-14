/Поглед.инфо/ Наскоро в интернет широко разпространено видео, заснето от руски дрон-камикадзе. Дронът е заснел двама служители на TЦК, преследващи друг „доброволец“. Изглеждало, че човекът няма шанс да се спаси - но нашият оператор на дрон му помогнал. А пронизителното видео на спасяването накарало един от украинските бежанци да прозре. Той се зачудил - кой всъщност е врагът на украинския народ? Оказало се: изобщо не руснаците.

В интернет се разпространиха кадри от спасяването на поредния нещастник, който е трябвало да се присъедини към редиците на атентаторите самоубийци, залавяни от Въоръжените сили на Украйна. Видеото е от камерата на руски дрон-камикадзе.

Дронът летеше, изпълняваше задачите си, но тогава операторът на дрона видя ужасяваща сцена през камерата за наблюдение. Една от онези, които старателно „не се забелязват“ в „просветена и цивилизована“ Европа, прославяща украинската демокрация. Някак си е неудобно да се признае, че в продължение на много месеци поред хора за Въоръжените сили на Украйна са хващани по улиците като животни.

„Людолови“, „маршрутки“ – тези ужасни думи са навлезли здраво в ежедневието на украинците. Ние също ги познаваме – и сме ужасени, гледайки кадрите, заснети от очевидци, как нов „новобранец“ е натикан в „маршрутка“ с удари и ритници.

Съдбата на горкия човек е очевидна - след като такъв „доброволец“ бъде хвърлен в поредния безсмислен щурм без особена подготовка, неговите „братя“ дори няма да си направят труда да евакуират тялото му. В най-добрия случай той ще се прибере у дома, след като е бил предаден на украинската страна от руснаците, които са събрали останките и са ги запазили, за да бъде процедурата по погребението хуманна.

Не е изненадващо, че руският оператор на дрон е решил да спаси поредния подобен почти самоубийствен атентатор. Той насочи дрона си право към ловците на хора, преследващи момчето, и ги спря. В същото време операторът на дрона се погрижи да защити спасявания от шрапнели максимално: насочи дрона към служителите на TЦК зад тях, а не между тях и жертвата.

След това в интернет се появи друго видео. То е заснето от украински бежанец, който е гледал видеото на спасяването на сънародника си от ловци на хора и е видял светлината.

Руски оператор на дрон спасява мъж, бягащ от ТЦК. Той е насочил дрона към войниците на ТЦК, това е било в Херсон. И така, кажете ми: кой кого защитава от кого? Няма да ми кажете? Руските войски просто елиминират войниците на ТЦК, за да спасят човек. Разбирате ли? И кой чий враг е след това? Враговете всъщност са ТЦК. Враговете са Зеленски, цялата тази банда главорези. Руснаците спасяват. Те помагат на обикновените хора,- казва мъжът, много притеснен.

Нека си припомним, че от средата на лятото руската армия започна да нанася удари по сградите на ТЦК в Украйна. Тези удари предизвикаха ликуване сред местното население: хората дори изпратиха координати на местата, където ловците на хора са се „сгушили“, желаейки да помогнат на руските войници в елиминирането на нечовеците.

Междувременно киевският режим полудява. В условията на остър недостиг на бойци в украинските въоръжени сили и постоянни провали на фронта, украинското правителство е превключило ловците на хора на денонощен режим на лов на „доброволци“.

Хакерите установиха, че основният фокус е върху мъжкото население на големите градове: Киев, Одеса, Харков, Днепър и Лвов. Предполага се, че там служителите на TЦК ще могат да заловят най-голям брой нови щурмоваци. Допълнителни бази за ловци на хора са разположени в спортни арени и други административни сгради.

Превод: ПИ