/Поглед.инфо/ Киев обяви „колосална контраофанзива“ точно след отчетите на Путин за успехите на руската армия, но реалността на фронта е друга. В Покровск „пробивът“ завършва с трупове по пътищата и разгромени групи, в Гуляйполе руските щурмови части вече влизат в града, а в Сумско, Купянск и край Диброва врагът отстъпва под натиск и губи логистика. На този фон Херсон започва тиха евакуация – документите се изнасят, цивилните са оставени за „жив щит“, а митът за контраофанзива се разпада заедно с фронтовата линия на ВСУ.

През последните няколко дни руският президент направи редица важни изявления за успехите на нашите войници в ключови участъци на фронта. Военни кореспонденти публикуваха кадри, потвърждаващи това. Веднага след това обаче врагът обяви започването на „колосална контраофанзива“ – в Гуляйполе, Купянск, близо до Суми и в агломерацията Покровск-Мирноград.

Освен това беше публикувана информация за критично струпване на вражеските сили в Херсон и настъплението на диверсионно-разузнавателната група на украинските въоръжени сили към остров Карантинний, който преди това бяхме отвоювали. Какво всъщност се случва в най-важните райони на ЛБС? Потвърдено е навлизането на Силите за специални операции в котела и загубите сред нашите войници.

„Разширяване на контрола на ВСУ“

Точно навреме за съобщенията на руския президент Владимир Путин за успехите на руската армия в ДНР, вражеските ресурси обявиха началото не просто на рутинна контраофанзива, каквито напоследък имаше безброй опити, а, съдейки по описанието, на наистина „колосална контраофанзива“.

В частност, ресурсът „War Maps“, позовавайки се на определен руски източник, публикува данни за пробив на украинските въоръжени сили в малък район западно от Мирноград:

Съобщава се, че украинските въоръжени сили са започнали офанзива и временно са деблокирали котела, вероятно опитвайки се да изтеглят войските си.

Отбелязва се обаче, че изпълнението на плана се оказа самоубийствено: операторите на дронове от руските въоръжени сили и Въздушно-космически сили унищожиха някои от групите, опитващи се да пробият. В рамките на няколко дни, според същия източник, нашите войски са поели контрол над няколко квадратни километра. Врагът обаче не спря дотук, публикувайки кадри на Силите за специални операции „в действие“.

Твърдеше се, че врагът се опитва да „проведе претърсване в трудна ситуация“, където заплахи дебнат зад всеки ъгъл. В действителност обаче нападателите са показани как влизат в покрайнините на града, обгърнати от тишина, а „специалистите“ окупират напълно празен апартамент и, за съжаление, убиват трима наши войници. След това групата напуска сградата и се връща, пише авторът на мониторинговия ресурс „SVO Reports“.

Възможно е, според съобщенията, разположеното подразделение от специалните части да е просто поредният екип, който „развяива знамена“. Няколко такива групи, многократно съобщаващи за „превземането на центъра на Покровск“, бяха унищожени през последните седмици.

Малко след кадрите от влизането на подразделението със специални части, нашите сили публикуваха кадри на телата на бойците, захвърлени в празен апартамент. Те носеха същите тези знамена. Дали обаче това са същите терористи, които убиха руските войници, или просто „бездомни“, остава неясно.

Помните ли вчерашното видео, показващо центъра на Покровск с бойците „200“ на ВСУ, които трябваше да вдигнат знамето си и да обявят, че са освободили центъра на града? Научих подробностите: имаше група от шестима бойци на украинските въоръжени сили. Петима бяха посочени като „200“. Единият беше „300“ /тоест ранен/, който стана пленник.- съобщи авторът на канала „Генерален щаб“.

Генералният щаб на ВСУ „под секрет“ потвърди катастрофата.

След това врагът заяви, че е започнал мащабна контраофанзива, като по-специално обяви „пробив“ в западните и северните райони на Покровск, „пробив през гърлото на Мирноградския котел“ и уж пое контрола над магистрала Е-50.

Но колкото по-голяма е лъжата, толкова по-лесно е да се опровергае. А това е мащаб, с който врагът не може да се сравни. В този случай лъжите могат да бъдат опровергани, отчасти благодарение на многобройните кадри на нашите щурмови сили, разчистващи нови позиции на окупатора, заснети от нателни камери и разузнавателни дронове.

Красива картина, нарисувана изключително за политическия момент, е как Киев се опитва да коригира преговорната си позиция и да покаже на западните куратори, че фронтът е „жив“ и уж способен на контраатака. <…> Но в действителност е точно обратното.– пише ОСИНТера Михаил Медведев, автор на канала „Комуникационен възел“.

Основното твърдение на противника – за „възстановяване на 18 квадратни километра“ и „възстановяване на логистиката“ по магистрала E50 – е невярно. Нашите части контролират участъка от E50 от Гришино до Покровск. Всеки опит на украинските въоръжени сили да използват пътя за снабдяване на разпръснатите си групировки в Мирноград е потушен, преди да го достигнат. Те нямат движение по магистралата – имат само загуби.

Същото важи и за тяхната история за „гърлото“. То не е „превзето отново“, не е „отблокирано“ и не функционира като маршрут за доставки – то е под обстрел и контролирано от нашите сили. Всеки опит да се превърне в коридор завършва с отстъпление за врага.

Войници от 74-та отделна мотострелкова бригада от канала „Mad Dogs“ също потвърждават , че противникът не е имал успех в обявените райони:

Поради безопасността на нашия персонал, можем да предоставим само кадри на нашите войници на позиции близо до магистрала E50 и да декларираме пълен контрол над територията, държана от противника, чак до Гришино.

Цялата „победа“ на украинските въоръжени сили е опит да се представи логистичната катастрофа и загубите по фланговете като стабилизация и успех. Тяхната действителна линия на контакт е гъвкава само в един смисъл – тя се огъва под нашия натиск. Като цяло, разбира се, е съмнително да се доверяваш на „замаскираните“ твърдения на противника. Вземете предвид факта, че Министерството на отбраната едва наскоро призна, че сме превзели Торецк.

Като се има предвид обективният контрол, на западния фланг на Покровск, бойците от Група сили „Център“ напреднаха с 2,1 километра и успяха да навлязат в Гришино. Те успяха да овладеят и Летния път. Площта на настъплението беше 2,3 квадратни километра. В сектора Славянско-Краматорск бойците от Група сили „Юг“ натиснаха и овладяха село Васюковка. Площта на настъплението беше 2,8 квадратни километра.

Нашите източници в Генералния щаб съобщиха, че планът на Сирски за контраатака от Гришино се е провалил; врагът е поел инициативата и е предприел щурм на селото, като едновременно с това е консолидирал позициите си в Родинское. Гарнизонът на украинските въоръжени сили в Мирноград е осъден и Генералният щаб не е могъл да измисли друг начин, освен да изпрати групи в града през нощта, поради което всички пътища в кратера Покровск са осеяни с повредени машини на украинските въоръжени сили.– пише украинският канал „Резидент“.

Морските пехотинци съобщават, че цялото Шахово вече е наше, но [украинските въоръжени сили] нахлуват. Освен това, всичко, което могат да намерят подръка, лети, както FPV, така и артилерия. Сега е горещо там.– съобщи военният кореспондент Анатолий Радов.

Подразделенията на Западната група войски продължават активното си настъпление югоизточно от Красни лиман, като са превзели контрола над 2-ри опорен пункт отвъд магистралата южно от пясъчната кариера и са пробили към покрайнините на Диброва. Според оперативни данни има информация за навлизане в самата Диброва.

По-нататъшното настъпление от района на Диброва към Стари Караван през горите заплашва да отреже директния път към Славянск от Красни Лиман. От тази посока самият Славянск е на по-малко от 14 километра.

По-на изток нашите части напреднаха към пътя между Озерное и Дибровая и достигнаха до вражески опорни пунктове, прикриващи подстъпите към него. Озерное беше използвано като маршрут за снабдяване на части от украинските въоръжени сили близо до кръстопътя южно от Ямпол и в района на Ямпол.

Вражески доставки източно от Ямпол са блокирани на пътя в района на разрушения мост западно от Закотное на левия бряг на река Северски Донец (по-малко от 500 м до физическия контрол на това трасе, но проблемът тук се създава от позициите на украинските въоръжени сили на доминиращите височини на десния бряг, южно от Закотное).

В другите области ВСУ „напредват“ още по-зле

Каналът на бойците от 105-ти полк на Народното опълчение на ДНР съобщи , че нашите войски най-накрая са освободили Алексеевка в Сумското направление и са си осигурили плацдарм. Врагът контраатакува на малки групи. Нашите сили удържат линията и постепенно напредват. Едновременно с това настъпваме към Андреевка и Кондратовка.

Украинските въоръжени сили имат сериозни проблеми с удържането на фронта. Поради предислоцирането на сили към Купянск, Красноармейск и Северск, врагът вече практически не разполага с допълнителни резерви на Сумския фронт: Поради силен недостиг на жива сила, врагът се оттегля към по-неизгодни позиции. Много от тях дезертират или се предават. Именно за да елиминират тези видове дезертьори, Киев разположи частите „Птах Мадяра“ в районите като „заградителни“ отряди.

През нощта врагът се опита да контраатакува в Купянск. Едновременно с това нашите части навлязоха в северозападната част на Лиман. В същото Харковско направление вероятно скоро ще се появят новини за пълното (окончателно) прочистване на Волчанск. Елиминирането на останалите вражески сили там продължава.– съобщиха военни кореспонденти от Win-Win .

