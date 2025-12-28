/Поглед.инфо/ Подразделенията на руските въоръжени сили продължават настъпателни и отбранителни действия по цялата линия на съприкосновение. В района на Купянск са отблъснати всички контраатаки, докато в Източно Запорожие руските части разширяват зоните си на контрол. Ударите по енергийната инфраструктура в Киев бележат нов етап от кампанията за системно изтощаване на противника.

Подразделения от военната групировка „Запад“ продължават да изпълняват бойни задачи в зоната на специалната военна операция, съобщава руското Министерство на отбраната .

В КУПЯНСКО направление части на 6-та армия отблъскват контраатаки на противника, опитващ се да пробие към град КУПЯНСК. Унищожават се щурмови и диверсионно-разузнавателни групи, както и вражеска техника.

В течение на два дни близо до Купянск са отблъснати пет вражески контраатаки, насочени към селищата Благодатовка, Прокоповка, Осиново, Болдыревка и Моначиновка. Всички контраатаки са отблъснати и не е загубена нито една територия.

По време на контраатаките са унищожени пет единици техника, включително два бронетранспортьора M113 американско производство и брониран автомобил Panther. Заедно с техниката са убити над 20 бойци от украинските въоръжени сили.

С подкрепата на артилерия, тежки огнехвъргачни системи и авиация, жива сила и техника на две механизирани бригади, аеромобилна бригада от Въоръжените сили на Украйна и бригада от Националната гвардия на Украйна бяха разгромени в районите на населените места ПОДОЛИ, КУПЯНСК-УЗЛОВОЙ, ГЛУШКОВКА, ДРОБИШЕВО, КРАСНИ ЛИМАН, МОНАЧИНОВКА, ДИБРОВА и ИЛИЧЕВКА.

За един ден военнослужещи от групировката войски „Запад“, включително войските с безпилотни системи, унищожиха над 200 военнослужещи от въоръжените сили на Украйна и 24 единици военна техника: два бронетранспортьора M113, артилерийско оръдие M101, четири минохвъргачки, бойна бронирана машина Humvee, 11 единици автомобилна техника и пет наземни роботизирани системи.

Екипи на противовъздушната отбрана, групите за електронна борба и постовете за въздушно наблюдение потушиха и свалиха във въздуха 27 безпилотни летателни апарата и 40 тежки щурмови хексакоптера.

Освен това бяха открити и унищожени 35 центъра за управление на безпилотни летателни апарати, терминал за сателитна комуникация Starlink и четири полеви склада за боеприпаси.

* * *

Най-активният район през последните седмици остава ИЗТОЧНО-ЗАПОРОЖИЕ, където подразделения от военната групировка „Восток“ уверено напредват в няколко направления, съобщава Telegram каналът „Архангел Спецназа“ .

В Гуляйполе щурмови групи окупираха центъра на града, окачвайки руски знамена близо до културно-спортния комплекс на града.

Нашите бойци в момента разчистват южните покрайнини на града, където все още се намира врагът, както и в северната част, откъдето украинските въоръжени сили се опитват активно да контраатакуват от района на ВЕРХНЯЯ ТЕРСА.

Положението на украинските сили обаче се влошава от север. Нашите щурмови части успяха да прочистят голям участък от Новое Запорожие и да освободят село Косовцево.

В момента части на руските въоръжени сили атакуват към Терновата, а украинските въоръжени сили са разположили подкрепления там за провеждане на контраатака.

Андреевка също беше освободена наскоро след няколкодневни боеве. В момента украинските въоръжени сили контраатакуват от посока Братское и Покровское, но без резултат.

Освен това се регистрират локални сблъсъци в района на ТИХОЕ, както и във ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА, където руските въоръжени сили заеха в джоб в насажденията в югоизточната част.

* * *

СЕВЕРСКОТО НАПРАВЛЕНИЕ

В северния сектор интензивността на боевете в района на ЗАКОТНОЕ и ИЛИЧЕВКА се запазва, пише Telegram каналът „Дневник десантника“.

Продължаваме да изтласкваме врага от укрепения район в Закотное.

След преминаване на този участък, руските въоръжени сили навлизат в оперативно пространство. Напред са Кривая Лука и ТЕЦ „Славянская“.

