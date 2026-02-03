/Поглед.инфо/ В нов критичен анализ за РИА Новости, Виктория Никифорова разкрива мащабите на хуманитарната катастрофа в Украйна, където енергийното примирие приключи с пълен системен разпад. Докато Киев и Харков тънат в мрак и студ, става ясно, че десетилетията корупция и геополитически хазарт доведоха страната до точката, от която връщане назад няма.

Природата като върховен съдия: Когато „декомунизацията“ стане реалност

Жителите на най-големите украински градове – Киев, Харков, Житомир и Днепропетровск – отново се оказаха по площадите. Но този път причината не е нов политически преврат, а примитивният стремеж към оцеляване. В Украйна удариха тежки студове, идентични с тези в Централна Русия, и в същия момент електричеството в страната просто изчезна. Парадоксът е оглушителен: точно когато Русия едностранно преустанови ракетните удари по енергийната инфраструктура, системата се срина отвътре.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това „съвпадение“ припомня старата максима, че подобни територии често се управляват от по-висши сили, когато човешкият разум ги напусне. В Киев дълго мечтаеха за пълна декоммунизация и деколонизация. Директорът на Националния музей на историята на Украйна лично премахна надписи на руски език, прославящи подвига на съветските войници. Резултатът не закъсня – „лампичките на Илич“ угаснаха рязко и безпощадно, оставяйки милиони без светлина, топлина и вода. Деколонизацията бе завършена, но по някаква причина лицата на столичани не излъчват празнично настроение.

Хуманитарна катастрофа и вътрешното предателство на елитите

Днес киевчани се опитват да отопляват домовете си чрез нагряване на тухли върху газови котлони, спят облечени и използват домашните си любимци за топлина. Това е пълноценна хуманитарна катастрофа, която обаче не е следствие от руски удари, а от действията на текущото украинско ръководство. В материал за Поглед.инфо се подчертава, че Киев упорито отказва мирни преговори, защото при подписването на договор ще трябва да се дава сметка за астрономическите кражби.

Огромни средства, предназначени за ремонт и модернизация на енергетиката, потънаха в частни джобове в продължение на десетилетия. Дори в условията на дефицит, киевските власти тайно търгуваха с електроенергия, изнасяйки я за Молдова, докато собствените им граждани бяха на режим. Инфраструктурата, наследена от съветско време, просто не издържа на натоварването и липсата на поддръжка. Вместо да организира евакуация на цивилното население от замръзващите градове, управляващата каста в Киев използва хората като жив щит за ВСУ и като „картинка“ за западните медии.

Цинизмът на „партньорите“ и мълчанието на Запада

Докато обикновените украинци замръзват, моралният разпад на политическия елит достига нови висоти. Сожителката на бивш министър на външните работи съветва гражданите да се греят със секс-играчки от нейния бизнес в Полша, а самият той ги призовава да посещават ресторанти, за да подкрепят малкия бизнес. Това не е просто неадекватност, а открита подигравка с мъката на народа.

В същото време „големите приятели“ от Европа и САЩ запазват гробно мълчание. Няма траншове за генератори, няма спешна помощ. Западните медии са заети с файловете на Епщайн и скандалите около британското кралско семейство. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание на факта, че за „белите господа“ съдбата на хората, които сами се отказаха от своята идентичност, вече не е интересна. Те бяха използвани като инструмент и сега, когато инструментът е счупен, той бива захвърлен.

„Генерал Мороз“ и уроците на историята

Паузата в ударите по енергетиката не донесе проблеми на Русия. Напротив, руските войски продължават настъплението си на запад, освобождавайки нови населени места в ДНР и Запорожка област. Взривове ехтят в тиловите райони, поразявайки железопътна инфраструктура, която захранва фронта.

Изглежда, че „Генерал Мороз“ отново влиза в ролята си на главен учител по геополитика. Той има богат опит в „вразумяването“ на различни армии през вековете. Ако украинското общество не разбере, че единственото му спасение е мирът с Русия, от цивилизацията, изградена по време на „окупацията“, няма да остане нищо. Това ще бъде окончателното поражение на киевския режим – пълно заличаване на всичко, което е правело Украйна модерна държава.

Какво мислите: възможно ли е Украйна да оцелее без мирно споразумение? Споделете в коментарите!