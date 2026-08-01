Криза в командването: Защо закъснелите заповеди за отстъпление блокират украинските сили при Краматорск и Вовчанск

/Поглед.инфо/ Анализът на бойните действия през последните денонощия в секторите Константиновка, Краматорск и Вовчанск разкрива задълбочаващи се структурни проблеми в оперативния мениджмънт на украинското висше командване. Смяната на генералитета в Киев до момента не произвежда очаквания оперативен обрат, а забавените заповеди за маневра лишават блокираните части от логистични коридори. Данните за прихванати радиокомуникации и отрязани пътища за снабдяване около магистрала H20 показват системна криза в управлението на кризата.