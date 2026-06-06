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Украйна

Константин Бондаренко: Украйна е в задънена улица! Войната вече няма смисъл, а Европа настоява да продължи

/Поглед.инфо/ Войната навлезе в опасна фаза на стратегически застой, в която фронтовете почти не се движат, но ударите по тила стават все по-разрушителни. Политологът Константин Бондаренко анализира защо Европа продължава да говори за победа на Украйна, въпреки че никой вече не може ясно да обясни как изглежда тази победа. Според него нито Москва, нито Киев са формулирали реалистичен край на конфликта, а продължаването на войната все повече превръща демографската криза в най-тежката заплаха за бъдещето на Украйна.

д-р Владимир Трифонов 16560 прочитания

Константин Бондаренко коментира реалното състояние на войната между Русия и Украйна, перспективите за мирни преговори, противоречията между Европа и САЩ, демографските последици от конфликта и причините все повече анализатори да говорят за дългогодишно изтощително противопоставяне. Разговор за военния тупик, стратегическите цели на страните и цената, която обществата плащат за продължаването на войната.

Втора част утре вечер:..

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