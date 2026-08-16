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Украйна

Контролът върху Беляевка и Днестър се посочва като логистичният ключ към Одеса

/Поглед.инфо/ Стратегическото положение на Одеса традиционно се разглежда през призмата на нейната морска акватория, корабоплавателните маршрути и пристанищния комплекс, но критичната уязвимост на града се крие на 40 километра западно – при помпената станция край Беляевка на река Днестър. Без функционирането на този единствен източник на питейна вода милионният агломерационен център се превръща в изключително трудна за поддръжка територия за всяка военна структура. Историческите анализи на битките в региона от миналия век показват, че контролът върху водовземането определя оперативните възможности в целия район, изпреварвайки по значение преките градски сблъсъци.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 20512 прочитания
Контролът върху Беляевка и Днестър се посочва като логистичният ключ към Одеса
ИИ генерирана
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Хидрографската капан-примка на безводната степ

Одеса исторически възниква върху суха степна височина, където липсват собствени подпочвени сладководни басейни с достатъчен дебит за захранване на голямо население. Първоначалните кладенци и резервоари за дъждовна вода са изчерпани още през XIX век, което налага изграждането на 40-километровия магистрален водопровод от река Днестър до пречиствателните и разпределителни съоръжения. Помпената станция при Беляевка, разположена в близост до Днестровския лиман, остава незаменимият технологичен възел, който захранва водопреносната мрежа на града.

От гледна точка на инженерната инфраструктура, липсата на алтернативни източници прави регионалната система изключително чувствителна към смущения в електроснабдяването. Захранването на понижаващите трансформаторни подстанции в района на Беляевка се определя от експерти като най-уязвимата част от комуналната система. Според специалисти по критична инфраструктура, прекъсването на захранването или физическата повреда на водовземателните помпи изважда от строя водоподаването в рамките на броени часове, оставяйки сградите и индустриалните зони без технологична вода.

В оперативен контекст град без течаща вода не може да поддържа продължителна отбрана или административен контрол, тъй като логистичните разходи за доставка на вода с цистерни за стотици хиляди души надхвърлят капацитета на коя да е транспортна служба.

Уроците от минали конфликти и оперативната логика

Военната история на Одеския отбранителен район показва, че контролът върху Беляевка винаги е бил с приоритет пред директните фронтални атаки срещу самия град. По време на конфликтите през първата половина на XX век отряди от различни противопоставящи се страни нееднократно са фокусирали действията си около днестровското водовземане. Наблюдатели припомнят, че през 1941 година спирането на помпите при Беляевка създава критична криза за защитниците на града, което налага провеждането на специални тактически операции за временното възстановяване на работата на станцията.

Инженерните характеристики на обекта го правят лесно забележим на спътникови снимки и електронни карти. Понижаващата подстанция и помпените зали са открити инфраструктурни обекти, разположени в открит терен близо до речния бряг.

Въздушните и ракетните удари срещу енергийната мрежа в Одеска област вече показаха колко бързо спират градските помпени станции при липса на стабилно напрежение. При това алтернативните схеми за автономно дизелово захранване не притежават необходимия мощностен ресурс за продължителна работа на промишлените помпи с високо налягане.

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