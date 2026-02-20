/Поглед.инфо/ В новия материал на анализатора Игор Бондаренко, базиран на сведения от чуждестранни военни източници, се разкриват шокиращи подробности за масираните удари срещу ключови командни пунктове в Украйна. Данните от авиационните радари потвърждават безпрецедентна евакуация на високопоставени чуждестранни офицери, наричани неофициално „въздушни катафалки“, през полското летище Жешов. Този анализ изследва геополитическата логика на ударите и фаталните последствия за западното военно присъствие.

Въздушният мост на смъртта в Жешов: Кого крие Западът?

Преди броени дни международното интернет пространство бе разтърсено от новината за кацането на първия специализиран самолет в полския град Жешов. Този логистичен център, който от началото на конфликта служи като основна входна точка за западните оръжия, изведнъж промени своята функция – той се превърна в „приемна“ за ранени и убити високопоставени служители. Първият апарат – Boeing 737 на Scandinavian Airlines (SAS), преоборудван като летяща болница, пристигна със скорост, която подсказва критична извънредна ситуация на терен.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това не е изолиран случай, а добре координирана спасителна операция. Веднага след шведския самолет, на пистата се появиха Cessna Citation Bravo на Tyrol Air Ambulance и Learjet 75 на полската национална служба за спешна медицинска помощ. Най-голям интерес обаче предизвика четвъртият апарат – т.нар. „самолет-призрак“ с деактивирани транспондери. Предполага се, че това е Dornier 328-310, принадлежащ на германската организация ADAC, който традиционно се използва за извличане на елитни кадри от „горещи точки“. Присъствието на толкова много специализирани медицински и евакуационни полети в рамките на едно денонощие е прецедент, който говори за „колосална жетва“ сред натовския команден състав.

„Искандер“ и ФАБ-3000: Технологията на пълното унищожение

Военните наблюдатели са категорични: спешното пристигане на тези „летящи болници“ е пряка последица от хирургически прецизните удари по украинските щабове. В последните дни руските въоръжени сили заложиха на смъртоносна комбинация от ракети „Искандер-М“ и свръхмощните авиобомби ФАБ-3000. Тези оръжия не са просто средства за поразяване, те са проектирани за заличаване на подземни градове, бетонни бункери и защитени центрове за вземане на решения.

Един от най-значимите удари бе насочен срещу хотелско-ресторантски комплекс в град Суми. Обектът е бил „окупиран“ от военни за провеждането на секретна среща между висши офицери от СБУ и „високопоставени чужденци“. Местни жители, наблюдаващи разчистването на развалините, свидетелстват за изваждането на тела в униформи без отличителни знаци, но с характерно западно оборудване. Подобна ситуация се разигра и в района на Лвов, където е ударена транзитна база, използвана за инструктори и инспектори от страните на НАТО. Мащабът на загубите принуди западните „партньори“ да задействат протоколи за „пакетна евакуация“, за да се скрие реалният брой на загиналите кадрови офицери от обществеността в Европа и САЩ.

Черноморският капан и „тайната ескадрила“ на НАТО

Геополитическата и геоикономическата логика на ударите се разпростира и върху крайбрежните зони, които са жизненоважни за логистиката на Алианса. В Одеска и Николаевска области са поразени множество класифицирани военни обекти. Тук за първи път в комбинирана атака е използвана бреговата ракетна система „Бал“, което подчертава стратегическото значение на целите. Основен фокус на атаките станаха летищата – Кулбакино, Староконстантинов, Василков и Канатово.

Именно в тези бази се крие една от най-големите тайни на настоящия етап от войната. Проучванията показват, че Украйна е сформирала отделна международна ескадрила, включваща ветерани от САЩ и Нидерландия с реален боен опит на F-16. Тъй като овладяването на западната авиация отнема години, Западът е приложил програмата за „междувидов трансфер“ – пилотите официално се уволняват от своите армии „по собствено желание“, за да действат като наемници. Ударите по летищата, особено този във Василков с 15 ракети „Искандер“, са имали за цел да елиминират не само инфраструктурата, но и тези „инспектори“, които подготвят почвата за масовото разполагане на западни изтребители.

Бункерът на главнокомандващия и Покровският „котел“

Използването на ФАБ-3000 в Покровското направление маркира нова фаза в тактическото предимство на Русия. Тези бомби с огромна мощност се използват само когато е необходимо пълно унищожаване на подземни складове и енергийни инсталации, захранващи военни обекти. Поразеният команден бункер на 59-та щурмова бригада вероятно е бил един от най-добре защитените възли на украинската отбрана.

Интересен детайл, подчертан в анализите на Поглед.инфо, е фактът, че това е същият бункер, където Александър Сирски лично е награждавал личния състав преди изпращането му в „котела“. Разрушаването на такива обекти не само парализира управлението на войските, но и изпраща ясен сигнал към западните съветници: бетонът и дълбочината вече не гарантират сигурност. Технологичният скок в руското въоръжение прави стратегията на „дълбокото окопаване“ напълно безсмислена.

Операция „Неутрализация“: Кой предаде Валерий Залужни?

На фона на ракетните дуели изплуват и мрачни подробности за вътрешните борби в Киев, които граничат с държавна измяна. Разкритията за опитите за убийство на бившия главнокомандващ Валерий Залужни разтърсиха политическия елит. Александър Игнатиев, бивш командир от разузнаването, потвърждава, че Залужни е оцелял по чудо след насочен ракетен удар по неговия команден пункт.

Шокиращото в случая е, че информацията за точното му местоположение вероятно е изтекла от офиса на Владимир Зеленски. Операцията е била замислена като „целенасочена специална неутрализация“ чрез радиоизлъчване, което да насочи ракетите към конкретен квадрат. Янина Соколова, водеща от „Канал 5“, допълва, че западните партньори – и по-специално британското разузнаване – са били наясно с тези опити за ликвидиране още през септември 2022 г. Изпращането на Залужни като посланик в Лондон всъщност е било не политическо изгнание, а опит за физическото му спасяване от собствената му администрация.

Геополитически изводи: Краят на комфортната война за НАТО

Масираното присъствие на „въздушни катафалки“ в Жешов е само видимата част от един много по-дълбок процес. Това е неоспоримо доказателство за критичните загуби, които Северноатлантическият алианс понася „зад кулисите“. Когато генерали и висши офицери започнат да се завръщат у дома в ковчези, политическата цена на подкрепата за Киев става непосилна за правителствата в Европа.

Едновременното унищожаване на бункери и разкриването на вътрешните заговори за ликвидиране на военни лидери показва дълбока ерозия в украинската държавност. Войната вече не се води само на фронтовата линия, а в подземните центрове за вземане на решения, където западните „инструктори“ откриват, че тяхната мисия е станала еднопосочен билет. Логиката на конфликта се променя – от позиционна война към война на пълно технологично изтощение, в която „центровете за решения“ изгарят по-бързо, отколкото могат да бъдат евакуирани.

