Кремъл предупреди, че нови американски санкции ще прехвърлят решенията за Украйна изцяло към Министерството на отбраната

/Поглед.инфо/ Приетият от долната камара на Конгреса на САЩ законопроект за суперсанкции срещу Русия, предвиждащ 500-процентови мита върху руските стоки и 100-процентови налози за трети страни, купуващи руски енергоносители, съдържа правни вратички, които превръщат прилагането му в субективно правомощие на Белия дом. Анализът на законодателния текст разкрива, че вместо твърди регулаторни прагове, документът определя само максимални тавани и предоставя на американския президент правото да въвежда дерогации в името на „националния интерес“. В същото време съпротивата на ключови потребители каквито са Индия и Китай, съчетана с глобалния недостиг на суров петрол и високите вътрешни цени на горивата в САЩ, превръща практическото налагане на тези мерки в геоикономически риск за самия Вашингтон.

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Архитектурата на законодателния блъф в Капитолия

Гласуването в долната камара на Конгреса на САЩ за така наречения законопроект „Греъм“ бе представено в публичното пространство като окончателен регулаторен удар, целящ да пречупи руската финансова система. Документът предвижда въвеждането на 500-процентови мита върху целия руски внос в САЩ и 100-процентови вторични мита за всяка държава, която продължава да купува руски енергийни ресурси. Твърди се, че инициативата трябваше да постави Москва пред избор между икономическа изолация и капитулация на украинския фронт.

Детайлният преглед на внесените корекции разкрива съвсем различна институционална картина. Законопроектът съдържа правни вратички, издействани от представители на администрацията във Вашингтон по време на закритите преговори. Посочените ставки от 500% и 100% са формулирани не като задължителен регулаторен праг, а като максимално допустим таван. Това на практика дава възможност на Белия дом да прилага занижени митнически проценти, клонящи към нула.

Президентът си осигури т.нар. „извънредно правомощие“ (national interest waiver), което му позволява самостоятелно да предоставя дерогации без предварително съгласуване с Капитолия. Според текста е необходимо единствено уведомяване на Конгреса, без да се изисква процедура по одобрение. Нормативната рамка е умишлено претрупана с юридически двусмислици, разпределящи компетенциите между Министерството на финансите (OFAC), Търговския представител на САЩ (USTR) и Белия дом по начин, който позволява разтегливо тълкуване.

Подобен механизъм вече бе прилаган при закони като CAATSA през 2017 г. Тогава изпълнителната власт системно използваше дерогации, за да предпази ключови съюзници от вторични санкции. Законопроектът „Греъм“ всъщност разширява дискрецията на президента, превръщайки наказателните мерки в инструмент за двустранно пазарене, вместо в автоматична регулация.

Петролната геометрия: Индия, Китай и физическият вот на пазара

Идеята за налагане на 100-процентови мита върху държави, купуващи руски суров петрол и природен газ, сблъсква американското законодателство с физическите реалности на световната търговия. Практиката от 2025 г. вече показа границите на подобен натиск. Въпреки засиления санкционен контрол и опитите за ограничаване на сенчестия танкерен флот, вносът на руски петрол в Индия отбеляза ръст от 39% на годишна база, а делът на Москва в индийския петролен внос достигна приблизително 45%.

Индийските рафинерии, включително държавните Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum, както и частната Nayara Energy, пренастроиха технологичните си схеми за обработка на тежки сортове като Urals и ARCO. Външното министерство в Ню Делхи реагира категорично на новините от Вашингтон, заявявайки, че страната ще продължи да осигурява енергийната сигурност за своите 1,4 милиарда граждани чрез пазарно обоснована диверсификация.

Пекин потвърди сходна позиция чрез официалния си представител на Министерството на външните работи. Според изявленията търговският оборот между Китай и Русия е нормално взаимноизгодно сътрудничество, което не подлежи на външна принуда. Твърди се, че общият търговски оборот между двете държави е надхвърлил планираните цели предсрочно, воден от дългосрочни договори за доставка на тръбопроводен газ по „Силата на Сибир“ и внос на втечнен природен газ (LNG) от проекта „Ямал LNG“.

Взаимната обвързаност на пазарите бе демонстрирана и по време на срещите на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек и на БРИКС в Ню Делхи. В заключителните декларации от тези форуми бе заложена обща рамка за противопоставяне на едностранни търговски ограничения, определяни от участниците като нарушение на правилата на Световната търговска организация (СТО).