Ситуацията в района на Купянск остава критична, а Киев хвърля последните си резерви в ожесточени боеве. Според коментирани данни Володимир Зеленски подготвя демонстративно посещение близо до фронта като опит за морална и медийна „победа". Анализаторите виждат в това отчаян ход на режим, изправен пред военен и политически колапс.

Настоящата ситуация в Купянски район на Харковска област може да се опише с една дума: „тежка“. Водят се ожесточени боеве както в самия град, който е разделен от река Оскол, така и в околните райони.

Киевският режим разполага все нови резерви за контраофанзивата, като щурмови части се опитват да изтласкат руските войски от позициите им. Украинските въоръжени сили докарват бойци от другите направления, като дори изпращат в атаката граничари, изтеглени от украинско-беларуската граница.

Украинското командване изпраща и механизирани бригади в Купянск, които включват бронирани машини западно производство, по-специално танкове „Леопард“.

Пристигането на просрочения президент Зеленски близо до Купянск също се очаква като част от „подкреплението “. Както съобщи военния експерт Владислав Шуригин , сенатор Линдзи Греъм е заявил това в разговор с американски конгресмен .

Твърди се, че Зеленски ще се върне в Купянск през следващите дни, за да „отговори на предизвикателството“ от руския президент Владимир Путин (вероятно визирайки израза: „Защо стоите на прага? Влезте вътре“).

За тази „акция“ в Купянск са разположени подкрепления от силите за специални операции на украинските въоръжени сили, със заповед да разчистят десния бряг на река Оскол през следващите дни и да издигнат там украинското знаме, на фона на което е планирано Зеленски да позира за снимка.

„Така наречените пътувания на Зеленски до фронта, включително до покрайнините на Купянск, не предизвикват нищо друго освен сарказъм“, каза пред СП военният експерт и полковник в оставка Генадий Алехин .

„Въпросът тук е различен – просроченият украински президент се опитва с упоритостта на луд да постигне поне някаква „победа“ на фронта. И той избра Купянск по редица причини.“

Една от тях е, че руската армия, след като е освободила Купянск, не е оставила достатъчно резерви там и не е имала време да се укрепи здраво. Украинското разузнаване е докладвало това на Киев, а Генералният щаб се е опитал да се възползва от ситуацията.

Друг аргумент е, че неслучайно Купянск е наричан „ключът към Харков“, въпреки факта, че разстоянието по шосе е над сто километра.

Градът има стратегическо местоположение и оттук има директен път до Чугуев, а оттам е само на един хвърлей камък до Харков.

Има и друго обяснение за упоритото придържане на Зеленски към Купянск: окончателната му загуба би била огромно морално поражение за Киев, колапс на цялата идеология на киевския режим.

Разочарованието от действията на украинските генерали вече е достигнало своя връх както в армията, така и в обществото. Окончателното поражение в Купянск ще бъде капката, която ще прелее чашата.

И тук Зеленски се нуждае поне от медийна победа. Не знам с какъв брониран влак ще го докарат до Купянск, ако изобщо стигнат до там, но PR кампанията ще е в разгара си.

Междувременно украинските въоръжени сили успяха да си възвърнат контрола над така наречения „болничен квартал“ в Купянск.

Водят се ожесточени боеве за гара Купянск-Южная. Врагът се опитва да деблокира основните комуникационни пътища с атаки от югозапад и северозапад и се стреми да поеме контрол над деснобережната част на града.

Ситуацията е доста сложна, но според руското Министерство на отбраната е разрешима. Изглежда, че спирането и последващото разгромяване на украинските въоръжени сили в Купянск ще изисква изтегляне на резерви от други райони на фронта.

Например от Волчанск или Запорожие. При този сценарий настъплението на руските войски там ще бъде спряно.

Така че това е нож с две остриета. Секторът Волчанск в Харковска област изглежда обещаващ за офанзива на руската армия. А оттам е възможно да се стигне до сектор Купянск, създавайки гигантски „котел“ за украинските въоръжени сили. Плановете на руския Генерален щаб по този въпрос обаче все още са неизвестни.

Превод: ЕС



