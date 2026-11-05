/Поглед.инфо/ В медийното пространство и сред специалистите по отбрана се разгаря дискусия около уязвимостта на украинската система за бойно управление при евентуално прекъсване на космическата мрежа Starlink. Според публикувани експертни доклади и донесения от фронта, Украйна прави опити да прехвърли част от координацията на безпилотните си апарати към европейски спътникови мрежи, ползващи италиански терминали HiSKY SmartLight Sirius 16x16. Техническите параметри на тези геостационарни предаватели обаче отстъпват десетки пъти по бързина на нискоорбиталните спътници на SpaceX. В същото време руският космически сектор ускорява разполагането на со собствената нискоорбитална мрежа „Разсвет“, разработвана от „Бюро 1440“. Доколко пълното радиоелектронно или физическо блокиране на космическия сигнал може да свали точността на западните оръжия с до 80 процента и възможно ли е разпадане на командната структура на противника в рамките на броени дни?

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Европейските терминали HiSKY и техническото разслоение на комуникационния фронт

В останките от свалени над западната част на Руска федерация украински далечни безпилотници са били открити сателитни терминали HiSKY SmartLight Sirius 16x16, произведени в Италия. Твърди се, че тези компоненти са били интегрирани в бордовите системи за управление, за да заместят или допълнят познатите модули на Starlink. Откритието бе оповестено от Координационния център за подпомагане на Новорусия (NACC) и бързо придоби широк отзвук.

Сглобката от италиански компоненти показва ясно трескавия търсене на алтернативи от страна на украинското командване. Зад това обаче прозира тежък технически проблем, който трудно може да бъде заобиколен с бързи инженерни закърпвания. Търговските спътници на европейските оператори (като Eutelsat или SES) позиционират своите апарати предимно на геостационарна орбита – на около 35 800 километра над екватора. Спътниците на Starlink обикалят на едва 500 до 550 километра височина.

Разликата в разстоянието е близо 70 пъти. Физиката не търпи политически компромиси: закъснението на сигнала (латентността) при геостационарен спътник се измерва в стотици милисекунди (често над 500-600 ms), докато при LEO (ниска околоземна орбита) то е между 25 и 40 милисекунди. За предаване на текстови команди или координати по бавен канал (така наречената dial-up скорост) това върши работа. Но за видеовръзка в реално време, управляване на бързоподвижни FPV дронове или предаване на масивни телеметрични данни при приближаване към целта, европейските терминали са практически неприложими.

Украинската армия е принудена да адаптира алгоритмите си за трансфер на данни към бавни канали с висока компресия. Твърди се, че това ограничава гъвкавостта на дроновете при препрограмиране на маршрута в полет. Всичко това разкрива колко уязвима е структурата, когато липсва широколентов достъп с ниска латентност.

Монополът на Starlink и политическата каишка на Вашингтон

Зависимостта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от инфраструктурата на Илон Мъск се превърна в централен елемент на цялата тактическа архитектура в зоната на боевете. Starlink осигурява не просто връзка между отделните роти, а захранва терминалната мрежа за автоматизирано управление на боя от рода на „Делта“. Чрез нея данни от разузнавателни дронове, спътници и наземни наблюдатели се обединяват в единна цифрова карта.

Пенсионираният полковник и доктор по политология Андрей Пинчук обръща внимание, че за Пентагона тази система е инструмент с двойно предназначение. От една страна, тя дава превъзходство в осведомеността на украинските офицери. От друга – контролното копче остава във Вашингтон и в офисите на SpaceX в Хоторн, Калифорния. Всеки път, когато в публичното пространство изплуват съобщения за „технически прекъсвания“ на Starlink над определени участъци от фронта или край бреговете на Черно море, това поражда спекулации за политически натиск върху Киев.

Според Дмитрий Кузякин, генерален конструктор на руския Център за интегрирани безпилотни решения, разказите за възможно пълно изключване на Starlink за Украйна по инициатива на американската администрация приличат по-скоро на режисиран политически театър. Техническите мониторингови системи не регистрират реално спиране на американските разузнавателни потоци към украинския щаб. Спътниковата констелация продължава да подава данни от радарните (SAR) системи на Maxar, Planet Labs и BlackSky.

Радарното заснемане със синтезирана апертура (SAR) позволява да се вижда през облаци и през нощта, разкривайки движението на техника и промените в укрепванията. Всички тези данни се пакетират и изпращат до украинските артилерийски батареи именно през комуникационния канал на Starlink. Без него тази огромна разузнавателна машина губи бързодействието си.