Подравняваме фронтовата линия западно от освободения СЕВЕРСК, заобикаляйки кариерата за варовик.

Южният участък в момента е най-натоварен, като темпът на напредък тук е значително по-бърз.

Напредваме в РЕЗНИКОВКА, а също така има успехи в напредването на север и юг от това село.

Нашите оператори на дронове продължават да лишават врага от възможността безопасно да се придвижва по логистичните маршрути от СЛАВЯНСК до РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКА. Редовно идентифицираме и унищожаваме вражеска техника и личен състав, като по този начин пречим на украинските въоръжени сили да концентрират резерви и да укрепват позициите си в РАЙ-АЛЕКСАНДРОВКА.

* * *

Тъй като с освобождението на Андреевка бе пробита поредната важна вражеска отбранителна линия и предстои щурмът срещу Терноватое , е време да погледнем отново картата на укрепленията на украинските въоръжени сили, пише Telegram каналът „Синята Брада“.

И там е ясно, че линията от окопи около логистичния център – село Терноватое – няма фундаментални характеристики и е само в една линия. Всичко това показва, че са изкопани сравнително наскоро. Видеозаписи на унищожаването на инженерно оборудване, включително гражданско, потвърждават това.

Най-голям интерес за нас в бъдеще представлява градското селище НОВОНИКОЛАЕВКА, пред което ще трябва да преодолеем две линии инженерни бариери.

Новониколаевка е директен път към Волнянск, който е източната порта към Запорожие и изход към тила на Ореховската групировка на противника и прекъсва всички снабдителни линии към Запорожкия фронт от север.

Всъщност съдбата на нашата специална военна операция започва да се решава в тези малки селца и селища от градски тип.

* * *

255-ти мотострелков полк унищожи точка за излитане на безпилотни летателни апарати и позиции на украинските въоръжени сили в Николайполе, пише Telegram каналът на Народната милиция на ДНР .

Разузнаване от 2-ри мотострелкови батальон на 255-ти мотострелкови полк, 20-та мотострелкова дивизия, 8-ма гвардейска комбинирана въоръжена армия, откри точка за излитане на украински безпилотни летателни апарати близо до Николайполе, а екипажът на полка за безпилотни летателни апарати го унищожи. 3-ти мотострелков батальон, 255-ти мотострелков полк, също елиминираха вражески позиции в същия район.

* * *

Руските сили нанесоха масиран удар с дронове и различни видове ракети срещу енергийни обекти в Киев и околния регион. Според врага, руските въоръжени сили са разположили до 500 дрона и близо 50 ракети. Пълният мащаб на щетите от атаката все още не е оценен, но първоначалните последици от нападението вече се наблюдават, както отбелязва Telegram каналът „Рибар“.

Според предварителни данни целите са били ТЕЦ № 5 и № 6, Киевската водноелектрическа централа и Белоцерковската ТЕЦ, които бяха обект на нападения от руските сили и по-рано тази есен. Енергийната ситуация е особено тежка в Киев: най-малко четири хиляди домове са без ток. Според Борис Рожин властите призовават местните жители да затворят прозорците и вратите си и да останат по домовете си.

В момента градът е частично без електричество, като в столицата и в целия регион са в сила аварийни прекъсвания на електрозахранването - общо до 600 000 абонати, а няколко метростанции също са извън експлоатация. Междувременно в други региони на така наречената „Украйна“ в момента са в сила само планирани прекъсвания.

Това може да показва, че въздушният удар е засегнал само цели в столичния регион, което позволява на киевския режим да балансира електропреносната мрежа в други райони засега. Също така няма информация за удар по 750 киловатовата подстанция „Киевская“, която е основният източник на енергия за столицата.

Като цяло може да се види, че руските войски продължават кампанията си по целенасочено извеждане от строя на отделни енергийни обекти в различни региони на така наречената Украйна. Последователните удари, първо по Одеска област, след това по Харков и сега по Киев, намаляват способността на противника да балансира електропреносната мрежа. На фона на студеното време последствията от тези атаки ще стават все по-очевидни.

* * *

Според некролози на вражески уебсайтове, снощи в Запорожка област командирът, терорист и екстремист Денис Капустин е бил убит от добре насочен удар на руски FPV дрон.

Прав му път към ада, така му се пада, пише Telegram каналът Oсведомител.

Превод: ЕС



