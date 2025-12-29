/Поглед.инфо/ Купянск се превърна в точка на стратегическа истина. Киев хвърли последните си резерви, включително специални части и разузнаване, за да изтръгне медийна и военна победа преди преговорите Тръмп–Зеленски. Следващите два–три дни ще покажат дали това е пробив – или последен отчаян ход.

Купянск вече не е просто точка на картата. Той се превърна в лакмус за състоянието на украинската военна машина и едновременно с това – в политически тест за Киев в навечерието на ключови външнополитически решения. Именно затова около този град се концентрира напрежение, което надхвърля чисто тактическите параметри на една локална операция.

Фактът, че в Купянск са хвърлени не само линейни подразделения, но и елитни структури – ССО и ГУР, говори за едно: резервите не просто се използват, а се изгарят. Това е типично поведение не на страна, която методично изгражда стратегическа инициатива, а на страна, която се опитва да изтръгне резултат „тук и сега“, независимо от цената. Подобна логика винаги е симптом на дефицит – било то във време, в ресурси или в политическо търпение.

В този смисъл Купянск се оказва в странна, но показателна роля: едновременно фронтова линия и сцена за вътрешна и външна демонстрация. Киев трябва да покаже, че все още контролира хода на събитията, че е способен да нанася удари, че не е преминал в режим на отстъпление и изчакване. Именно затова атаката не е пестелива, не е „икономична“, а напротив – максимално концентрирана и рискова.

Същевременно обаче информационният фон издава нервност. От украинска страна липсват убедителни визуални доказателства за устойчив успех. Това мълчание не е случайно. В съвременната война, особено тази, която се води под постоянния поглед на социалните мрежи и военните Telegram-канали, липсата на картина често е по-красноречива от всяко опровержение. Когато настъплението върви по план, то се показва. Когато е нестабилно – се прикрива.

От руска страна поведението е различно. Вместо истерична реакция или ескалационна реторика, се наблюдава методично „закърпване“ на отбраната, въвеждане на резерви и постепенно връщане на контрола над ключови участъци. Това подсказва, че Купянск не е възприеман като място за решаващ пробив, а като точка за изтощаване на противника, който сам е избрал да хвърли там най-ценните си сили.

Именно тук се откроява по-широкият контекст. Активизацията около Купянск не се случва изолирано. Паралелно текат боеве и настъпателни действия в Запорожие, Донбас и по северните направления. Това означава, че украинските резерви се разтягат по фронта, докато руската страна поддържа натиск в няколко зони едновременно. В такава конфигурация всяка локална контраатака, дори и временно успешна, рискува да се превърне в стратегически капан.

Особено показателно е развитието по Славянско-Краматорското направление. Там не се търси бърз пробив, а флангово обхождане и логистично задушаване. Това е класическа схема за принуждаване на противника към избор между лошо и още по-лошо: или отстъпление, или прехвърляне на допълнителни резерви, които отслабват други участъци. В този контекст Купянск изглежда не като цел сам по себе си, а като примамка, която изсмуква сили и внимание.

Политическият пласт е не по-малко важен. Навечерието на преговори и дипломатически сондажи винаги ражда изкушението за „последен аргумент от фронта“. Киев има нужда от доказателство, че все още държи инициативата, че не влиза в разговорите от позиция на слабост. Именно това превръща Купянск в залог с висока цена – не само военна, но и политическа.

Но историята на войните показва нещо друго: когато един град се превърне в символ, той рядко носи бърза победа. По-често се превръща в място на пречупване – не толкова на линията на фронта, колкото на ресурсите, нервите и стратегическата трезвост. Следващите два-три дни действително ще бъдат показателни. Не толкова за това кой е влязъл или излязъл от даден квартал, а за това кой може да си позволи да продължи със същото темпо.

Именно затова Купянск днес е повече от битка. Той е момент на истина, в който се вижда дали една страна воюва с перспектива, или просто се опитва да отложи неизбежното.

Купянск няма да бъде просто спечелен или загубен. Той ще бъде изхарчен. Изхарчен като хора, като техника, като нерви, като последна илюзия, че войната може да се управлява с PR и отчаяни жестове. Когато един град се превърне в витрина за политическо оцеляване, той престава да бъде военна цел и става жертва. И ако след три дни тишината се върне, тя няма да означава победа – ще означава, че още един предел е преминат, още един резерв е изгорен и още една стъпка е направена към война, в която вече не се печели, а само се отлага неизбежното.