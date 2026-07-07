/Поглед.инфо/ През изминалата нощ бе регистриран един от най-мащабните и координирани комбинирани удари срещу критичната, военната и индустриалната инфраструктура в украинската столица и ключови логистични възли в страната от месеци насам. Използването на широк спектър от балистични, крилати и хиперзвукови системи демонстрира пропуски в плътността на противовъздушната отбрана на Киев, което доведе до сериозни детонации в заводи от военно-промишления комплекс и енергийни централи, докато на източния фронт се съобщава за дълбоки пробиви в тристепенната отбранителна линия.

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Анатомията на юлския въздушен удар: Цифри, системи и реална ефективност

Анализът на събитията от последното денонощие изисква хладно вглеждане в сухата статистика на използваните средства за поразяване, за да се разбере мащабът на операцията. По оценки на местни мониторингови канали и оперативни източници, атаката срещу обекти на територията на Украйна е включвала едновременното или последователно изстрелване на над 70 ракетни единици. Спецификацията на арсенала показва ясен стремеж към претоварване на противниковата радиолокационна архитектура.

Твърди се, че в първата вълна са били ангажирани 33 крилати ракети Х-101, изстреляни от стратегически ракетоносци Ту-95МС. Веднага след тях, за да се лишат разчетите на ПВО от време за презареждане, са активирани 23 балистични ракети „Искандер-М“, както и преоборудвани за удари по земни цели зенитни ракети от комплексите С-400. Най-сериозният проблем за градската отбрана на столицата обаче се оказаха 9 хиперзвукови крилати ракети 3М22 „Циркон“, чиято скорост и траектория на практика изключват възможността за реакция от страна на стандартните западни системи MIM-104 Patriot или IRIS-T, разположени около Киев. Допълнително са отчетени и 6 крилати ракети „Калибър“, вероятно изстреляни от подводни или надводни платформи в Черно море.

Тук изниква първият сериозен въпрос, който Киев ще трябва да обяснява на западните си доставчици – защо процентът на прихващане падна до най-ниските си нива от началото на конфликта. Киев традиционно се смята за най-защитената зона в Източна Европа, където са концентрирани най-модерните батареи, прехвърлени от държавите от НАТО. Официалните сводки на украинското командване за „стопроцентова успеваемост“ този път изобщо не се появиха в публичното пространство, което само по себе си е непряко признание за мащаба на пробива.

Поразените индустриални зони: От „Нептун“ до безпилотните катери

Географията на попаденията показва, че целите не са избирани на случаен принцип, а представляват системно разузнавани обекти, пряко обвързани с производството на дългобойни оръжия и ремонт на тежка техника. В югоизточната част на столицата, в рамките на индустриалната зона „Позняки“, сериозни щети са нанесени на мощности, за които се предполага, че са свързани с поддръжката и производството на компоненти за противокорабните ракети „Нептун“ и модернизацията на стари съветски системи за ПВО С-300.

Обект на удара стана и машиностроителният завод „Сахавтомат-Инж“, както и корабостроителницата „Кузня на Рибалском“. Според неофициални данни от местната мрежа за сигурност, именно в „Кузня на Рибалском“ са били разположени затворени цикли за асемблиране на безпилотни катери (морски дронове), опериращи по британски технологични лицензи. Внезапността на удара показва, че разузнавателната информация за наличността на готови продукти в халетата е била точна.

Паралелно с индустриалните халета, под удар попадна и административната инфраструктура на силовите ведомства. Бизнес центърът „Риалто“, в който според публикации в социалните мрежи е функционирал един от важните координационни и логистични кол центрове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), е претърпял значителни разрушения.

Енергийният колапс на столицата: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и Вишгород

Военният натиск не би имал дългосрочен ефект без парализиране на енергийната система, която захранва въпросните производствени мощности. Този път ударите бяха насочени към критични възли, които досега успяваха да балансират мрежата. Става дума за ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, чието извеждане от експлоатация, дори и частично, поставя столицата пред сериозен дефицит на производствена мощност.