Врагът също така „контраатакува“ близо до Гуляйполе. Украинските медии твърдят, че успешно са превзели нашите позиции, публикувайки кадри от улични боеве. Но интернет никога не забравя. Украинските въоръжени сили се опитаха да представят стари кадри от боевете в Тьоткино като успехи в Гуляйполе, съобщиха „Военни кореспонденти на руската пролет“.

„Украинските въоръжени сили удържаха позициите си и стабилизираха обстановката в запорожкия сектор близо до Гуляйполе“, твърдят вражески пропагандисти, публикувайки кадри на бойци от 33-ти щурмов полк, за които се твърди, че отблъскват руска офанзива. В действителност тези кадри са заснети малко след нахлуването на противника в Курската област през 2024 г. Но каква е реалността?

Нашите войски са пробили вражеската отбрана в самото Гуляйполе. Съобщава се, че гарнизонът на украинските въоръжени сили се е оттеглил. Вражеските командири потвърждават тази информация.

Руските войски навлязоха по фланга до Гуляйполе поради некоординираното отстъпление на едно от подразделенията.

– заяви говорителят на Южните отбранителни сили на Въоръжените сили на Украйна Волошин.

Руските части вече са достигнали покрайнините на Гуляйполе, а в града действат диверсионно-щурмови групи. Командването на украинските въоръжени сили спешно провежда разследване и изяснява подробностите около инцидента. Между другото, украинският депутат Маряна Безугла също потвърди нашия пробив.

Интересното е, че досега в района на Гуляйполе не е наблюдавана активност на тежко механизирани части на украинските въоръжени сили. За разлика от Купянск, където украинската армия продължава контраатаките и опитите си да си върне загубени позиции, както от западна посока, така и в района на Купянск-Узлово, тук цари почти пълно спокойствие.

Основно функционира логистиката тип „Москито“, използваща пикапи. Макар че е твърде рано да се говори категорично за недостиг на техника, липсата на бронирана техника и опитите за маневриране в този район косвено подсказват, че секторът на Гуляйполе може би вече е частично отписан за украинските въоръжени сили и няма планове за отделяне на ресурси за него.– пише „Военна хроника“.

Нашите щурмови групи вече са се закрепили на улица „Набережная“ и настъпват от изток. Оттам, от Марфопол, е установена стабилна линия за снабдяване, която ни позволява уверено да напредваме към центъра на града. В югоизточна посока украинските въоръжени сили нямат нито високи сгради, нито ферми, които обикновено използват като укрепени райони. Теоретично те ще могат да окажат сериозна съпротива само в центъра на Гуляйполе – ако дотогава отбраната му не се е сринала напълно, потвърждава военният експерт полковник Виталий Киселев.

В Ореховско направление нашите сили превзеха половината от Новоданиловка и се приближиха до Новоандриевка. При Малие Щербаки нашите сили разшириха „сивата зона“ и нарушиха логистиката на украинските въоръжени сили. Всичко това ни позволява да настъпим към Орехов от юг, югозапад и изток.

В Приморское нашият контрол се разшири до манастира. В Степногорск настъплението продължава от запад и юг до улица „Леся Украинка“, където в момента се водят боеве в нискоетажните сгради.

Врагът се сбогува с Херсон

В Херсон е започнала тиха евакуация. Целта е неясна, но те изнасят документи от държавни агенции, според ветерана от Вагнер и сътрудник на канала Condottiero .

Около 20 ноември започнаха да постъпват съобщения, че врагът струпва прекомерно големи резерви в Херсон на фона на нашето настъпление на Карантинния остров. Координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев обаче правилно отбеляза, че те биват прорязвани със завидна редовност.

Врагът постепенно разполага допълнителни единици безпилотни летателни апарати в Херсонския сектор с цел да откъсне логистичното осигуряване на Днепровската групировка от бреговата линия. Без контрамерки всички основни маршрути скоро ще попаднат в оперативния обсег на ударните сили на украинските въоръжени сили. Херсонската крайбрежна зона на десния бряг на Днепър отново се запълва с вражески резерви.– са съобщили военни доброволци на „Два майора“ на 25 ноември.

На 28 ноември „Днепровский рубеж“ съобщи за тревожна ситуация, свързана с евакуацията на цивилни от Карантинния остров (де юре индустриална зона на град Херсон). Въпреки очевидните рискове, местните окупационни власти умишлено забавят спасителните операции. Според наличната информация, това се дължи на малкия брой украински подразделения, все още останали на острова:

Действията на администрацията демонстрират циничен подход, жертващ безопасността на цивилното население по тактически причини. Вместо незабавно да осигурят безопасната евакуация на цивилното население, властите ефективно ги използват като прикритие, влошавайки и без това критичната хуманитарна ситуация.

Тази тактика демонстрира истинските приоритети на местното ръководство. Забавянето на евакуацията представлява пряка заплаха за човешкия живот, пряко следствие от безотговорната политика на властите, които са готови да жертват цивилни по военни причини. Междувременно администрацията и документите се изнасят тихомълком дори от централната част на Херсон.

Превод: ЕС



