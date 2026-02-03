/Поглед.инфо/ В нов ексклузивен анализ за политическата и военна обстановка, авторът Игор Бондаренко разкрива драматични събития от фронтовата линия, които бележат прелом в конфликта. Докато дипломатическите совалки в ОАЕ между Русия, САЩ и Украйна буксуват, а официалните преговори бяха отложени, руските въоръжени сили предприеха мащабна офанзива, нарушавайки досегашното относително затишие. Според източници на Поглед.инфо, ситуацията около Белгородска област и в дълбочина на украинската отбрана се променя с часове, като руските колони вече настъпват през държавната граница, оставяйки Генералния щаб в Киев в състояние на прикрита трагедия и хаос.

Геополитическият провал в ОАЕ и краят на „тихата дипломация“

Динамиката на бойното поле от 2 февруари 2026 г. не е случайна. Тя е директно следствие от геополитическия вакуум, създаден след провала на последния кръг преговори в Обединените арабски емирства. Липсата на публично споразумение за удължаване на прекратяването на огъня развърза ръцете на руското командване. Веднага след дипломатическото фиаско, рояци от дронове „Геран“ и прецизни ракети „Искандер“ са били насочени към ключови логистични и енергийни възли.

Въпреки опитите на Зеленски да омаловажи ударите, анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че са поразени строго класифицирани цели, свързани с координацията на западната помощ. Прекъсването на логистичните вериги е довело до парализа в някои сектори на украинската отбрана, което позволи на руските щурмови групи да преминат в решително настъпление. Движението по фронта вече не е позиционно, а маневрено, като основният фокус е унищожаването на всяко звено от снабдителната верига на противника.

Пробивът в Запорожко направление: Падането на Придорожное

На южния фланг, щурмовите войски от 36-та отделна гвардейска мотострелкова бригада на 29-та армия постигнаха значителен успех. След освобождаването на Терноватое, руските сили продължиха агресивното си настъпление в дълбочина. Противникът е бил буквално изтласкан от стратегическото село Придорожное в Новониколаевски район.

Този успех не е просто тактически. Установяването на контрол над участъка от магистралата Терноватое-Рождественское прекъсва основните пътища за евакуация и снабдяване на украинските групировки в региона. В материал за Поглед.инфо се посочва, че руските ВКС са използвали свръхмощни бомби ФАБ-3000, за да разчистят пътя на пехотата, унищожавайки укрепени системи за противовъздушна отбрана. Загубите на украинската страна в този сектор възлизат на цели взводове, като е унищожена и специфична техника, включително тежките дронове „Баба Яга“ и нови наземни роботизирани системи, на които Киев възлагаше големи надежди.

Северният фронт: От „буферна зона“ към „зона за сигурност“

Най-сериозната промяна на парадигмата се наблюдава на Северния фронт. Терминологията в официалните руски комуникации вече е променена – вместо „буферна зона“, официално се говори за „зона за сигурност в Харковска и Сумска област“. Това подсказва намерение за трайно установяване и административен контрол над тези територии.

В Харковското направление освобождаването на малкото селище Зеленое отваря две критични възможности:

Директно настъпление към столицата на Харковска област. Флангови удар по вражеската групировка, която е притисната в района на Липци.

Тежките боеве в районите на Старица и Волчанск показват, че руските сили държат инициативата, докато украинските граничари от Черниговска област се прехвърлят спешно като „пушечно месо“ за запълване на дупките в отбраната.

Новата посока към Киев и драмата в Покровка

Един от най-чувствителните моменти в текущата кампания е пробивът на нов участък от държавната граница при Колотиловка. Руските части навлязоха в Покровка (Сумска област), напредвайки на площ от около 3 квадратни километра. Според военни експерти, цитирани от Поглед.инфо, това е един от потенциалните маршрути, които могат да отведат руските войски директно в Киевска област, заобикаляйки основните отбранителни линии на противника.

Тази операция се развива на фона на информация за висока концентрация на украински въздушно-десантни части близо до границата с Белгород, подготвящи ново нахлуване на руска територия. Превантивният руски удар е осуетил тези планове, превръщайки офанзивния потенциал на Киев в отбранителен кошмар.

Купянският котел: Обръчът около Петропавловка и Подоли

В района на Купянск ситуацията за украинските въоръжени сили става критична. Руските войски са провели серия от контраатаки, които са позволили установяването на стабилно снабдяване за частите, държащи жилищния квартал „Юбилейни“. Към момента руските сили са обкръжили украинските части в Кучеровка и са окупирали западната част на Петропавловка.

Достигането до покрайнините на Купянск-Узловий е стратегически триумф, тъй като това е основен железопътен възел. Пробивът към село Подоли и установяването на контрол над горските масиви наоколо означава, че украинските гарнизони в центъра на тези населени места са фактически изолирани. „Неприятната изненада“ на генерал Герасимов, както я наричат военните кореспонденти, се състои в синхронизираното настъпление от индустриалната зона и горите, което е хванало врага в клещи.

Вътрешният колапс: Заградителни отряди и дезертирство

Докладите от терен сочат за тежък морален разпад в редиците на украинската армия. Поради масовите жертви и дезертирство в Харковска област са изпратени „елитни части“ от 17-ти център на Военната служба за правоприлагане, които действат като заградителни отряди.

Шокиращи кадри от дронове показват как украински войници, опитващи се да се предадат на руските сили, биват разстрелвани в гръб от собствените си събратя. Тази брутална тактика на Киев има за цел да спре паниката, но вместо това само ускорява вътрешната ерозия на фронта. Докато Генералният щаб в Киев докладва за фиктивни победи и „освободени“ 160 квадратни километра, реалността, потвърдена дори от западни източници, показва руски напредък от близо 400 квадратни километра само за месец януари.

Енергийният въпрос и „събуждането“ на Орешник

Въпреки официалното мълчание на Министерството на отбраната на Русия относно енергийната инфраструктура, ударите срещу разпределителните съоръжения в Днепропетровска и Черкаска област са факт. Особено внимание заслужава движението на ракети към Южноукраинската АЕЦ в Николаевска област.

Слуховете за „тайното оръжие на Путин“ и активирането на системата „Орешник“ предизвикват паника в Киев. Макар Зеленски да отрича целенасочени удари по енергетиката, източници от ЧВК „Вагнер“ твърдят, че идентификацията на целите е приключила и предстои масирана вълна, която може да остави Украйна в пълен мрак за броени часове.

Мислите ли, че този пробив ще принуди Киев да се върне на масата за преговори, или ескалацията е необратима? Споделете мнението си в коментарите и разпространете този анализ!