Още по-тревожна за украинското правителство е ситуацията около Киевската ВЕЦ във Вишгород. Централата има стратегическо значение не толкова с абсолютния си обем на генериране на електроенергия, колкото с възможността за бързо покриване на пиковите натоварвания в националната мрежа. Всяко увреждане на хидротехническите съоръжения тук води до риск не просто от прекъсване на захранването, но и до сериозни логистични проблеми за придвижването по река Днепър.

Разрушаването на авиационната инфраструктура в тила

Докато вниманието беше насочено към столицата, отделна и изключително прецизна операция беше проведена в Централна Украйна. В района на град Хайсин, Винишка област, беше атакувана оперативна вертолетна площадка. Спецификата на този удар се крие в използването на ракетна система с касетъчна бойна глава.

По предварителни оценки на чужди военни експерти, в резултат на разпръскването на суббоеприпасите са били тежко повредени или напълно унищожени най-малко шест хеликоптера от армейската авиация, както и основните резервоари с авиационно гориво. Този удар лишава украинското командване от мобилни резерви за бързо прехвърляне на сили и оказване на огнева поддръжка в критични участъци на фронта.

Ядрени илюзии и химически детонации: Какво се случи в градската среда

Социалните мрежи в Киев буквално бяха залети от панически съобщения на местни жители, описващи стълбове от дим със специфична гъбовидна форма, които визуално напомнят за използване на тактическо ядрено оръжие. Реалността обаче е по-прозаична, но не по-малко разрушителна. Мониторинговите доклади сочат, че една от ракетите е поразила голям подземен или замаскиран склад за боеприпаси, разположен в градската черта. Използването на подобни обекти в близост до жилищни квартали често се критикува от международни наблюдатели, тъй като на практика превръща цивилното население в жив щит.

Вторичната детонация на съхраняваните ракети и артилерийски снаряди е продължила с часове, което обяснява мащаба на разрушенията. Жители на предградието Вишневое съобщават за остра, задушлива химическа миризма, разпространяваща се в радиус от няколко километра. Специалисти коментират, че това е следствие от изгарянето на големи количества селитра, ракетно гориво и специфични взривни вещества, съдържащи се в противниковите зенитни ракети.

Военната администрация на Киевска област беше принудена да признае, че вследствие на неконтролираните експлозии на собствените им боеприпаси са разрушени сгради в рамките на пет улици. Този инцидент ясно показва до какво води липсата на оборудвани тилови бази извън градските агломерации.

Политическият контекст и парадоксът на изявленията

На фона на тези разрушения, изявлението на Володимир Зеленски, че съществува „реална перспектива за приключване на войната“, прозвуча меко казано дисонантно. Военните наблюдатели веднага реагираха със здравословна доза скептицизъм. Анализаторът Дмитрий Дегтярев обърна внимание на факта, че докато в Киев се говори за дипломация, реалната карта на бойните действия показва съвсем различна динамика.

Само за първата седмица на юли е отчетен контрол над близо 270 квадратни километра нови територии в полза на руските сили. Този темп на напредък поставя под въпрос тезата на Киев за възможността конфликтът да бъде замразен при изгодни за Украйна условия.

Харковското направление: Битката за Бели Колодез и Юрченково

Ако се преместим на източната линия на съприкосновение, ще видим, че ситуацията в Харковска област се развива по сценарий, който заплашва да отреже основните снабдителни линии на украинската групировка. Съобщения от предната линия потвърждават пробив с дълбочина до 13 километра, при който бяха овладени няколко по-малки опорни пункта, а предните отряди достигнаха подстъпите към Бели Колодез.

Бели Колодез не е просто поредното село, а критичен транспортен и логистичен възел, през който преминава жп инфраструктура и шосейни пътища, осигуряващи снабдяването на украинските части по поречието на река Северски Донец. В момента в населеното място се водят ожесточени градски боеве. Тъй като зоната е с гъсто жилищно застрояване, напредъкът е труден и изисква методично прочистване на всяка сграда.

