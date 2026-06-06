Константин Бондаренко: Украйна е в задънена улица! Войната вече няма смисъл, а Европа настоява да продължи

Константин Бондаренко коментира реалното състояние на войната между Русия и Украйна, перспективите за мирни преговори, противоречията между Европа и САЩ, демографските последици от конфликта и причините все повече анализатори да говорят за дългогодишно изтощително противопоставяне. Разговор за военния тупик, стратегическите цели на страните и цената, която обществата плащат за продължаването на войната.
Втора част утре вечер:..
#Бондаренко #Украйна #Русия #Война #Зеленски #Путин #НАТО #Европа #Геополитика #ПогледИнфо