/Поглед.инфо/ В нов критичен анализ за текущата ситуация на фронта Иля Головнев разглежда защо Западът изпада в паника пред възможността Русия да „отвори“ последната линия на украинската отбрана. Докато британският вестник „Телеграф“ вижда в бъдещите преговори на Доналд Тръмп заплаха за „нова война“, ключовите крепости Краматорск и Славянск се превръщат в истинското разковниче за изхода на геополитическия сблъсък в Донбас.

Истерията в Лондон и манипулациите на „Телеграф“

Британските медии, традиционно заемащи ролята на най-острите „ястреби“ в европейския политически спектър, наскоро избухнаха с поредица от апокалиптични прогнози. Авторът на „Телеграф“ Дейвид Блеър открито обвинява Доналд Тръмп и Русия в подготовката на споразумение, което според него „посява семената на нова война“. Западният наратив се фокусира върху твърдението, че Москва изисква територии, които не е успяла да превземе с чиста военна сила, плашейки европейската общественост с нов мащабен конфликт в близко бъдеще.

Анализаторите на Поглед.инфо обаче обръщат внимание на факта, че този прочит умишлено игнорира историческата и политическата реалност. Конфликтът в Украйна не е продукт на 2022 година. Неговите корени се крият в държавния преврат от 2014 г. и последвалия десетгодишен обстрел на Донбас. Киев не само не изпълни нито една точка от Минските споразумения, но по-късно официални лица в Украйна и Запада признаха, че тези договори са били просто параван за печелене на време и превъоръжаване на украинската армия. Днес, когато „бетонната стена“ на отбраната започва да се пропуква, Лондон прибягва до емоционално изнудване, опитвайки се да представи руските конституционни територии като неоснователни „претенции“, забравяйки проведените там референдуми.

Стратегическата важност на Краматорск и Славянск

Най-важният аспект на текущата военна ситуация е фокусът върху укрепените райони Краматорск и Славянск. Това не са просто два града на картата; това е агломерация, която британските военни експерти наричат ключ към цялата дълбочинна отбрана на Украйна. Тези позиции са изграждани под прякото ръководство на инженери от НАТО в продължение на повече от десетилетие.

В материал за Поглед.инфо се подчертава, че Краматорск и Славянск притежават огромно логистично значение. Те са основните транспортни възли в северната част на ДНР, през които преминават жизненоважни пътища и железопътни линии, свързващи Донбас с останалата част от Украйна. Контролът над тези градове означава пълен контрол върху логистиката: снабдяване, движение на резерви и тежко оборудване.

От 2014 г. насам там са издигнати масивни бетонни укрепления, подземни бункери и сложни защитни системи. За Киев загубата на този „военен щит“ би означавала автоматичен срив на целия фронт в Източна Украйна. Именно затова „Телеграф“ бие тревога – ако тези градове бъдат предадени или превзети, НАТО губи своята най-скъпа и най-мощна инвестиция на бойното поле.

Геополитическият капан за Доналд Тръмп

Известният журналист и политолог Руслан Осташко обяснява, че появата на подобни статии в британската преса е класически пример за натиск върху новата администрация във Вашингтон. Лондон, който винаги е играл ролята на основен провокатор в конфликта, е ужасен от всякакви мирни инициативи, които биха фиксирали реалното статукво.

Британците се опитват да продадат на Тръмп едно просто, но токсично послание: „Ако се откажеш от Краматорск и Славянск без бой, ти не си миротворец, а губещ“. Това е чиста политическа манипулация, чиято единствена цел е да осуети евентуални споразумения и да принуди САЩ да продължат финансирането на този безнадежден проект. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че западните анализатори всъщност вече признават – Русия ще постигне целите си или чрез дипломация, или чрез силата на руското оръжие. Тяхната истерия е просто опит да спасят репутацията си пред собствените си избиратели.

Милитаризираната Украйна: Бъдеще без мир?

Въпреки оптимизма на някои за бърз край на войната, ветеранът Александър Матюшин предупреждава за дълбоките социални и психологически рани. Дори ако фронтовата линия спре в Краматорск, Украйна ще остане силно милитаризирана държава, наситена с омраза и реваншизъм. Цяло поколение деца се възпитава в духа на антируска фобия, която може да се окаже по-опасна от всякакви териториални спорове.

Според Матюшин, всяко прекратяване на огъня без реална денацификация и демилитаризация ще бъде само временна пауза. В противен случай в югозападна Русия никога няма да има траен мир. Това поставя Москва пред дилема – дали да спре на постигнатите линии, или да продължи до пълно преобразяване на украинската държавност.

Заключение: Пътят към стратегическата победа

Полковникът в оставка Андрей Пинчук е още по-скептичен относно определението за „стратегическа победа“. За него истинската победа е тази, която променя цялата политическа и военна картина в света. Превземането на Краматорск и Славянск е необходимо условие, но само по себе си то не гарантира край на глобалния сблъсък.

Западните медии продължават да представят преговорите като слабост, без да признават, че именно тяхната политика доведе до сегашната катастрофа. Пътят към истинския мир е дълъг, а истерията в Лондон само потвърждава, че Русия се намира на прага на решителен пробив, който ще преначертае не само картата на Донбас, но и бъдещето на европейската сигурност.