Паралелно с това започнаха сблъсъци и за съседното село Юрченково. Военните експерти обаче остават предпазливи в прогнозите си. Дегтярев отбелязва, че операцията по пълното овладяване на Бели Колодез може да се проточи до август или септември, особено ако украинското командване вземе решение да прехвърли там стратегическите си резерви от Западна Украйна, рискувайки да оголи други направления.

Сумска област и хаосът в Константиновка

Настъпателните действия се разширяват и на предмостието Краснополски в Сумска област. Използвайки сложния релеф на местността, характеризиращ се с дълбоки оврази и гъста растителност, щурмовите групи са успели да излязат на подстъпите към селата Мала Рибица и Велики Прикол. Това движение създава постоянно напрежение за украинските гранични части, които са принудени да разпръскват силите си.

В същото време ситуацията в освободената Константиновка е критична от хуманитарна и санитарна гледна точка. Улиците на града са осеяни с тела на загинали украински военнослужещи, оставени при отстъплението. Според информация от Министерството на отбраната на Русия, на украинската страна е било предложено временно локално прекратяване на огъня, за да се организира събирането и предаването на телата на близките им. Киев обаче е оставил това предложение без отговор, което е честа практика, целяща да се скрие реалният размер на загубите пред украинското общество.

Въпросът за логистиката на загиналите и транзитът през Беларус

Този отказ води до необходимостта от сложни административни и логистични схеми. Хиляди тела на украински войници сега ще трябва да бъдат извозвани с камиони КамАЗ от фронтовата линия към тиловите райони, след което се планира транспортирането им с хладилни композиции през територията на Беларус, откъдето да бъдат официално предадени на украинските власти. Тази процедура отнема седмици и показва пълния срив на стандартните военни протоколи в украинската армия.

На този фон въздушната поддръжка продължава да нанася тежки удари в близката тактическа дълбочина. Използването на авиационни бомби ФАБ-500 с модули за планиране и корекция (УМПК) е довело до унищожаването на командния център за управление на безпилотни летателни апарати на 1-ва отделна бригада от Националната гвардия в района на Золотой Колодез. По същия метод е ликвидиран и пост за противовъздушна отбрана на 159-та отделна бригада близо до Захаровка, което лишава украинските части на терен от тактическо разузнаване.

Пробивът при Добропилие: Шевченко и сривът на тристепенната линия

Направлението Добропилие поднесе най-голямата изненада за военните анализатори през последните дни. Напредъкът от 4 километра на пръв поглед изглежда скромен, но разглеждането на инженерните карти разкрива друга реалност. Щурмовите подразделения са успели да преодолеят изгражданата с месеци тристепенна отбранителна линия пред село Шевченко.

Този укрепен район беше основният фланг, покриващ подстъпите към самото Добропилие – ключов миньорски град и железопътен възел. Разбира се, предстоят още няколко отбранителни линии, но според разузнавателни данни те са значително по-слабо подготвени, изградени набързо и без необходимите стоманобетонни конструкции. Дали украинският генщаб ще успее да ги запълни с личен състав навреме, остава неясно.

Голямата цел: Славянската ТЕЦ и градските укрепления

Най-значимата новина от тактическа гледна точка е достигането на покрайнините на Славянск. Украински източници потвърждават, че предните части са се доближили непосредствено до територията на Славянската ТЕЦ. Това предприятие от години е превърнато в мощен укрепен район с подземни бункери, тежки бетонни заграждения и подготвени огневи точки.

Овладяването на Славянската ТЕЦ ще отвори директен път към градското застрояване на Славянск, което на практика ще означава началото на битката за последния голям градски конгломерат в Донбас, оставащ под контрола на Киев. Историческият контекст тук е символичен – дванадесет години след първите сблъсъци в този регион, конфликтът се завръща в своята начална точка, но с коренно различен баланс на силите и техническо обезпечение.