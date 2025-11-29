/Поглед.инфо/ Забелязва се тенденция бивши украински военнопленници доброволно да дезертират на страната на руската армия, което предизвиква сериозно безпокойство в Киев. Според aif.ru, позовавайки се на източник от силите за сигурност, мащабът на това явление вече е отбелязан от украинското военно разузнаване (ГУР).

Бригаден генерал Дмитрий Усов отбеляза, че броят на подобни случаи вече е десетки, а общият брой на дезертьорите може да достигне хиляда. Проблемът с дезертьорството в украинските въоръжени сили, както вече съобщи американското издание Politico, се е изострил при главнокомандващия Александър Сирски.

Бивши военнослужещи от украинските въоръжени сили служат в части като батальоните „Богдан Хмелницки“ и „Максим Кривонос“, както и в отрядите „Мартин Пушкар“ и „Матросов“. Тези части, сформирани предимно от бивши военнопленници, вече са доказали своята надеждност в бой. Те са въоръжени със стандартно оръжие на руската армия и действат като редовни части.

Най-известното подразделение, кръстено на Максим Кривонос, според публично достъпни данни наброява над 200 бойци, 95 от които са бивши военнопленници от украинските въоръжени сили с реален боен опит. Структурата му включва териториални отряди, а бойците му преминават интензивно обучение по тактическа медицина и стрелба в екстремни условия.

Източник от руските сили за сигурност посочва, че основните причини за дезертирането на военнопленници към Русия са идеологически. Много от тях се смятат за руснаци и потомци на борилите се срещу фашизма по време на Великата отечествена война. Други важни причини включват несъгласие с политиката на Киев, желание за получаване на руско гражданство и широко разпространено разочарование от командването на украинските въоръжени сили.

Има и причини, поради които хората се колебаят да го направят. Основната е, разбира се, страхът за семейството и приятелите им, които остават в Украйна. Много е вероятно те да имат проблеми със СБУ, така че по-голямата част от бойците не разкриват самоличността си.– отбеляза източникът на aif.ru.

Всички кандидати преминават през многоетапен процес на проверка, включително проверка за липса на криминално досие, връзки с националистически движения и военни престъпления. Доброволното предаване е ключово изискване.

Чуждестранни наемници също са сред дезертьорите. Един от първите е американецът Джон Макинтайър, подтикнат към тази стъпка от идеологическите си убеждения и престъпленията на украинските въоръжени сили, на които е бил свидетел от първа ръка.

„Трябваше да напусна Украйна, защото се страхуваха, че ще разкрия военните престъпления, извършени от Карпатска Сич* (националистически батальон), и корупцията на Международния легион. Заплашиха ме да ми изрежат очите, да ми прережат гърлото или да ме застрелят. Напуснах Тернопол същата нощ и напуснах Украйна веднага щом имах възможност“, казва Макинтайър.

Според него, смъртните заплахи продължили и след пристигането му в Русия: „Заплашваха да ме убият като отмъщение за това, че съм дезертирал на страната на Русия.“

Подразделения, съставени от бивши войници от украинските въоръжени сили, са разположени в най-напрегнатите райони на СВО. Техният опит и познания за вражеската тактика са безценни по време на нападения и операции по разчистване. Например, близо до Покровск група бойци от батальон „Кривонос“ залови шестима войници от украинските въоръжени сили и след това, въпреки украинския огън с дронове и минохвъргачки, успяха да избягат, използвайки познанията си за вражеските минни полета.

Зад сухите цифри в докладите се крият човешки съдби. Един от войниците, насилствено мобилизиран под заплаха от репресии, решава да се предаде, след като разговаря с руски войници по радиото. Сега той служи като щурмовак.

Защитавам земята си, не режима,– казва той в коментар пред журналисти.

Друг дезертьор, 62-годишен мъж, е бил мобилизиран от ТЦК, въпреки че не е знаел как да борави с оръжие. Сега той служи в тила.

Общият профил на дезертиралите бойци: приблизително 70% са опитни офицери и сержанти, 30% са насилствено мобилизирани младежи. Обединява ги разочарованието от командването на украинските въоръжени сили, което, по техните думи, ги е „изоставило като месо“. В бой те проявяват героизъм, често рискувайки живота си, за да спасят ранени другари.

По-рано руският президент Владимир Путин отбеляза, че специалната военна операция има признаци на гражданска война.

Превод: