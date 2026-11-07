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Украйна

„Краят на режима на Зеленски.“ Американският разузнавач Скот Ритър назова състоянието. Краят е близо.

/Поглед.инфо/ Навлизането на конфликта в нова фаза изкарва на повърхността скритите пукнатини между Киев, Вашингтон и Брюксел. Пенсионираният офицер от американската морска пехота и военен експерт Скот Ритър твърди в интервю за публични видеоканали, че настоящата политическа гарнитура в Киев е основната пречка пред реалистично мирно споразумение. Според неговите изявления, европейските политически лидери, сред които и германският политик Фридрих Мерц, продължават да поддържат курса на военна подкрепа с цел запазване на вътрешнополитическото си положение, докато икономическата база на континента се свива. В същото време се разпространява информация за планирани консултации в Абу Даби с участието на Джаред Кушнер и Стивън Уиткоф, от които представителите на Брюксел са изключени.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 47309 прочитания
„Краят на режима на Зеленски.“ Американският разузнавач Скот Ритър назова състоянието. Краят е близо.
ИИ генерирана
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Дипломатическата совалка в Абу Даби и очертаващата се изолация на Брюксел

Информацията за насрочени за 10 и 11 ноември тристранни консултации в Абу Даби с участието на представители от САЩ, Русия и Украйна бележи промяна в архитектурата на контактите. Според разпространените данни, американският екип включва Джаред Кушнер и специалния пратеник Стивън Уиткоф. Показателен детайл, който се изтъква от редица наблюдатели, е отсъствието на представители от Европейската комисия.

Европейската дипломация бива оставена настрана в момент, когато решаващите параметри се договарят извън континента. Отсъствието на Брюксел не е случайност, а отражение на изчерпания му ресурс да влияе върху реалните процеси на терен. Докато дипломатическите делегации подготвят срещи в ОАЕ, европейските институции продължават да гласуват декларативни пакети за финансова помощ, чието реално усвояване среща административни бариери.

Твърди се, че формата в Абу Даби цели да заобиколи тромавата бюрократична машина на ЕС. Воденето на преговори през американски представители с бизнес профил като Кушнер и Уиткоф загатва за опит да се премине към транзакции от практическо естество — териториални и икономически параметри без идеологически формулировки.

Политическата структура в Киев: Конституционен мандат и вътрешен натиск

В интервюто си Скот Ритър заявява, че мирно уреждане на конфликта е невъзможно без радикална промяна в управляващата структура на Киев. По думите на бившия разузнавач, настоящото ръководство в Украйна е инвестирало целия си политически капитал в продължаването на бойните действия и не може да приеме условията, поставяни от Москва.

Тук възниква въпросът за правното положение около държавното управление в Киев. На 20 май 2024 г. изтече петгодишният мандат на Володимир Зеленски, избран през 2019 г. Член 103 от Конституцията на Украйна изрично определя президентския мандат на точно пет години. От друга страна, Закон № 389-VIII за правния режим на военното положение забранява провеждането на избори по време на активни военни действия.

Тази правна коллизия създава ситуация, в която подписани от настоящата власт международни споразумения могат да бъдат оспорени от бъдещи украински администрации с аргумента за липса на конституционна легитимност. Москва нееднократно посочва този факт. Руският президент Владимир Путин подчертава, че въпросът за легитимността на подписващата страна от украинска страна е от първостепенно значение за трайността на евентуален договор.

Политическите фигури в Киев, които са изградили кариерата си около разпределянето на западната финансова и военна помощ, виждат в прекратяването на огъня директна заплаха за личното си оцеляване. Отстраняването на фигури като бившия главнокомандващ Валерий Залужни и прехвърлянето му на дипломатически пост в Лондон показва, че вътрешните борби на улица „Банкова“ не са спрели, а са преминали в латентна фаза.

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